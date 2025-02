पोप फ्राँसिस के पत्र के लिए अमेरिकी धर्माध्यक्षों की 'गहरी कृतज्ञता'

वाटिकन न्यूज

अमरीका, बृहस्पतिवार, 13 फरवरी 2025 (रेई) : अमरीकी काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (यूएससीसीबी) के अध्यक्ष और अमरीका में सैन्य सेवाओं के लिए नियुक्त महाधर्माध्यक्ष तिमोथी ब्रोग्लियो ने इस सप्ताह के शुरू में अमेरिकी धर्माध्यक्षों को भेजे गए आप्रवासन पर संदेश के लिए संत पापा को अपने आभार पत्र में लिखा, "मैं आपसे निरंतर प्रार्थना करने का अनुरोध करता हूँ, ताकि हम एक राष्ट्र के रूप में आप्रवासन की एक अधिक मानवीय प्रणाली बनाने का साहस प्राप्त कर सकें, जो सभी की गरिमा की रक्षा करते हुए हमारे समुदायों की रक्षा करे।"

महाधर्माध्यक्ष ब्रोग्लियो ने कहा, "अमेरिका के धर्माध्यक्षों की ओर से, मुझे आपके 11 फरवरी के पत्र को स्वीकार करने और आपके प्रार्थनापूर्ण समर्थन के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त करने का सम्मान मिला है।"

उन्होंने सराहना करते हुए कहा, "संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के रूप में, आप न केवल प्रत्येक काथलिक, बल्कि प्रत्येक ईसाई को उस चीज के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमें विश्वास में एकजुट करती है - प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक और आप्रवासी को समान रूप से येसु मसीह की आशा प्रदान करता है।"

यूएससीबीसी अध्यक्ष ने कहा, "भय और भ्रम के इस समय में, हमें अपने उद्धारकर्ता के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, कि 'आपने इनमें से सबसे कमजोर लोगों के लिए क्या किया है?'"

इसके अलावा, महाधर्माध्यक्ष ब्रोग्लियो ने सभी श्रद्धालुओं को प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया कि "सहायता के अचानक बंद होने से पीड़ित परिवारों को सहन करने की शक्ति मिले।"

अमेरिकी महाधर्माध्यक्ष ने कहा, "हम आपके साथ प्रार्थना करते हैं कि अमेरिकी सरकार बेहद जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं को पूरा करे।"

अपने पत्र में, यू.एस.सी.सी.बी. अध्यक्ष ने ईश प्रजा से इस चालीसा काल में काथलिक राहत सेवा के राष्ट्रीय संग्रह के साथ-साथ स्थानीय काथलिक चैरिटी संगठनों के "जमीनी स्तर पर" काम का समर्थन करने के लिए उनकी दया और उदारता के लिए भी आह्वान किया, "ताकि सभी के प्रयासों से यह कमी पूरी हो सके।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "जब हम अपने बीच जरूरतमंदों की देखभाल जारी रखने के लिए संघर्ष करते हैं और उन स्थानों की स्थिति में सुधार करने की इच्छा रखते हैं जहां से आप्रवासी हमारे तटों पर आते हैं, तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम उनमें मसीह का चेहरा देख सकें।"

महाधर्माध्यक्ष ब्रोग्लियो ने प्रार्थना की कि इस जयंती वर्ष में, "हम मेल-मिलाप, समावेशिता और भाईचारे के पुलों का निर्माण करें", उन्होंने एक बार फिर पोप फ्राँसिस के प्रति अपनी और अमेरिका के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की गहरी कृतज्ञता दोहराई ताकि उनकी निकटता और समर्थन मिल सके।

