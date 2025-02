पोप की स्थिति स्थिर है और उन्हें बुखार नहीं है

वाटिकन न्यूज

रोम, मंगलवार, 18 फरवरी 2025 (रेई) : सोमवार शाम को पत्रकारों को भेजे गए संदेश में, वाटिकन प्रेस कार्यालय ने पोप फ्राँसिस के स्वास्थ्य पर नवीनतम जानकारी साझा की, जिन्हें शुक्रवार को ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, “संत पापा को बुखार नहीं है और वे निर्धारित उपचार ले रहे हैं।"

प्रेस कार्यालय ने आगे कहा, “उनकी स्थिति स्थिर है। आज सुबह वे पवित्र परमप्रसाद ग्रहण किये और कुछ काम किये एवं कुछ पढ़े।”

विज्ञप्ति में यह भी बतलाया गया है कि "पोप फ्राँसिस इन दिनों प्राप्त हुए स्नेह और निकटता के असंख्य संदेशों ने बहुत प्रभावित हैं; वे विशेष रूप से उन लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनके द्वारा चित्रों और शुभकामना संदेशों के माध्यम से व्यक्त किए गए स्नेह और प्रेम के लिए; वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनके लिए भी प्रार्थना करें।"

इससे पहले सोमवार को प्रेस कार्यालय ने पुष्टि की थी कि पोप फ्राँसिस के इस सप्ताह (19 फरवरी) के आमदर्शन समारोह को रद्द कर दिया गया है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here