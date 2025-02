संत पापा : पूजन धर्मविधि के नेता प्रार्थना और समुदाय के सेवक हैं

वाटिकन न्यूज

रोम, शुक्रवार 28 फरवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने संत अनसेल्मो पोंटिफिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लिटर्जी में पूजन धर्मविधि समारोहों के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा है, जिसमें उन्होंने पूजन पद्धति को बढ़ावा देने और सुरक्षित रखने के उनके मिशन में प्रोत्साहन और सलाह के शब्द दिए हैं।

संत पापा का संदेश, "जेमेली अस्पताल से" और 26 फरवरी को लिखा गया था। संत पापा रोम के पॉलीक्लिनिक में द्विपक्षीय निमोनिया के इलाज करवा रहे हैं। दो बार दैनिक स्वास्थ्य बुलेटिन में उल्लेख किया गया है कि संत पापा अपनी चिकित्सा चिकित्सा जारी रखने के साथ-साथ काम से संबंधित गतिविधियों में भी संलग्न हैं।

संस्थान के मठाधीश और उसके डीन, साथ ही प्रोफेसरों और छात्रों को संबोधित करते हुए, संत पापा ने धार्मिक ज्ञान को गहरा करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया और धार्मिक एवं उत्सव अभ्यास दोनों के संदर्भ में धार्मिक अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसे उन्होंने ईश्वर के लोगों के आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक बताया।

उन्होंने कहा, "धार्मिक समारोहों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति केवल धर्मशास्त्र का शिक्षक नहीं है; वह कोई मुंशी नहीं है, जो मानदंडों को लागू करता है; वह केवल धार्मिक समारोहों के लिए आवश्यक चीजें तैयार करने वाला व्यक्ति नहीं है," "वह समुदाय की प्रार्थना की सेवा में नियुक्त एक शिक्षक है।"

पोप फ्रांसिस ने रहस्यमय सिद्धांत के रूप में धार्मिक नेताओं की भूमिका को रेखांकित किया, जो धार्मिक सिद्धांतों और प्रेरितिक अभ्यास दोनों पर ध्यान देते हुए समारोहों की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने धर्माध्यक्षों को धार्मिक जीवन को बढ़ावा देने और उसकी सुरक्षा करने में सहायता करने के उनके कर्तव्य की ओर इशारा किया, जिससे धर्मप्रांतीय समुदाय को पूजन घर्मविधि में पूरी तरह से भाग लेने की अनुमति मिल सके।

उन्होंने लिखा, "इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक ऐसी धार्मिक शैली का प्रस्ताव करें और उसे बढ़ावा दें जो येसु के अनुसरण को व्यक्त करती हो, अनावश्यक दिखावे या प्रमुखता से बचती हो।" उन्होंने प्रेरिताई में विवेक का आह्वान किया और समारोहों के लिए जिम्मेदार लोगों से व्यक्तिगत मान्यता की मांग किए बिना अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मनोभाव धर्मविधि में सेवा करने वाले लोगों, जैसे वेदी सेवकों, व्याख्याताओं और गायकों में डाला जाना चाहिए।

दिव्य और मानवीय ज्ञान के बीच के संबंध पर विचार करते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने अविला की संत टतेरेसा का हवाला देते हुए उनके रहस्यमय अनुभव को "एक ऐसा प्रेम जो प्रकाश और ज्ञान बन जाता है: दिव्य और मानवीय ज्ञान" के रूप में वर्णित किया।

उन्होंने धार्मिक नेताओं को प्रार्थना, ध्यान और मनन-चिंतन के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने और अध्ययन, विश्लेषण और ध्यानपूर्वक सुनने के माध्यम से मानवीय ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

संत पापा फ्राँसिस ने धार्मिक नेताओं को याद दिलाते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके प्रति चौकस रहें और कलीसिया के धार्मिक जीवन में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्वासियों की जरूरतों को समझें। संत पापा ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आप में से हर एक के दिल में हमेशा ईश्वर के लोग होंगे, जिनके साथ आप ज्ञान और प्रेम के साथ धार्मिक समारोह मनाते हैं।" उन्होंने कहा, "और मेरे लिए प्रार्थना करना न भूलें।"

