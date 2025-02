गाजा के पवित्र परिवार पल्ली ने संत पापा को शुभकामनाएं भेजा

वाटिकन न्यूज

गाजा, बुधवार 26 फरवरी 2025 : एक साल से ज़्यादा समय से संत पापा फ्राँसिस और गाजा में पवित्र परिवार पल्ली के बीच आपसी सहयोग का रिश्ता बना हुआ है। युद्ध छिड़ने के बाद से ही संत पापा हर शाम 7 बजे पल्ली और उसके समुदाय को फोन करते हैं और इजरायली हमले के बीच उनका कुशलक्षेम पूछते हैं। अब, जब वे रोम के जेमेली अस्पताल में डबल निमोनिया से जूझ रहे हैं, तो पल्ली वासी उसी निकटता को वापस ला रहे हैं और उन्हें प्रार्थना और प्रोत्साहन का एक छोटा लेकिन दिल को छू लेने वाला वीडियो संदेश भेजा है।

गाजा शहर में पल्ली न केवल अपनी प्रेरितिक गतिविधियों को जारी रखता है, बल्कि वर्तमान में इजरायली बमबारी से विस्थापित हुए लगभग 500 लोगों की मेजबानी करता है, जो निराशा के समय में आश्रय, भोजन और साथ देता है।

संत पापा के लिए अपने वीडियो में, पल्ली वासियों के साथ, पल्ली पुरोहित फादर गाब्रियल रोमानेली वेदी के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं।

"प्यारे संत पापा, आज पवित्र मिस्सा के बाद हम यहाँ गाजा में एकत्रित हुए हैं। यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन हम अपना आभार, अपना सामीप्य और अपनी प्रार्थनाएँ व्यक्त करना चाहते हैं। पूरा विश्व आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और आपका बहुत आभारी है और हम सभी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।"

जैसे ही वीडियो में एक व्यक्ति कहता है "बहुत-बहुत धन्यवाद, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं," उसके बगल में पुरुष, महिलाएँ और बच्चे सभी सहमति में सिर हिलाते हैं और संदेश को समाप्त करते हुए एक स्वर में कहते हैं: "ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद दें। शुक्रान, शुक्रान!"

14 फरवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, संत पापा ने अपने स्वास्थ्य संबंधी संघर्षों को दरकिनार करते हुए गाजा में दो वीडियो कॉल किए और अपनी एकजुटता और समर्थन को दोहराया। वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ी कठिनाइयों के कारण अगले दिनों में ऐसा करने में असमर्थ थे, लेकिन सोमवार को, वाटकन प्रेस कार्यालय द्वारा उनके स्वास्थ्य में "थोड़ा सुधार" की सूचना दिए जाने के बाद, वे वीडियो संदेश के लिए अपनी निकटता और व्यक्तिगत धन्यवाद व्यक्त करने के लिए फिर से पवित्र परिवार पल्ली को कॉल करने में सक्षम हुए।

