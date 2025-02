यूक्रेनी अनाथ बच्चों ने संत पापा को रूसी बम के छर्रे लगी एक गुड़िया उपहार में दिया

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 5 फरवरी 2025 : खार्किव की 18 वर्षीय वेरोनिका जब वह अपने कुत्ते को सड़क पर घुमा रही थी, रूसी बम का एक छर्रा उसकी धमनियों में घुस गया। उसने उसे एक छोटी सी गुड़िया, विल्ना (शाब्दिक अर्थ "स्वतंत्र") में सिल दिया जो प्रतिरोध और पुनर्जन्म का प्रतीक है। वेरोनिका इटली में कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी द्वारा खोले गए चैनल के माध्यम से प्राप्त देखभाल के कारण हमले में बच गई थी - आज सुबह यूक्रेनी अनाथों, किशोरों और 6 से 19 वर्ष की लड़कियों के एक समूह के साथ संत पापा पॉल षष्टम सभागार के एक छोटे कमरे में मुलाकात के दौरान संत पापा फ्राँसिस को यह उपहार दिया। मेमोरिया विवा एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में आज संत पापा के समक्ष उपस्थित पत्रकार, लेखिका और कार्यकर्ता क्लाउदिया कोन्टे ने वाटिकन मीडिया को बताया, "उन सभी ने न केवल अपने माता-पिता को खो दिया है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी खो दी है, उन्होंने जीवन के रंग खो दिए हैं और वे बंकरों और अनाथालयों में रहने के लिए मजबूर हैं।"

यूक्रेन में आक्रमण की शुरुआत से ही, यह संघ सहायता पहुंचाने वाले सबसे पहले संगठनों में से रहा है: तुरंत पोलिश और रोमानियाई सीमाओं पर, फिर लविव, मायकोलाइव, कीव, लेकिन बुचा, ओडेसा, ज़ापोरिज्जिया, द्निप्रो जैसे तबाह हुए क्षेत्रों में भी। कॉन्टे ने कहा, "हमने 54 ट्रक, बस, वैन, गाड़ियोँ का प्रबंध किया, जो बुनियादी ज़रूरतों, दवाओं, कंबल, भोजन को ले जा सके।" उनहोंने यह रेखांकित किया कि मानवीय सहायता से कैसे वास्तविक "मानवीय रिश्ते" पनपे हैं, इन लड़कियों और बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध जिनके पारिवारिक संबंध युद्ध के कारण टूट गए हैं। "वे छोटी बहनों की तरह हैं। अब हम कार्निवल में जाएँगे; कल हमने यूक्रेनी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष एंड्री शेवचेंको को देखा। पिछले साल लुसियानो स्पैलेटी और राष्ट्रीय टीम... हम एक साथ दिन बिताते हैं, हम रेस्तरां जाते हैं, हम बहुत कुछ साझा करते हैं।"

इसके बाद लड़कियां यूक्रेन वापस लौट जाएंगी, जहां मेमोरिया विवा और उसके स्वयंसेवकों के सहयोग से उनकी पीड़ा और अभाव दूर हो जाएंगे। लड़के और लड़कियां जो अच्छे कामों को अमल में लाते हैं: "हां, यह काम चुपचाप किया जाना चाहिए, लेकिन हमें संवाद भी करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में यह खतरा है कि केवल बुराई ही शोर मचाती है। इसके बजाय, सकारात्मक बातें बताना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आशा और अनुकरण का संचार करती हैं", क्लाउडिया कोन्टे ने रेखांकित किया। वह स्वयं तीन बार यूक्रेन का दौरा कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जब संत पापा देश को "पीड़ित" कहते हैं तो उनका क्या मतलब होता है।

उनका कहना है कि विशेष रूप से खार्किव सबसे अधिक नष्ट हुए शहरों में से एक है: "बच्चे युद्ध के वास्तविक शिकार हैं।" और यहां तक ​​कि युवा लोग भी, जैसे वेरोनिका, जिसने अपने कुत्ते को घुमाने के अलावा कुछ भी गलत नहीं किया था, जब एक विस्फोट के कारण छर्रा उसके दिल को छेदते हुए निकल गए। कार्यकर्ता क्लाउदिया ने जोर देकर कहा, "वह चमत्कार से जीवित है।" और वेरोनिका जीवित है, जिसका श्रेय मिलान में डॉन नोची फाउंडेशन के डॉक्टरों का समय पर हस्तक्षेप को भी जाता है, जहां उसे महीनों की गहन देखभाल के बाद अगस्त 2024 में स्थानांतरित किया गया था, और इसका श्रेय सीईआई के अध्यक्ष और शांति समाधान खोजने के लिए यूक्रेन में संत पापा के दूत कार्डिनल मात्तेओ मारिया जुप्पी को जाता है।

अभिवादन और मुस्कुराहट के साथ संत पापा

संत पापा ने आज सुबह उपहार को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया, वही उपहार जो उन्होंने प्रत्येक अतिथि के लिए रखा था, सभी पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे, तथा पीले और नीले रंग का यूक्रेनी झंडा भी लहरा रहे थे। संत पापा फ्रांसिस ने उस पर हस्ताक्षर किये और उपस्थित लोगों से हाथ मिलाया। कोंते ने कहा, "वे संतुष्ट और खुश थे, हालांकि वे थोड़े थके हुए लग रहे थे।" उन्होंने कहा कि वे संत पापा की "आत्मा की शक्ति" से बहुत प्रभावित हुईं: "इन बच्चों के लिए वहां मौजूद रहने की उनकी इच्छा कुछ ऐसी संक्रामक है जो हमें और अधिक प्रतिबद्ध होने और पीड़ितों, सबसे कम भाग्यशाली लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखने के लिए प्रेरित करती है।"

आघात पर काबू पाना और घृणा को हराना

कार्यकर्ता क्लाउदिया ने कहा, "हम बच्चों के प्रति अपनी निकटता प्रदर्शित करना चाहते हैं, एक संघ के रूप में और एक ऐसे देश के रूप में जो इन नन्हे-मुन्नों के प्रति उदार और स्वागत करने वाला है, जो यहां मौज-मस्ती करने आते हैं।" हमें उन्हें उनके आघात से उबरने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अब उनकी मदद नहीं करेंगे तो वे घृणा और हिंसा से भरे वयस्क बन जाएंगे और नए युद्ध शुरू करने के लिए तैयार हो जाएंगे।”

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here