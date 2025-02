पोप को हल्का बुखार, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार, 15 फरवरी 2025 (रेई) : शुक्रवार को जारी एक बयान में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मात्तेओ ब्रूनी ने कहा, “पिछले दिनों ब्रोंकाइटिस के कारण स्थिति बिगड़ने के बाद, पोप फ्राँसिस को शुक्रवार की सुबह रोम के अगोस्तिनो जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, "उनकी विशेषज्ञ जांच की गई है और अस्पताल में उनका औषधीय उपचार शुरू हो गया है।"

बयान में स्पष्ट किया गया है कि "प्रारंभिक परीक्षणों से श्वासनली संक्रमण का संकेत मिलता है। उनकी चिकित्सा ​​स्थिति स्थिर है, तथा हल्का बुखार है।"

पत्रकारों के साथ बातचीत में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेसक मात्तेओ ब्रूनी ने कहा, “पोप शांत हैं, वे अच्छे मूड में हैं और उन्होंने कुछ समाचार पत्रों को पढ़ा है।”

पोप के अस्पताल में भर्ती होने के कारण इन दिनों के जयन्ती कार्यक्रमों में भी बदलाव किये गये हैं।

"15 फरवरी को होनेवाला जयंती समारोह रद्द कर दिया गया है। कलाकारों और संस्कृति जगत की जयंती के लिए पवित्र मिस्सा, जो रविवार, 16 फरवरी को होनेवाला है, की अध्यक्षता संस्कृति और शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट, महामहिम कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डी मेंडोंका करेंगे।"

बयान में आगे कहा गया है कि "इसके अलावा, कलाकारों के साथ मुलाकात, जो मूल रूप से सोमवार को चिनेचित्ता में होनेवाली थी, पोप की इसमें भाग लेने में असमर्थता के कारण नहीं हो सकेगी।"

वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की थी कि पोप फ्राँसिस को शुक्रवार, 14 फरवरी को सुबह के आमदर्शन समारोह के बाद अगोस्तिनो जेमेली पॉलीक्लिनिक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जिसमें बताया गया था कि पोप को इलाज हेतु कई प्रकार के जाँच से गुजरना होगा और ब्रोंकाइटिस के चल रहे उनके उपचार को जारी रखना होगा।

पोप फ्राँसिस कई दिनों से ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे, जिसे आमदर्शन समारोहों के दौरान महसूस किया गया था।

उन्होंने पिछले दो आमदर्शन समारोहों में अपनी तैयार धर्मशिक्षा को अपने सहयोगियों से पढ़ने का आग्रह किया था।

6 फरवरी को ही वाटिकन प्रेस कार्यालय ने एक बयान जारी कर बताया था कि पोप ब्रोंकाइटिस से पीड़ित हैं और वे संत मर्था स्थित अपने निवास स्थान पर उनसे मुलाकात करेंगे। ब्रोंकाइटिस श्वासनली में होनेवाली सूजनकारी बीमारी होती है।

लेख अद्यतन 14 फरवरी, संध्या 6.40 (रोम समय)

