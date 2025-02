संत पापा फ्राँसिस: चालीसा हमें आशा में एक साथ यात्रा करने के लिए कहता हैै

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 26 फरवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस के चालीसा संदेश का मुख्य विषय "आइए हम आशा में साथ-साथ यात्रा करें" वाक्यांश में समाहित है, जो जयंती वर्ष के व्यापक विषय - "आशा के तीर्थयात्री" से जुड़ा हुआ है।

संत पापा का चिंतन हृदयपरिवर्तन पर केंद्रित है और तीन प्रमुख आयामों में प्रकट होता है: यात्रा का महत्व, साथ-साथ यात्रा करना और आशा के साथ यात्रा करना।

बाइबिल में मिस्र से प्रज्ञात देश तक इज़राइली लोगों के पलायन को याद करते हुए, संत पापा हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जीवन भी एक यात्रा है - जिसे ईश्वर की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए।

यह यात्रा केवल एक रूपक नहीं है, बल्कि इसमें हृदयपरिवर्तन के लिए निरंतर आह्वान शामिल है। "पाप के अवसरों और ऐसी परिस्थितियों को पीछे छोड़ना" जो हमारी मानवीय गरिमा को कम करती हैं।

इसलिए, संत पापा फ्राँसिस इस चालीसा काल के दौरान विश्वासियों से अपने स्वयं के जीवन की जांच करने का आग्रह करते हैं: क्या वे आध्यात्मिक नवीनीकरण के मार्ग पर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं या वे डर और निराशा से पीछे हट रहे हैं या अपने आरामदेह क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए अनिच्छुक हैं?

इब्रानियों के "गुलामी से आज़ादी की कठिन राह" और आधुनिक प्रवासियों और शरणार्थियों की दुर्दशा के बीच समानता दर्शाते हुए, संत पापा हमें इस अवधि का उपयोग इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम अपने जीवन को उन लोगों के संघर्षों से कैसे जोड़ते हैं जो "बेहतर जीवन की तलाश में दुख और हिंसा की स्थितियों से भागने के लिए मजबूर हैं" और "इस तरह से पता लगाते हैं कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है।" वे लिखते हैं, "यह हम सभी यात्रियों के लिए एक अच्छी 'अंत.करण की जांच' होगी।" "हमारे उन भाइयों और बहनों के बारे में सोचे बिना, बाइबिल के पलायन के बारे में सोचना मुश्किल है, जो हमारे समय में अपने और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन की तलाश में दुख और हिंसा की स्थितियों से भाग रहे हैं। इस प्रकार हृदयपरिवर्तन के लिए पहला आह्वान इस अहसास से आता है कि हम सभी इस जीवन में तीर्थयात्री हैं।"

चालीसा संदेश का एक मूलभूत पहलू समुदाय और धर्मसभा पर जोर देना है - यह विचार कि ख्रीस्तियों को अलग-थलग रहने के बजाय साथ-साथ चलना चाहिए।

संत पापा फ्राँसिस हमें याद दिलाते हैं, "पवित्र आत्मा हमें आत्म-केंद्रित न रहने और ईश्वर एवं हमारे भाइयों और बहनों की ओर चलते रहने के लिए प्रेरित करती है।"

वे लिखते हैं, "एक साथ यात्रा करने का अर्थ है ईश्वर के बच्चों के रूप में हमारी सामान्य गरिमा पर आधारित एकता को मजबूत करना (...) बिना किसी को पीछे छोड़े या बहिष्कृत किए।"

फिर से, वे विश्वासियों को यह सोचने के लिए चुनौती देते हैं कि क्या हम आत्म-केंद्रित होने के प्रलोभन का विरोध करते हुए अपने परिवारों, कार्यस्थलों और समुदायों में दूसरों के साथ मिलकर चलने में सक्षम हैं? क्या हम दूसरों का स्वागत करते हैं? क्या हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो हाशिए पर महसूस करते हैं?

"आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खुद से पूछें कि क्या हम ईश्वर के राज्य की सेवा में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों धर्मबहनों और लोकधर्मियों के रूप में दूसरों के साथ सहयोग करते है? क्या हम अपने आस-पास और दूर रहने वालों के प्रति ठोस भावों के साथ स्वागत करते हैं? क्या हम दूसरों को समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कराते हैं या उन्हें दूर रखते हैं?"

चालीसा यात्रा का तीसरा मूलभूत आयाम आशा है, जो येसु के पुनरुत्थान, पाप और मृत्यु पर विजय में पूर्ण किए गए उद्धार और अनन्त जीवन की प्रतिज्ञा पर आधारित है।

यह आशा अमूर्त नहीं है, बल्कि इसे ठोस रूप से जीना चाहिए। संत पापा फ्राँसिस हमें यह जांचने के लिए आमंत्रित करते हैं कि क्या हम वास्तव में ईश्वर की दया पर भरोसा करते हैं? क्या हम उनकी क्षमा में विश्वास करते हैं, या हम आत्म-निर्भरता के जाल में फंस जाते हैं? और क्या हम उस आशा का ठोस रूप से अनुभव करते हैं जो हमें "न्याय और भाईचारे के प्रति प्रतिबद्धता, हमारे आम घर की देखभाल करने और इस तरह से प्रेरित करती है कि कोई भी व्यक्ति खुद को अलग-थलग महसूस न करे?"

अविला की संत तेरेसा का संदर्भ देते हुए, संत पापा ने विश्वासियों से सतर्क और धैर्यवान बने रहने का आग्रह किया गया है, यह समझते हुए कि ईश्वर की प्रतिज्ञा उनके समय में ही पूरी होगी।

"अविला की संत तेरेसा ने इस प्रकार प्रार्थना की थी: 'आशा करो, हे मेरी आत्मा, आशा करो। तुम न तो दिन जानते हो और न ही घंटा। ध्यान से देखो, क्योंकि सब कुछ जल्दी बीत जाता है, भले ही तुम्हारी अधीरता निश्चित चीज़ों को संदिग्ध बना देती है और बहुत कम समय को लंबे समय में बदल देती है।'"

संत पापा आशा की इस यात्रा को कुंवारी मरिया, "आशा की माँ" की मध्यस्थता को सौंपते हुए समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब हम पास्का की खुशी मनाने की तैयारी करते हैं तो वे सभी विश्वासियों के साथ रहें।

