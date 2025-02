संत पापा : ‘बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं’

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 3 फरवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने सोमवार 3 फरवरी को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में बच्चों के अधिकारों पर विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित प्रतिभागियों का अभिवादन किया। बच्चों के अधिकारों पर इस विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन का शीर्षक है "उनसे प्यार करें और उनकी रक्षा करें।" संत पापा ने निमंत्रण स्वीकार कर, यहाँ आने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए कहा, “मुझे विश्वास है कि, अपने अनुभव और विशेषज्ञता को एकत्रित करके, आप उन बच्चों की सहायता और सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं जिनके अधिकारों का प्रतिदिन हनन किया जाता है और उन्हें अनदेखा किया जाता है।”

संत पापा ने कहा कि आज भी, अक्सर लाखों बच्चों के जीवन में गरीबी, युद्ध, स्कूली शिक्षा की कमी, अन्याय और शोषण की झलक मिलती है। गरीब देशों में बच्चे और किशोर, या दुखद संघर्षों से अलग-थलग पड़े लोग, भयानक परीक्षणों को झेलने के लिए मजबूर हैं। अधिक संसाधन संपन्न दुनिया भी अन्याय से अछूती नहीं है। जहाँ, लोग युद्ध या भूख से पीड़ित नहीं हैं, वहाँ समस्याग्रस्त परिधियाँ हैं, जहाँ छोटे बच्चे अक्सर कमज़ोर होते हैं और ऐसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं जिन्हें हम कम करके नहीं आँक सकते। वास्तव में, अतीत की तुलना में बहुत अधिक हद तक, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से ही कई कठिनाइयों से गुज़र रहे बच्चों, चिंतित या उदास युवाओं और आक्रामकता या आत्म-क्षति के रूपों की ओर आकर्षित किशोरों से निपटना पड़ता है। इसके अलावा, दक्षता की संस्कृति बचपन को, बुढ़ापे की तरह, अस्तित्व की "परिधि" के रूप में देखती है।

संत पापा ने कहा कि युवा जिनके सामने पूरा जीवन है, वे आशावाद और आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करने में असमर्थ हैं। यह वास्तव में युवा हर समाज में आशा के संकेत हैं, जो खुद में आशा खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। यह दुखद और परेशान करने वाला है। वास्तव में, " उन युवाओं को देखना दुखद है जो आशाहीन हैं, जो अनिश्चित और निराशाजनक भविष्य का सामना कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार या नौकरी की सुरक्षा नहीं है, या स्कूल खत्म करने के बाद यथार्थवादी संभावनाएं नहीं हैं। इस उम्मीद के बिना कि उनके सपने सच हो सकते हैं, वे अनिवार्य रूप से हतोत्साहित और उदासीन हो जाएंगे।"

हाल के दिनों में हमने जो दुखद रूप से लगभग हर दिन देखा है, यानी बमों के नीचे मरते बच्चे, सत्ता, विचारधारा और राष्ट्रवादी हितों की मूर्तियों की बलि चढ़ते बच्चे, अस्वीकार्य हैं। सच कहें तो एक बच्चे के जीवन के लायक कुछ भी नहीं है। बच्चों को मारना भविष्य को नकारना है। कुछ मामलों में, नाबालिगों को खुद ड्रग्स के प्रभाव में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यहां तक ​​कि युद्ध रहित देशों में भी, आपराधिक गिरोहों के बीच हिंसा बच्चों के लिए उतनी ही घातक हो जाती है, और अक्सर उन्हें अनाथ और हाशिए पर छोड़ देती है।

विकसित देशों का मनोविकारी व्यक्तिवाद भी बच्चों के लिए हानिकारक है। कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उन्हें मार भी दिया जाता है, वही लोग जिन्हें उनकी रक्षा और पालन-पोषण करना चाहिए। वे झगड़े, सामाजिक या मानसिक संकट और माता-पिता के बुरे लत के शिकार हो जाते हैं।

कई बच्चे समुद्र में, रेगिस्तान में या हताश आशा से की गई यात्राओं के कई मार्गों पर प्रवासी के रूप में मर जाते हैं। अनगिनत अन्य चिकित्सा देखभाल की कमी या विभिन्न प्रकार के शोषण के कारण दम तोड़ देते हैं। ये सभी परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन वे एक ही सवाल उठाती हैं: यह कैसे संभव है कि एक बच्चे का जीवन इस तरह खत्म हो जाए?

निश्चित रूप से यह अस्वीकार्य है, और हमें इस वास्तविकता से बेखबर होने से बचना चाहिए। बचपन से वंचित होना आर्थिक व्यवस्था की गलती, युद्धों की आपराधिक प्रकृति, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और स्कूली शिक्षा की कमी की निंदा करने वाली एक खामोश चीख है। इन अन्यायों का बोझ हमारे भाइयों और बहनों में सबसे कमज़ोर और सबसे असहाय लोगों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे "वैश्विक नैतिक संकट" कहा जाता है। आज हम इसके आदी होने से इनकार करते हैं। मीडिया में कुछ प्रथाएँ हमें असंवेदनशील बनाती हैं, जिससे दिलों में सामान्य कठोरता आती है। वास्तव में, हम मानव हृदय में सबसे महान चीज़ को खोने का जोखिम उठाते हैं: दया और करुणा। एक से अधिक बार, मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ इस चिंता को साझा किया है जो विभिन्न धार्मिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आज, चालीस मिलियन से अधिक बच्चे संघर्ष के कारण विस्थापित हो चुके हैं और लगभग सौ मिलियन बेघर हैं। बाल दासता की त्रासदी भी है: लगभग एक सौ साठ मिलियन बच्चे जबरन श्रम, तस्करी, दुर्व्यवहार और सभी प्रकार के शोषण के शिकार हैं, जिसमें जबर्दस्ती विवाह भी शामिल है। लाखों प्रवासी बच्चे हैं, कभी-कभी परिवारों के साथ लेकिन अक्सर अकेले। अकेले नाबालिगों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। कई नाबालिग "अनिश्चितता" में रहते हैं क्योंकि वे जन्म के समय पंजीकृत नहीं थे। अनुमानतः एक सौ पचास मिलियन "अदृश्य" बच्चों का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। यह उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में बाधा है, फिर भी इससे भी बदतर यह है कि चूँकि उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है, इसलिए उनपर आसानी से दुर्व्यवहार किया जा सकता है या उन्हें गुलामों के रूप में बेचा जा सकता है। ऐसा वास्तव में होता है! हम युवा रोहिंग्या बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, जो अक्सर पंजीकृत होने के लिए संघर्ष करते हैं, या संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर "अनिर्दिष्ट" बच्चे, दक्षिण से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर आने वाले हजारों लोगों द्वारा की गई निराशा और आशा के उस पलायन के पहले शिकार हैं।

दुख की बात है कि बच्चों पर अत्याचार का यह इतिहास लगातार दोहराया जाता है। अगर हम बुज़ुर्गों, अपने दादा-दादी से पूछें कि उन्होंने बचपन में किस युद्ध का सामना किया था, तो उनकी यादों से त्रासदी उभर कर आती है: अंधेरा - युद्ध के दौरान सब कुछ अंधेरा हो जाता है, रंग लगभग गायब हो जाते हैं - और बदबू, ठंड, भूख, गंदगी, डर, मैला ढोना, माता-पिता और घरों को खोना, परित्याग और सभी प्रकार की हिंसा।

संत पापा ने कहा, “मैं अपने दादाजी द्वारा बताई गई प्रथम विश्व युद्ध की कहानियों के साथ बड़ा हुआ और इसने युद्ध की भयावहता के लिए मेरी आँखें और दिल खोल दिए।” युद्ध से गुज़रने वालों की आँखों से चीज़ों को देखना जीवन के अमूल्य मूल्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी उन बच्चों की बात सुनना जो आज हिंसा, शोषण या अन्याय में जी रहे हैं, युद्ध के लिए हमारी "नहीं" को मजबूत करता है, बर्बादी और लाभ की फेंक देने वाली संस्कृति को, जिसमें सब कुछ बिना सम्मान या जीवन की परवाह किए खरीदा और बेचा जाता है, खासकर तब, जब जीवन छोटा और रक्षाहीन हो। इस फेंकू मानसिकता के नाम पर, जिसमें मनुष्य सर्वशक्तिमान बन जाता है, गर्भपात जैसी जानलेवा प्रथा के माध्यम से अजन्मे जीवन की बलि दी जाती है। गर्भपात बच्चों के जीवन को समाप्त करता है और पूरे समाज के लिए आशा के स्रोत को काट देता है।

बहनों और भाइयों, बच्चों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि छोटे बच्चे हमें समझते हैं, याद रखते हैं और हमसे बात करते हैं। और अपनी नज़रों और अपनी खामोशी से भी, वे हमसे बात करते हैं। तो आइए हम उनकी बात सुनें!

अपना संबोधन समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें इस बैठक द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि उनका योगदान बच्चों के लिए और परिणामस्वरूप सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करेगा! बच्चों के अधिकारों, उनके सपनों और भविष्य की उनकी माँग को अपनी चिंता के केंद्र में रखने के लिए वे सभी यहाँ एकत्रित हैं।

आप सभी का धन्यवाद, और ईश्वर आपको आशीर्वाद दें!

