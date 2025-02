इटली से लेकर फिलीपींस तक, दुनिया भर से संत पापा के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई जा रही हैं

वाटिकन न्यूज़

रोम, बुधवार 19 फरवरी 2025 : संत पापा के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने के निमंत्रण और निकटता के संदेश, सोशल मीडिया और मीडिया में साझा किए जा रहे हैं। संत पापा को द्विपक्षीय निमोनिया के कारण रोम के जेमेली पॉलीक्लिनिक में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 19 फरवरी को प्रकाशित इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के एक बयान में कहा गया है, "डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का काम प्रभु को सौंपते हुए, हम संत पापा को स्नेह से गले लगाते हैं।" धर्माध्यक्षों ने कलीसिया के समुदायों को "दुख की इस घड़ी में प्रार्थना के साथ" संत पापा का समर्थन करने तथा उनके प्रति अपनी "निकटता" को नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित किया है।

रोम धर्मप्रांत के विकर कार्डिनल बालदासारे रेना ने भी इस बात पर जोर दिया कि रोम के श्रद्धालु "हमारे धर्माध्यक्ष की स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान और विश्वास के साथ नजर रख रहे हैं।" इसके बाद उन्होंने रोम के सभी समुदायों से संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने हेतु “आज शाम के सामूहिक प्रार्थना से पहले एक घंटे का मौन आराधना” करने को कहा। उन्होंने कहा, "एक बड़े परिवार के रूप में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे धर्माध्यक्ष को इस नाजुक क्षण का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करें।"

दुनिया के दूसरी ओर, फिलीपींस में, कालूकन के धर्माध्यक्ष और देश के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने विश्वासियों से "इस कठिन क्षण में" संत पापा के "स्वास्थ्य लाभ" के लिए प्रार्थना करने को कहा। प्रेरितिक राजदूत, मोनसिन्योर चार्ल्स ब्राउन ने फिलीपीन काथलिक रेडियो स्टेशन, रेडियो वेरितास के माइक्रोफोन पर यही अनुरोध दोहराया, और यह भी कहा कि वह उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो संत पापा की देखभाल कर रहे हैं।

लिस्बन के महाधर्माध्यक्ष रुई वलेरियो ने आज राजधानी की सभी पल्लियों और समुदायों को एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे मिस्सा के आयोजन के दौरान संत पापा के स्वास्थ्य के लिए एक विशेष प्रार्थना करने को कहा गया। महाधर्माध्यक्ष वलेरियो ने उदाहरण देते हुए लिखा है, "विश्वव्यापी कलीसिया के परमधर्मगुरु संत पापा फ्राँसिस के लिए, कि इस नाजुक क्षण में उन्हें शक्ति और सांत्वना मिले तथा वे अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को फिर से शुरू कर सकें, आइए हम प्रार्थना करें।" धर्माध्यक्ष ने निष्कर्ष देते हुए कहा, "आशा के विषय को समर्पित इस जयंती वर्ष में, हम अपने विश्वास की तीर्थयात्रा में दृढ़ बने हुए हैं, जो हमारे परमाध्यक्ष की समर्पित गवाही से और मजबूत हुई है।"

यूनाइटेड किंगडम में यॉर्क के एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष स्टीफन कॉटरेल ने लंदन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल विन्सेंट निकोल्स को लिखे पत्र में इस बात पर जोर दिया कि मैं इस समय संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य के लिए अपनी और अनेक एंग्लिकन श्रद्धालुओं की प्रार्थनाओं से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। एंग्लिकन महाधर्माध्यक्ष ने आगे कहा, "आइए हम प्रार्थना करते रहें कि संत पापा को सुसमाचार की आशा से पोषण मिले और वे इन दिनों में हमारे प्रभु येसु मसीह के प्रेम और उपचार को जान सकें।" अपनी प्रतिक्रिया पत्र में, कार्डिनल निकोल्स ने महाधर्माध्यक्ष को उनकी “दया और चिंता” के लिए धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि “इतने सारे लोगों के प्रार्थनापूर्ण समर्थन से संत पापा को बल मिला है।” उन्होंने लिखा, "आपके शब्द, जो उदारता और भाईचारे से भरे हैं, उन गहन बंधनों के प्रमाण हैं जो हमें मसीह में जोड़ते हैं।"

