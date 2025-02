संत पापा: बुलाहट का मतलब है दूसरों की ज़रूरतों को समझना

वाटिकन न्यूज

वटिकन सिटी, शनिवार 08 फरवरी 2025 : “ऐसा दृष्टिकोण विकसित करें जो आपके भाइयों और बहनों की ज़रूरतों को समझे।” संत पापा फ्राँसिस ने स्पेन में वोकेशन पर राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वालों को भेजे गये पत्र में यह संदेश दिया है, जिसका शीर्षक है मैं किसके लिए हूँ? मिशन के लिए बुलाए गए लोगों की सभा।

यह कांग्रेस 7 से 9 फरवरी तक मैड्रिड में हो रही है, और इसमें 70 स्पानी धर्मप्रांतों से 3,000 लोग शामिल हो रहे हैं, जिनके साथ 65 धर्माध्यक्ष भी हैं। इनमें 54 आम आंदोलन और संघ, 120 धर्मसमाज और 250 अलग-अलग मिशन-संचालित संस्थाएँ शामिल हैं। प्रतिभागियों में से लगभग एक तिहाई 35 वर्ष से कम आयु के हैं।

यह तीन दिवसीय कांग्रेस 2021 में शुरू की गई स्पानी धर्माध्यक्षों की प्रेरितिक योजना के समापन का प्रतीक है। इस बीच, इसका शीर्षक संत पापा फ्राँसिस द्वारा उनके प्रेरितिक प्रबोधन क्रिस्टुस विवित (न. 286) में पूछे गए एक प्रश्न को प्रतिध्वनित करता है, जिसे युवा, विश्वास और बुलाहटीय आत्मचिंतन पर धर्मसभा की 15वीं आम सभा के बाद प्रकाशित किया गया था।

बाइबिल में अमीर युवक के बारे में दिए गए विवरण का हवाला देते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें, इस सवाल पर मसीह की प्रतिक्रिया पर विचार किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "हम सभी अनुग्रह और प्रकृति के उपहारों के संरक्षक हैं जिसे प्रभु ने हमें दिया है। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग किया जाना चाहिए और लाभ मिलना चाहिए; हमारी संपत्ति को साझा किया जाना चाहिए ताकि उनका लाभ दूसरों तक पहुँचे।"

संत पापा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हम जो अच्छाई चाहते हैं, वह केवल आवश्यकताओं को पूरा करने या लक्ष्यों तक पहुँचने से हासिल नहीं हो सकती। भले ही हम छोटी उम्र से ही सब कुछ करने का प्रयास करें, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ हमेशा बाकी रहेगी - प्रेम की अंतिम परीक्षा में येसु का अनुसरण करने में खुद का संपूर्ण समर्पण।

संत पापा फ्राँसिस ने अक्टूबर के अंत में स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ को भी याद किया, जिसके बाद साहस और एकजुटता के कई कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर दिया कि "दूसरे" हमारे जीवन का मूर्त उद्देश्य हैं।

इसके बाद संत पापा ने अमीर युवक - जो उस आवश्यक मिशन को पूरा करने में विफल रहा जिसके लिए ईश्वर ने उसे बुलाया था - की तुलना उन लोगों के साथ की, जिन्होंने आपदा पीड़ितों की मदद करने, प्रवासियों का स्वागत करने या ला पाल्मा ज्वालामुखी के दुखद विस्फोट के दौरान सहायता करने के लिए असाधारण कार्रवाई की।

संत पापा ने हमारे भौतिक और आध्यात्मिक संसाधनों को बर्बाद ना करने का आग्रह किया, साथ ही चेतावनी दी कि वे हमें दूसरों और ईशअवर से दूर कर सकते हैं। इसके बजाय, उन्होंने लोगों को एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जहां "हम एक-दूसरे के लिए प्यार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते।"

उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में ईश्वर को लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, यह घोषणा करते हुए, "यह हमारी बुलाहट है।" संत पापा फ्राँसिस ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि किसी के संसाधन अपर्याप्त हैं, उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि हालांकि प्रेरितों के पास "सोने और चांदी" की कमी थी, पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने गरीबों की जरूरतों को पहचाना और उम्मीदों से परे जवाब दिया।

भिक्षा देने के बजाय, उन्होंने मंदिर में लकवाग्रस्त व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कराया ताकि वह उन्हें देखे, उनकी गरीबी को देखे, और जब उनका ध्यान उस पर गया, तो उसका कष्ट दूर हो गया।(सीएफ. प्रेरितचरित 3:1-8)

कांग्रेस की शुरुआत, स्पानी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईई) के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष लुइस आर्गुएलो; मैड्रिड के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोस कोबो;, यूरोपीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन परिषद (सीसीईई) में बुलाहट और युवा प्रभारी और स्पेन के प्रेरितिक राजदूत ब्रागा के महाधर्माध्यक्ष जोस मानुएल गार्सिया कॉर्डेइरो के अभिवादन के साथ हुई।

कार्यक्रम की शुरुआत एक प्रारंभिक रूपरेखा दस्तावेज की प्रस्तुति के साथ हुई, जो सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। पहले दिन का समापन, लोकधर्मा, परिवार और जीवन के लिए गठित धर्माध्यक्षीय आयोग के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष कार्लोस एस्क्रिबानो के नेतृत्व में एक प्रार्थना सभा के साथ हुआ।

शनिवार को चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी: शब्द, समुदाय, विषय और मिशन। प्रत्येक विषय पर लगभग साठ कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी, जिनका समापन कांग्रेस की अंतर्दृष्टि और सिफारिशों का सारांश करने वाली अंतिम रिपोर्ट में होगा।

