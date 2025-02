उपयाजकों से पोप : क्षमाशीलता के प्रेरित एवं निःस्वार्थ सेवक बनें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, रविवार, 22 फरवरी 2024 (रेई) : स्थायी उपयाजकों की जयन्ती के अवसर पर रविवार को पोप फ्राँसिस के प्रतिनिधि कार्डिनल रिनो फिसिकेला ने वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में समारोही ख्रीस्तयाग अर्पित किया।

पोप फ्राँसिस के उपदेश को पढ़ते हुए उन्होंने कहा, “आज के पाठों के संदेश को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है: "उपकार"। यह निश्चय ही आप सभी के लिए जो जयंती समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ एकत्रित हैं, प्रिय शब्द है। इसलिए, आइए हम सामान्य रूप से ख्रीस्तीय जीवन के इस मूलभूत आयाम और विशेषकर आपकी प्रेरिताई के तीन विशिष्ट पहलुओं पर विचार करें: क्षमाशीलता, निःस्वार्थ सेवा और सहभागिता।

क्षमा की घोषणा करना आपकी प्रेरिताई का एक अनिवार्य हिस्सा है। वास्तव में, क्षमाशीलता हर कलीसियाई बुलाहट का एक अनिवार्य तत्व है और हर मानवीय रिश्ते की आवश्यकता है। येसु इसी आवश्यकता और महत्व की ओर इशारा करते हैं जब वे कहते हैं, "अपने शत्रुओं से प्रेम करो।" (लूका 6:27)।

यह बिलकुल सच है, अगर हमें एक साथ आगे बढ़ना है और एक-दूसरे की ताकत और कमज़ोरियों, उपलब्धियों और असफलताओं को साझा करना है, तो हमें क्षमा करना और माफी मांगना, रिश्तों को फिर से बनाना और उन लोगों से भी प्यार कर पाना चाहिए जो हमें चोट पहुँचाते हैं या धोखा देते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपने विरोधियों के प्रति घृणा के अलावा कुछ महसूस नहीं कर सकती, वह आशाहीन और भविष्यहीन दुनिया है, जो अंतहीन युद्ध, विभाजन और प्रतिशोध के लिए अभिशप्त है।

दुःख की बात है कि आज हम यही देख रहे हैं, कई अलग-अलग स्तरों पर और दुनिया के सभी हिस्सों में। क्षमा का मतलब है हमारे और हमारे समुदायों के लिए एक स्वागत योग्य एवं सुरक्षित भविष्य तैयार करना। उपयाजक, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से एक मिशन सौंपा गया है और जिसे वे दुनिया के सुदूर क्षेत्रों तक ले जाते हैं, वे एक घायल बहन या भाई के रूप में देखने और दूसरों को देखने सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यहाँ तक ​​कि उन लोगों को भी जो हमारे साथ गलत करते तथा हमें पीड़ा देते हैं, इसलिए दूसरी चीजों की तुलना में मेल-मिलाप, मार्गदर्शन और मदद की सबसे अधिक आवश्यकता है।

आज का पहला पाठ हृदय के इस खुलेपन की बात करता है, जो हमें साऊल, अपने राजा के साथ-साथ अपने उत्पीड़क के प्रति दाऊद के निष्ठावान और निःस्वार्थ प्रेम को प्रस्तुत करता है (सामूएल 26:2, 7-9, 12-13, 22-23)। हम इसे फिर से उपयाजक स्टीफन की प्रेरणादायक मृत्यु में देखते हैं, जो उन लोगों को क्षमा कर देते हैं जो उसे पत्थर मार रहे थे ( प्रेरित चरित 7:60)। सबसे बढ़कर, हम इसे येसु में पाते हैं, जो सभी उपयाजकों के आदर्श हैं, जो क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन देने हेतु खुद को “खाली” कर देते (फिलि 2:7), और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं। वे भले डाकू के लिए स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। (लूका 23:34, 43)।

प्रभु ने सुसमाचार में इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में वर्णित किया है: "भलाई करो और उधार दो, बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद मत करो" (लूका 6:35)। यह एक ऐसा वाक्य है जो छोटा है, फिर भी दोस्ती की खूबसूरती को दर्शाता है। इसमें हमारे प्रति ईश्वर की मित्रता, किन्तु हमारी अपनी मित्रता भी है। आपके लिए, एक उपयाजक के रूप में, निःस्वार्थ सेवा आपकी गतिविधि का एक गौण पहलू नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व का एक अनिवार्य आयाम है। वास्तव में, अपनी प्रेरिताई के माध्यम से, आप पिता के दयालु चेहरे के "मूर्तिकार" और "चित्रकार" होने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, और त्रित्वमय ईश्वर के रहस्य के साक्षी हैं।

कई सुसमाचार पाठों में येसु अपने बारे इसी आलोक में बात करते हैं। वे ऊपरी कक्ष में फिलिप को यही बात कहते हैं, "जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है" (यो.14:9)। और फिर, जब वे पवित्र परमप्रसाद की स्थापना करते हैं, तो वे कहते हैं: "मैं तुम्हारे बीच एक सेवक के रूप में हूँ" (लूका. 22:27)। इससे पहले, येरूसालेम के रास्ते में, जब उसके शिष्य आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तो उन्होंने समझाया था कि "मानव पुत्र सेवा कराने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों की मुक्ति के लिए अपने प्राण देने आया है।" (मरकुस 10:45)।

प्यारे डीकन भाइयो, जो मुक्त कार्य आप ख्रीस्त के प्रेम के प्रति अपने समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में करते हैं, वह ईश्वर के वचन की आपकी प्राथमिक घोषणा बन जाता है, जो आपके सामने आनेवालों के लिए आत्मविश्वास और खुशी का स्रोत है। जितना संभव हो, इसे मुस्कुराते हुए, बिना शिकायत किए और बिना पहचान की चाहत के करें। एक दूसरे का समर्थन करें, धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के साथ अपने संबंधों में भी, “एक कलीसिया के रूप में उनकी प्रेरिताई के सभी स्तरों की सराहना करते हुए स्वर्ग राज्य की सेवा में प्रतिबद्ध रहें।”

आपके सहयोग और उदारता के माध्यम से, आप वेदी को सड़क से और यूखरिस्त को लोगों के दैनिक जीवन से जोड़नेवाले पुल बनेंगे। उदारता आपकी सबसे सुंदर प्रार्थना होगी और मिस्सा बलिदान आपकी सबसे विनम्र सेवा।

देना और बदले में कुछ भी अपेक्षा न करना एकजुटता लाता है; यह संबंध बनाता है क्योंकि यह एक ऐसी एकजुटता को व्यक्त करता है और पोषित करता है जिसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्वयं का और दूसरों का भला करना है। आप के संरक्षक संत लौरेंस को, जब उनपर आरोप लगानेवालों ने उनसे कलीसिया के खजाने को सौंपने के लिए कहा, तो उन्होंने उन्हें गरीबों को दिखाया और कहा: "ये हमारे खजाने हैं!" इस तरह समुदाय का निर्माण किया जाता है: अपने भाइयों और बहनों को अपने शब्दों बल्कि सबसे बढ़कर, अपने कार्यों से, व्यक्तिगत रूप से और एक समुदाय के रूप में यह बताकर कि "आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं;" "हम आपसे प्यार करते हैं;" "हम चाहते हैं कि आप हमारी यात्रा और हमारे जीवन का हिस्सा बनें।" आप यही करना चाहते हैं। आप में से जो स्थायी उपयाजक हैं, वे पति, पिता और दादा-दादी के रूप में ऐसा करते हैं, तो अपनी सेवा द्वारा, अपने परिवारों का विस्तार करते और उन सभी जगहों पर जरूरतमंदों को शामिल करते हैं जहाँ आप रहते हैं।

प्रिय उपयाजको, आपका मिशन आपको समाज से अलग करता है ताकि आप फिर से उसमें डूब सकें ताकि यह सभी के लिए और भी अधिक खुला और स्वागत करनेवाला स्थान बन सके। यह सिनॉडल कलीसिया की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्तियों में से एक है, जो "आगे बढ़ती है।"

नये उपयाजकों को सम्बोधित करते हुए संत पापा ने कहा, “आप में से कुछ लोग जल्द ही डीकन अभिषेक का संस्कार प्राप्त करें और प्रेरिताई को अपनायेंगे।" मैं जानबूझकर "इसमें उतरता" हूँ कहें, न कि "चढ़ता हूँ", क्योंकि अभिषिक्त होना चढ़ना नहीं बल्कि उतरना है, जिससे हम खुद को छोटा बनाते हैं। हम खुद को दीन बनाते और खुद का त्याग करते हैं। संत पॉल के शब्दों में, सेवा के माध्यम से, हम "सांसारिक मनुष्य" को पीछे छोड़ देते, और उदारता में, "स्वर्ग के मनुष्य" को धारण करते हैं (1 कुरिं 15:45-49)।

आइये, हम सब चिंतन करें कि हम क्या करनेवाले हैं, हम अपने आपको कुँवारी मरियम को सिपूर्द करें जो प्रभु की दासी हैं और संत लौरेंस को समर्पित करें जो आपके संरक्षक हैं। वे हमें हमारी प्रेरिताई की हर अभिव्यक्ति को नम्र और प्रेमपूर्ण हृदय से अनुभव करने में मदद करें, और “उदारता” में क्षमा के प्रेरित, हमारे भाइयों और बहनों के निःस्वार्थ सेवक, और समुदाय के निर्माता बनें।

