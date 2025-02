मानव तस्करी के विरुद्ध संघर्षरत प्रतिनिधिमण्डल से सन्त पापा फ्राँसिस

वाटिकन न्यूज

सन्त पापा ने स्मरण दिलाया कि उक्त मुलाकात संत जोसेफिन बखिता के पर्व की पूर्व संध्या पर हो रही थी, जो स्वयं इस भयानक सामाजिक संकट की शिकार बनी थीं। उन्होंने कहा कि सन्त जोसेफिन बखिता की कहानी हमें शक्ति देती है और दिखाती है कि प्रभु की कृपा से, अन्याय और हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए अपनी बेड़ियाँ तोड़ना, मुक्त होना और कठिन परिस्थितियों में दूसरों के लिए आशा के संदेशवाहक बनना संभव है।

सन्त पापा ने कहा कि मानव तस्करी एक विश्वव्यापी समस्या है जो निरंतर जारी है तथा लाखों लोगों को अपना शिकार बनाती है। यह हमारे समाजों और पूरे विश्व में घुसपैठ करने के लिए लगातार नए तरीके खोजा करती है। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी के सामने हमें उदासीन नहीं रहना चाहिए, अपितु अपनी शक्तियों और अपनी आवाजों को एकजुट कर सभी से इस प्रकार के अपराध से निपटने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान करना चाहिए, जो सबसे कमजोर लोगों से लाभ कमाता है।

सन्त पापा ने कहा कि हम कदापि अपनी बहनों और भाइयों का शर्मनाक शोषण बर्दाश्त नहीं करें। मानव तस्करी, यहां तक​​कि छोटे बच्चों का यौन शोषण और जबरन श्रम एक शर्मनाक बात है तथा मौलिक मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

सन्त पापा ने कहा कि तलिथाकुम एक अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं, और इसके कुछ सदस्य मानव तस्करी के खिलाफ प्रार्थना और जागरूकता के इस सप्ताह के लिए बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं, जिसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से, युवा प्रतिनिधियों के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करना चाहूँगा, जो रचनात्मकता और सजीवता के साथ मानव तस्करी की बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रदान करने के नए तरीके खोज रहे हैं।

उन्होंने इस नेटवर्क में शामिल सभी संगठनों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया कि वे मिलकर काम करना जारी रखें, पीड़ितों और बचे लोगों को अपनी प्राथमिक चिंता बनाएं, उनकी कहानियां सुनें, उनके घावों की देखभाल करें और उन्हें समाज में अपनी आवाज उठाने में सक्षम बनाएं। सन्त पापा ने कहा कि आशा के दूत होने का यही अर्थ है, और मेरी आशा है कि इस जयंती वर्ष के दौरान कई अन्य लोग आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे।

