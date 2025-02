संत पापा : एआई के उपयोग में जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है

वाटिकन न्यूज

रोम, बुधवार 26 फरवरी 2025 : जब हम (एआई) कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग या डिजाइन करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम जिम्मेदार बने रहें...

संत पापा फ्राँसिस ने सीईपीआरओएमई और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए पोंटिफिकल कमीशन द्वारा आयोजित चौथे लैटिन अमेरिकी सम्मेलन के प्रतिभागियों को अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया, जिसका विषय था 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यौन शोषण: रोकथाम के लिए एक नई चुनौती', जो 25 से 27 फरवरी 2025 तक लीमा, पेरू में हो रहा है।

13 जनवरी को हस्ताक्षरित संदेश में, संत पापा ने कहा कि वह कांग्रेस में भाग लेने वाले सभी लोगों में शामिल होना चाहते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे समाज से इस अभिशाप को मिटाने के उद्देश्य से किए जा रहे सभी प्रयासों को बनाए रखें और विशेष रूप से, आप जिस पहल को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके फल को आशीर्वाद दें।"

यह याद करते हुए कि उन्होंने "कृत्रिम बुद्धिमत्ता" को विषय के रूप में चुना है, उन्होंने कहा कि "सुनामी की तरह," इसने "इंटरनेट की निरंतर विकसित होने वाली वास्तविकताओं में क्रांति ला दी है।"

उन्होंने कहा कि "एक बुजुर्ग पुरोहित के लिए, इन विषयों के तकनीकी घटकों को समझना मुश्किल हो सकता है और इस समानांतर ब्रह्मांड में हर प्रगति पर अपडेट रहना चुनौतीपूर्ण है जिसे हम वेब कहते हैं।" "हालांकि, सत्य - बड़े अक्षर वाला सत्य - जो कि येसु मसीह है, हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और, इसलिए, किसी भी विषय पर चिंतन के लिए मान्य होगा जो खुद को नए रूप में प्रस्तुत करता है।"

उन्होंने स्वीकार किया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में उठने वाले कई मुद्दों में से, और जिसे वे निश्चित रूप से अपनी चर्चाओं में व्यवस्थित रूप से संबोधित करेंगे, "जिम्मेदारी" की आवश्यकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में, एक "अनुमानित दण्डहीनता" है, जो "एक नए स्तर पर पहुँच जाती है, क्योंकि यह केवल देखने, संचारित करने या अनुपयुक्त सामग्रियों को इकट्ठा करने से आगे बढ़कर 'नई,' सिंथेटिक सामग्री के निर्माण तक पहुँच जाती है।"

उन्होंने कहा, "तथ्य यह है कि हमारे अपने हाथों ने इन सामग्रियों का उत्पादन नहीं किया है। यह गलत भ्रम पैदा कर सकता है कि हम कुछ शर्मनाक काम नहीं कर रहे हैं - किसी व्यक्ति पर हमला करना, किसी छवि को चुराना, किसी और की अवधारणा या विचार का उपयोग करना, या किसी अंतरंग चीज़ को उजागर करना जो निजी रहनी चाहिए।"

"लेकिन यह सच नहीं है," उन्होंने चेतावनी देते हुए याद दिलाया, "मशीन हमारे आदेशों का पालन करती है; यह निष्पादित करती है लेकिन अपने आप निर्णय नहीं लेती है - सिवाय इसके कि इसे ऐसा करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो।"

संत पापा ने एआई के जोखिमों के बारे में जागरूक होने की तुलना उस जोखिम से की जो तब होता है जब हम एक शक्तिशाली कार चलाते हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से ऐसे जोखिम हो सकते हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब हम एक शक्तिशाली कार में "एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं" या "विपरीत लेन में चले जाते हैं।"

संत पापा फ्राँसिस ने जोर देकर कहा कि अपनी जिम्मेदारी के ढांचे के भीतर, ऐसी तकनीक के उपयोगकर्ताओं और इसके डिजाइनरों, "जिन्हें इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए," दोनों को "जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।"

इस अर्थ में, धर्मग्रंथ इन चुनौतियों का जवाब देने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है।

उन्होंने कहा कि सबसे पहले, " पीड़ितों की पीड़ा को आवाज़ देकर ऐसा कर सकतें है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि हो रहे नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़े," और "दूसरा," "हमारे विवेक को शांत करने के बहाने के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के झूठ को उजागर करके," "व्यक्तियों, प्रौद्योगिकी डिजाइनरों और अधिकारियों से इसके हानिकारक या आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट, ठोस और लागू करने योग्य नियम स्थापित करने का आग्रह करके।"

अंत में, संत पापा फ्राँसिस ने प्रार्थना की कि येसु कांग्रेस के प्रतिभागियों को आशीर्वाद दें, माता मरिया उन पर नज़र रखें और उनसे अपने लिए प्रार्थनाओं का अनुरोध करते हुए संदेश को विराम दिया।

