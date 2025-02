संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य के लिए समर्थन और प्रार्थनाओं के संदेश

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, शनिवार 22 फरवरी 2025 : 14 फरवरी को द्विपक्षीय निमोनिया के कारण संत पापा फ्राँसिस के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से, धार्मिक नेताओं, राजनीतिक हस्तियों, मित्रों, दुनिया भर के विश्वासियों और उसी अस्पताल में भर्ती बच्चों के बहुत सारे संदेश आये हैं, जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं और संत पापा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से दुखी हैं, लेकिन उन्हें अपने पास पाकर खुश हैं।

सबसे उल्लेखनीय संदेशों में से एक कॉस्टैंटिनोपल के विश्वव्यापी कुलपति, बार्थोलोम्यू प्रथम द्वारा अपने "प्यारे भाई" को संबोधित किया गया है। हस्तलिखित पत्र में ऑर्थोडोक्स प्राधिधर्माध्यक्ष ने संत पापा को "शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने" और "ईश्वर की मदद से", "अपने पवित्र और महत्वपूर्ण कर्तव्यों के लिए" शीघ्र वापसी की कामना की है।

येरूसालेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियरबतिस्ता पिज़्ज़ाबल्ला की ओर से एक और पत्र आया, जिसमें उन्होंने विश्वासियों से संत पापा फ्राँसिस के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए "विश्वास में एक परिवार के रूप में, एक जरूरी अपील में एकजुट" होने का आह्वान किया है। पत्र में आगे कहा गया है, "एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में, हम प्रार्थना में एकजुट होकर एक साथ खड़े होते हैं।"

पड़ोसी लेबनान में, कार्डिनल बेचारा बुट्रोस पियरे राय, के अंतिओक के मेरोनाइट्स प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा है कि उन्होंने संत पापा फ्राँसिस के लिए सामुदायिक और निजी तौर पर प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, "प्रभु उनकी मदद करें और उन्हें उपचार प्रदान करें।"

अफ्रीका और मेडागास्कर के धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के संघ ने भी महाद्वीप के सभी विश्वासियों की "एकजुटता और आध्यात्मिक निकटता" का आश्वासन दिया है।

इस बीच, संत पापा फ्राँसिस की मातृभूमि अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स के महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज इग्नासियो गार्सिया क्यूरवा ने प्रार्थनाओं का आह्वान किया है। उन्होंने एक पत्र में लिखा, "इस तरह, हम संत पापा फ्राँसिस के प्रति अपना प्यार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से उन्हें शक्ति प्रदान करने, उनके स्वास्थ्य को बहाल करने और उन्हें सौंपे गए मिशन में उनका साथ देने के लिए कहते हैं।"

उरुग्वे, मैक्सिको, इक्वाडोर, चिली और पेरू, निकारागुआ और ब्राजील सहित लैटिन अमेरिका के धर्माध्यक्षों और धर्मप्रांतों से संदेश और प्रार्थनाएँ आई हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में पोर्टो एलेग्रे (ब्राजील) के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जैमे स्पेंगलर के नेतृत्व में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सेलम) के अध्यक्ष ने एक पत्र में संत पापा फ्राँसिस के प्रति स्नेह और निकटता व्यक्त की। पत्र में लिखा है, "हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आप प्रभु की शक्ति और सांत्वना महसूस कर सकें और वह आपको बहुत धैर्य प्रदान करें।" 22 फरवरी को संत पेत्रुस के सिहासन के पर्व से पहले, सीएनबीबी और लैटिन अमेरिकी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईएलएएम) के अध्यक्ष कार्डिनल जैमे स्पेंगलर ने विश्वासियों को मिस्सा के दौरान एक विशेष प्रार्थना इरादा शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया है: "प्रभु ईश्वर, आपके सेवक, संत पापा फ्राँसिस, हमारे लिए 'मसीह के दुखों के गवाह' बन गए हैं।"

कनाडा में, "संत पापा के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की जा रही है क्योंकि वे साहस और आत्मा की उदारता के साथ कलीसिया का नेतृत्व करना जारी रखते हैं।" कैनेडियन काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीसीसीबी) के अध्यक्ष, कैलगरी के धर्माध्यक्ष विलियम मैकग्राटन ने व्यक्तियों, परिवारों, पल्ली समुदायों और काथलिक आंदोलनों को प्रार्थना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा, "ईश्वर, माता मरियम की मध्यस्थता से, उन्हें नई ताकत, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करें क्योंकि वे पेत्रुस के उत्तराधिकारी और पृथ्वी पर मसीह के प्रतिनिधि के रूप में कलीसिया की सेवा करने के अपने आह्वान को जारी रखते हैं।" साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने अपनी वेबसाइट पर संत पापा फ्राँसिस के लिए एक विशेष प्रार्थना प्रकाशित की है।

पूरे एशिया में काथलिक समुदायों द्वारा इसी तरह की भावनाएँ साझा की जाती हैं। फिलीपींस धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीबीसीपी) के अध्यक्ष कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने विश्वासियों को "इस कठिन समय में उनके उपचार और स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना" करने के लिए लिखा। चीनी काथलिक भी संत पापा फ्राँसिस के पूर्ण स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और उपवास कर रहे हैं। वेबसाइट xinde.org, जो मुख्य भूमि चीनी समुदाय के लिए संदर्भ बिंदु है, वर्तमान में संत पापा के स्वास्थ्य पर परमधर्मपीठ से प्राप्त अपडेट जानकारी प्रकाशित कर रही है तथा शुक्रवार को उसने श्रद्धालुओं को विशेष प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया।

भारतीय काथलकि धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष एवं गोवा तथा दमन के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल फिलीप नेरी फेराओ ने 21 फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संत पापा फ्राँसिस के शीघ्र स्वास्थ्यलाभ हेतु प्रार्थना करने का आह्वान किया है।

उन्होंने देश के महाधर्माध्यक्षों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्मसंघियों, प्रचारकों और लैटिन काथलिक कलीसिया के सभी विश्वासियों को सम्बोधित एक पत्र में कहा, “गहरी चिंता और अत्यावश्यकता की भावना के साथ, मैं पूरे भारत के सभी विश्वासियों को हमारे प्रिय संत पापा फ्राँसिस के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्यलाभ के लिए प्रार्थना में शामिल होने हेतु आमंत्रित करता हूँ।”

भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष सभी धर्मप्रांतों, पल्लियों, धर्मसंघी समुदायों और ख्रीस्तीय परिवारों से आग्रह करते हैं कि संत पिता के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्यलाभ के लिए विशेष प्रार्थनाएँ, पवित्र मिस्सा, पवित्र संस्कार की आराधना और पवित्र रोजरी माला विन्ती अर्पित की जाएँ।

साथ ही विश्व के नेता भी शुभकामनाओं और समर्थन के स्वर में शामिल हो गए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने बुधवार, 19 फरवरी को अस्पताल में संत पापा से मुलाकात की।

शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, उन्होंने कहा कि "संत पापा न केवल कलीसिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।"

इटली के बोलोन्या में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईआई) के अध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ मारिया जुप्पी ने संत पापा की स्थिति के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि नवीनतम अपडेट से पता चलता है कि संत पापा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि संत पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे।"

शुक्रवार शाम को संत पापा फ्राँसिस की मेडिकल टीम ने कहा कि उनकी हालत जानलेवा नहीं है और वे कुर्सी पर सीधे बैठे हैं, काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह विनोदी स्वभाव बनाये रखे हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वे खतरे से बाहर नहीं हैं और उन्हें कम से कम एक और हफ़्ते अस्पताल में रहना होगा। वाटिकन प्रेस ऑफ़िस ने अपने आखिरी नोट में कहा कि संत पापा ने रात भर आराम किया।

