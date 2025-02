संत पापा ने स्वीडन स्कूल गोलीबारी के पीड़ितों के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

स्वीडन, बुधवार 5 फरवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस स्वीडन के इतिहास में सबसे भीषण सामूहिक गोलीबारी के बाद शोक में डूबे सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा संत पापा की ओर से भेजे गए शोक संदेश में संत पापा ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन को इस त्रासदी के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की।

मध्य स्वीडन के ओरेब्रो शहर में मंगलवार को हुई घातक गोलीबारी के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए संत पापा ने इस दर्दनाक घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता व्यक्त की।

इसके अलावा, संत पापा ने अपने संदेश में "मृतकों की आत्मा की शांति, उनके शोकाकुल परिवारों और मित्रों की सांत्वना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने दोहराया कि "राष्ट्र के लिए इस कठिन समय में," वह "स्वीडन के लोगों से सर्वशक्तिमान ईश्वर की एकता और शांति के उपहारों का आह्वान करते हैं।"

वयस्क शिक्षा केंद्र पर हुई गोलीबारी में करीब 10 लोग मारे गए, जो देश में सबसे घातक बंदूक हमला है। माना जा रहा है कि मारे गए लोगों में बंदूकधारी भी शामिल है, जिसकी मंशा अभी तक पता नहीं चल पाई है।

