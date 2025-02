संत पापा ने तस्करी से निपटने के लिए तालिथा कुम के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, मंगलवार 11 फरवरी 2025 (वाटिकन न्यूज) : "हमें अपनी बहनों और भाइयों के इतने सारे शर्मनाक शोषण को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मानव शरीर की तस्करी, छोटे बच्चों का भी यौन शोषण और जबरन मजदूरी एक अपमान है और मौलिक मानवाधिकारों का बहुत गंभीर उल्लंघन है।" संत पापा फ्राँसिस ने शुक्रवार को अपने निवास पर तालिथा कुम के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया। तालिथा कुम धर्मबहनों का एक काथलिक नेटवर्क है जो रोकथाम, वकालत और बचे हुए लोगों के समर्थन के माध्यम से मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए समर्पित है। साथ ही, उन्होंने मानव तस्करी के खिलाफ विश्व प्रार्थना और जागरूकता दिवस के आयोजकों को भी संबोधित किया।

यह याद करते हुए कि मानव तस्करी के विरुद्ध प्रार्थना और जागरूकता का 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस शनिवार, 8 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा, संत पापा ने माना कि उनकी मुलाकात संत जोसेफिन बखिता के पर्व की पूर्व संध्या पर हुई, जो "इस भयानक सामाजिक संकट की शिकार थीं।"

संत पापा ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि संत बखिता की कहानी "हमें शक्ति देती है और दिखाती है कि प्रभु की कृपा से, अन्याय और हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए अपनी बेड़ियाँ तोड़ना, मुक्त होना और कठिन परिस्थितियों में दूसरों के लिए आशा का संदेशवाहक बनना संभव है।"

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, संत पापा ने मानव तस्करी की निंदा करते हुए कहा कि यह "एक वैश्विक घटना है जो लाखों लोगों को अपना शिकार बनाती है और निरंतर जारी है।"

उन्होंने दुख जताते हुए कहा, "यह पूरी दुनिया में हमारे समाज में घुसपैठ करने के लिए लगातार नए तरीके खोजती रहती है।

इस त्रासदी के सामने, संत पापा ने अपील की, "हमें उदासीन नहीं रहना चाहिए। आप सभी की तरह, हमें अपनी ताकत और अपनी आवाज को एकजुट करने की जरूरत है और सभी से इस तरह के अपराध से निपटने की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आह्वान करना चाहिए, जो सबसे कमजोर लोगों से लाभ कमाते हैं।"

तलिथा कुम को उसकी सेवा के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "मैं आपसे मिलकर और मानव तस्करी को समाप्त करने की आपकी दैनिक प्रतिबद्धता में आपके साथ जुड़कर प्रसन्न हूँ।"

उन्होंने कहा, "मैं जानता हूँ कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं और आपमें से कुछ लोग मानव तस्करी के खिलाफ प्रार्थना और जागरूकता के इस सप्ताह के लिए बहुत दूर से यात्रा करके आए हैं।"

संत पापा ने विशेष रूप से युवा राजदूतों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिन्होंने मानव तस्करी की "बुराई" के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रदान करने के नए तरीके खोजना जारी रखा है।

इस संदर्भ में, उन्होंने इस नेटवर्क में संगठनों और व्यक्तियों से एक साथ काम करना जारी रखने, पीड़ितों और बचे लोगों को अपनी "प्राथमिक चिंता बनाने, उनकी कहानियों को सुनने, उनके घावों को ठीक करने और उन्हें बड़े पैमाने पर समाज में अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम बनाने" का आह्वान किया।

उन्होंने रेखांकित किया, "यही आशा के राजदूत होने का अर्थ है और मेरी आशा है कि इस जयंती वर्ष के दौरान कई अन्य लोग आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे।"

संत पापा फ्राँसिस ने अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान करते हुए, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया और उनसे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहा।

