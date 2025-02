उपयाजक, आनन्द और सेवा पर परमाधर्यक्षों के शब्द

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 22 फरवरी 2025 : उपयाजकों को "धर्माध्यक्ष और पल्ली पुरोहितों की सेवा में" रखा जाता है। वह सुसमाचार का प्रचार कर सकता है और सभा की प्रार्थना का नेतृत्व कर सकता है। द्वितीय वाटिकन परिषद ने उपयाजक को “पदानुक्रम का उचित और स्थायी पद” के रूप में समझा। लुमेन जेंसियुम पल्ली पुरोहितों के कार्य को मसीह के पुरोहितीय कार्य में भागीदारी के रूप में वर्णित करने के बाद, उपयाजकों के कार्यों को दर्शाता है, "जिन्हें पुरोहिताई के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए अभिषिक्त किया जाता है।"

परमाध्यक्षों ने कई अवसरों पर उपयाजकों द्वारा दी जाने वाली सेवा पर विस्तार से चर्चा की है। 2021 में रोम धर्मप्रांत के स्थायी उपयाजकों से मिलते हुए, संत पापा फ्राँसिस ने इस बात पर जोर दिया कि "परिषद के मुख्य मार्ग का अनुसरण करते हुए उपयाजक हमें कलीसिया के रहस्य के केंद्र की ओर ले जाता है।"

जैसे मैंने एक "संवैधानिक मिशनरी कलीसिया" और एक "संवैधानिक धर्मसभा कलीसिया" की बात की है, मैं कहता हूँ कि हमें एक "संवैधानिक उपयाजकीय कलीसिया" की बात करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सेवा के इस आयाम को नहीं जीता है, तो वस्तुतः हर सेवा भीतर से खोखली हो जाती है, निष्फल हो जाती है, तथा फल उत्पन्न नहीं करती और धीरे-धीरे यह सांसारिक बन जाता है। उपयाजकों ने कलीसिया को याद दिलाया कि संत तेरेसा ने जो खोजा था वह सत्य है: कलीसिया का हृदय प्रेम से जलता है। हाँ, एक विनम्र हृदय जो सेवा से धड़कता है। उपयाजक हमें इसकी याद दिलाते हैं, जब उपयाजक संत फ्रांसिस की तरह, बिना किसी दबाव के, विनम्रता और आनंद के साथ सेवा करते हुए, दूसरों तक ईश्वर की निकटता लाते हैं। एक उपयाजक की उदारता जो अग्रिम पंक्तियों की चाह किए बिना स्वयं को समर्पित कर देता है, सुसमाचार की सुगंध देती है, यह ईश्वर की विनम्रता की महानता को बयां करती है जो पहला कदम उठाते हैं - सदैव, ईश्वर सदैव पहला कदम उठाते हैं - यहां तक​​कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया है।

उस अवसर पर, संत पापा फ्राँसिस ने यह भी याद दिलाया कि एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए: "पुरोहितों की संख्या में कमी के कारण उपयाजकों को स्थानापन्न कार्यों के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा है, जो कि महत्वपूर्ण होते हुए भी उपयाजक के पद की विशिष्टता का गठन नहीं करते हैं। ये स्थानापन्न कार्य हैं।"

संत पापा बेनेडिक्ट सोलहवें ने 2006 में उपयाजकों की विशेष सेवा पर भी चर्चा की। रोम के धर्मप्रांत के स्थायी उपयाजकों से मिलते हुए, उन्होंने कई पल्ली समुदायों में “बड़ी उदारता के साथ” की गई सेवाओं को याद किया:

मसीह के सुसमाचार की शिक्षा देकर, जो आपको आपके अभिषेक के दिन धर्माध्यक्ष द्वारा दिया गया था, आप उन माता-पिता की सहायता करते हैं जो अपने बच्चों के लिए बपतिस्मा मांगते हैं, ताकि वे दिव्य जीवन के रहस्य के बारे में अपना ज्ञान गहरा कर सकें जो हमें और कलीसिया को, ईश्वर के महान परिवार को दिया गया है, जबकि शादी करने वाले जोड़ों को जो विवाह संस्कार ग्रहण करना चाहते हैं, आप मानव प्रेम के बारे में सच्चाई की घोषणा करते हैं, इस प्रकार समझाते हैं कि "एक अनन्य और निश्चित प्रेम पर आधारित विवाह ईश्वर और उसके लोगों के बीच के रिश्ते का प्रतीक बन जाता है।" आप में से कई लोग दफ्तरों, अस्पतालों और स्कूलों में काम करते हैं: इन वातावरणों में आपको सत्य का सेवक बनने के लिए बुलाया जाता है। सुसमाचार की घोषणा करने के द्वारा, आप मनुष्य के कार्य को, बीमारों की पीड़ा को कम करने और अर्थ देने में सक्षम वचन दे सकेंगे और आप नई पीढ़ियों को ख्रीस्तीय धर्म की सुंदरता की खोज करने में मदद कर सकेंगे।

इसके अलावा, एक विवाहित उपयाजक द्वारा पारिवारिक जीवन के परिवर्तन में दिया जाने वाला योगदान भी महत्वपूर्ण है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थायी उपयाजकों को संबोधित करते हुए इसी बात पर जोर दिया था।

उपयाजक और उसकी पत्नी, एक समुदाय में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें एक दूसरे की मदद करने और सेवा करने के लिए बुलाया जाता है। (सीएफ गौदियुम एट स्पेस, 48) विवाह के संस्कार में उनका सहयोग और एकता इतनी घनिष्ठ है कि कलीसिया को उसके पति को स्थायी उपयाजक नियुक्त करने से पहले पत्नी की सहमति की आवश्यकता होती है... पति और पत्नी के बीच बलिदान और पारस्परिक प्रेम का संवर्धन और गहनता, कलीसिया में अपने पति के सार्वजनिक कार्यों में उपयाजक की पत्नी की शायद सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है (दिशानिर्देश, एनसीसीबी, 110)। विशेषकर आज, यह कोई छोटी सेवा नहीं है। विशेष रूप से, उपयाजक और उसकी पत्नी को ऐसे संसार के सामने, जो इन चिन्हों की अत्यधिक आवश्यकता महसूस करता है, ख्रीस्तीय विवाह में निष्ठा और अविच्छेद्यता का जीवंत उदाहरण बनना चाहिए। विवाहित जीवन की चुनौतियों और दैनिक जीवन की मांगों का विश्वास की भावना के साथ सामना करके, वे न केवल कलीसियाई समुदाय के पारिवारिक जीवन को बल्कि पूरे समाज को मजबूत बनाते हैं।

1977 में मिलान के मेजर सेमिनरी के उपयाजकों के साथ अपनी बैठक में संत पापा पॉल षष्टम ने अंततः उस खुशी पर ध्यान दिया जो पुरोहिताई के मार्ग पर चलने के लिए बुलाए गए उपयाजकों के लिए प्रतीक्षा कर रही है।

उपयाजकों के रूप में, आप पहले से ही कलीसिया की सच्ची “सेवा” से जुड़े होने का आनंद ले रहे हैं। परन्तु इस समय आपकी आत्माएं निस्संदेह उस उच्चतर लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ताकि आप उपाध्यक्षीय अभिषेक के संस्कार के साथ, अपने येसु मसीह के सुसमाचार के संदेशवाहक, उसके रक्त और उसके वचन के वितरक बन सकें। इस मिशन की पूरी भव्यता और जिम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं; मिशन जो प्रभु की महान प्रतिज्ञा की सदा-जीवित पुष्टि करता है: "देखो, मैं जगत के अन्त तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।" (मत्ती 28:20) हां, पुरोहित मनुष्यों के बीच प्रभु और चरवाहे मसीह की निरन्तरता और उपस्थिति के प्रतीक हैं और वे कलीसिया की जीवन शक्ति और शाश्वतता को प्रकट करते हैं। जैसा कि द्वितीय वाटिकन परिषद ने कहा, "धर्माध्यक्षों के अधिकार के तहत, वे प्रभु के झुंड के उस हिस्से को पवित्र करते हैं और उस पर शासन करते हैं जो उन्हें सौंपा गया है; इसके बदले में वे सार्वभौमिक कलीसिया को दृश्यमान बनाते हैं और मसीह के संपूर्ण शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं।"

आशा के इस पवित्र वर्ष में, इन दिनों उपयाजकों द्वारा समर्पित एक जयंती समारोह हो रहा है। 21 से 23 फरवरी तक कलीसिया उपयाजकों की जयंती मनाती है, जो मसीह के पदचिन्हों पर चलते हैं तथा कलीसिया और सबसे कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करते हैं।

