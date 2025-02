वाटिकन में कलाकारों की जयंती शुरू होने वाली है

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 12 फरवरी 2025 : कलाकारों और संस्कृति जगत की जयंती 15-18 फरवरी 2025 तक वाटिकन में आयोजित की जाएगी। बुधवार सुबह को वाटिकन प्रेस कार्यालय में इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई।

वक्ताओं में संस्कृति और शिक्षा के लिए बने विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टॉलेंटिनो दी मेंडोंका; संस्कृति मंत्रालय में राज्य के अवर सचिव इतालवी सीनेटर लूसिया बोर्गोनज़ोनी; इतालवी गणराज्य के न्याय मंत्रालय के जेल प्रशासन विभाग की कार्यवाहक प्रमुख लीना दी डोमेनिको शामिल थे।

वाटिकन का प्रतिनिधित्व करते हुए, वाटिकन संग्रहालयों की निदेशक बारबरा जट्टा ने पवित्र वर्ष 2025 के लिए "कॉन्चिलियाज़ियोन 5" स्पेस की क्यूरेटर क्रिस्टियाना पेर्रेला और "ग्लोबल विज़ुअल पोएट्री: ट्रांसनेशनल ट्रैजेक्टोरिज़ इन विज़ुअल पोएट्री" प्रदर्शनी की क्यूरेटर राफ़ेला पेरना के साथ एक संदेश दिया।

इस विशेष जयंती वर्ष का पहला प्रमुख कार्यक्रम कलाकारों और संस्कृति की दुनिया में सक्रिय लोगों के लिए शनिवार की सुबह संत पापा फ्राँसिस के साथ आम जयंती समारोह में भाग लेने का अवसर होगा।

उसी दिन बाद में, संस्कृति और शिक्षा विभाग, वाटिकन संग्रहालय के सहयोग से, संयुक्त रूप से "आशा बांटना - सांस्कृतिक विरासत के क्षितिज" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करेगा।

इस बैठक का उद्देश्य कला और शैक्षणिक दुनिया और सांस्कृतिक संस्थानों में संग्रहालय निदेशकों और संचालकों के लिए धार्मिक और कलात्मक विरासत के प्रचार और प्रसारण के लिए वर्तमान संभावनाओं, तरीकों और भाषाओं पर विचार करने के लिए एक स्थान प्रदान करना है।

बैठक के अंत में, अंतर्राष्ट्रीय वक्तागण धर्मों के सांस्कृतिक कोड के प्रसारण पर एक शैक्षिक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

उसी शाम विया देल्ला कॉन्चिलियाज़ियोने में स्थित विंडो गैलरी "कॉन्चिलियाज़ियोने 5" का उद्घाटन होगा, और इतालवी दंड प्रशासन विभाग और रेजिना चेली जेल के समुदाय के सहयोग से यान पेई-मिंग की परियोजना की प्रस्तुति होगी।

शनिवार को, कार्डिनल मेंडोंका ने कहा, कि संत पापा सुबह संत पेत्रुस बसिलिका में यूखारिस्टिक समारोह की अध्यक्षता करेंगे और बाद में दिन में, कलाकार महागिरजाघऱ के पवित्र द्वार में प्रवेश करेंगे।

सोमवार की सुबह, पहली बार, संत पापा रोम के प्रतिष्ठित चिनेचित्ता फिल्म स्टूडियो का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, संत पापा फ्राँसिस इतालवी संस्कृति मंत्रालय और चिनेचित्ता के सहयोग से कलाकारों और संस्कृति की दुनिया के नायकों के एक समूह से मिलेंगे।

उसी दोपहर को संस्कृति और शिक्षा विभाग की एक बैठक होगी जिसमें विभाग कार्यालयों में काथलिक सांस्कृतिक केंद्रों और संस्कृति के लिए समर्पित कलीसियाई समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी।

अंत में, मंगलवार दोपहर को, पियाज़ा पियो XII में स्थित विभाग के परिसर में, राफ़ेला पेरना द्वारा क्यूरेट की गई प्रदर्शनी “ग्लोबल विज़ुअल पोएट्री: ट्रांसनेशनल ट्रैजेक्टरीज़ इन विज़ुअल पोएट्री” का उद्घाटन होगा।

प्रदर्शनी का उद्देश्य 20वीं सदी की दृश्य कविता की कला के अभिनव और सामयिक योगदान को उजागर करना है।

वाटिकन न्यूज़ ने वाटिकन संग्रहालय की निदेशिका डॉ. बारबरा जट्टा से इस आयोजन के महत्व के बारे में बात की।

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि न केवल कलाकारों के लिए जयंती मनाना महत्वपूर्ण है, बल्कि कला जगत में व्यापक रूप से शामिल सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्यूरेटर, निर्देशक, कला इतिहास के प्रोफेसर, मेरे जैसे लोग और कई अन्य लोग शामिल हैं जिन्हें हमने 15 फरवरी को वाटिकन संग्रहालय में आमंत्रित किया है।"

उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता और दैनिक कार्य को व्यक्त किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से "शोध और कला की विरासत" है, लेकिन साथ ही "धार्मिक मूल्यों की विरासत" भी है।

