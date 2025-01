संत पापा ने लॉस एंजिल्स में लगी आग से प्रभावित लोगों और शांति के लिए प्रार्थना की

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, सोमवार 13 जनवरी 2025 : संत पापा फ्राँसिस ने रविवार को देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के उपरांत कहा, "मैं कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स काउंटी के निवासियों के करीब हूँ, जहां हाल के दिनों में विनाशकारी जंगल की आग भड़क उठी है: मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ।"

शनिवार को लॉस एंजिल्स के महाधर्माध्यक्ष जोस गोमेज़ को संबोधित एक टेलीग्राम के बाद उनकी एकजुटता और चिंता के शब्द सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने लॉस एंजिल्स शहर के पास जलती हुई आग के कारण हुई "जानमाल की हानि" और "व्यापक विनाश" पर अपनी गहरी उदासी व्यक्त की थी।

इस बीच, रविवार को लॉस एंजिल्स क्षेत्र में लगी जंगली आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। संभावित तेज़ हवाओं के वापस आने से पहले ही आग को फैलने से रोकने के लिए कर्मचारियों ने संघर्ष किया, जो आग की लपटों को शहर के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थलों की ओर धकेल सकती हैं।

शनिवार शाम को लॉस एंजिल्स काउंटी कोरोनर के कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि शवों को खोजने वाले कुत्तों के साथ टीमें समतल पड़ोस में व्यवस्थित ग्रिड खोज करती हैं। अधिकारियों ने एक केंद्र स्थापित किया है जहाँ लोग लापता लोगों की रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि नई निकासी चेतावनियों ने अधिक से अधिक घर के मालिकों को चिंतित कर दिया है, इस बात की आशंका है कि हवाएँ आग को जे. पॉल गेट्टी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की ओर ले जा सकती हैं।

रविवार की सुबह कई बच्चों को बपतिस्मा देने के बाद अपनी खुशी व्यक्त करते हुए संत पापा फ्राँसिस ने उनके और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने को कहा।

उन्होंने एक मिशनरी पुरोहित डॉन जोवान्नी मर्लिनी को धन्य बनाने का भी जिक्र किया, जिन्हें उन्होंने "कई आत्माओं के लिए एक विवेकपूर्ण सलाहकार और शांति का संदेशवाहक" बताया।

संत पापा ने कहा, "आइए, हम यूक्रेन, मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उनकी मध्यस्थता का आह्वान करें।" उन्होंने अपनी अथक अपील और याद दिलाते हुए कहा कि युद्ध हमेशा एक हार है।

"आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करने से न चूकें। आइए, हम याद रखें कि युद्ध हमेशा एक हार है।"

