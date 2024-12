संत पापा फ्राँसिस अपनी 47वीं प्रेरितिक यात्रा कोर्सिका के लिए रवाना हुए

वाटिकन न्यूज

रोम, रविवार 15 दिसंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस अपनी 47वीं प्रेरित यात्रा के लिए कोर्सिका गये। उन्हें और उनके साथ एक घंटे की उड़ान पर आए पत्रकारों को लेकर विमान रोम से स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे के बाद रवाना हुआ और द्वीप की राजधानी अज़ाशियो हवाई अड्डे पर सुबह 9 बजे के आसपास उतरा, जिसे आइल दी ब्यूटी या "सुंदरता का द्वीप" भी कहा जाता है। संत पापा भूमध्य सागर में लोकप्रिय धार्मिकता पर एक सम्मेलन में भाग लेंगे।

रोम के फ्युमिसिनो हवाई अड्डे से निकलते समय, संत पापा फ्राँसिस ने इतालवी राष्ट्रपति सरजो मत्तरेल्ला को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की अपनी आगामी यात्रा को “मारे नोस्त्रुम” (हमारा सागर) के ऊपर स्थित कई सभ्यताओं की धार्मिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत पर विचार करने के अवसर के रूप में दर्शाया। संत पापा ने कहा कि, इतिहास के उतार-चढ़ाव के बावजूद, "इन सभ्यताओं ने अपने पूर्वजों द्वारा विश्वास में सौंपी गई आध्यात्मिक विरासत को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया है"।

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह अनूठा आयोजन "पुरुषों और महिलाओं को आकार देने वाले स्वस्थ मूल्यों से आकर्षित होने की इच्छा को फिर से खोजने में अधिक रुचि पैदा कर सकता है, ताकि धर्मों, राजनीतिक संस्थानों और ज्ञान की दुनिया के बीच उपयोगी संवाद के माध्यम से, हम अपनी जड़ों के प्रति सम्मान, किसी की मान्यताओं की गवाही देने की स्वतंत्रता और भविष्य के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा दे सकें।"

"सुप्रभात और आने के लिए धन्यवाद!" रोम-फ़्यूमिचिनो से उड़ान भरने के बीस मिनट से भी कम समय बाद, कोर्सिका की राजधानी अज़ाशियो में उतरने से कुछ समय पहले संत पापा फ्राँसिस 67 पत्रकारों, कैमरामैन और फ़ोटोग्राफ़रों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया, जो भूमध्यसागरीय द्वीप की लगभग बारह घंटे की यात्रा पर उनके साथ हैं।

"मैं आपकी अच्छी यात्रा की कामना करता हूँ और आपकी सेवा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद...", संत पापा ने माइक्रोफ़ोन में कहा, उनके साथ महाधर्माध्यक्ष जॉर्ज कूवाकाड भी थे, जो पिछले 7 दिसंबर को कार्डिनल बने और संत पापा की यात्राओं के आयोजक हैं। संत पापा फ्राँसिस ने कहा, "यह बहुत छोटी उड़ान है, बहुत छोटी," "हम सामान्य बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आना चाहता था और आपका अभिवादन करना चाहता था और आपके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता था। धन्यवाद!"

संत पापा फ्राँसिस कोर्सिका में एक दिन बिताएंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वे लोकप्रिय धार्मिकता पर सम्मेलन में विश्वासियों से मिलेंगे, कोर्सिका के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मबहनों और सेमिनरियों से मिलेंगे, तथा पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता करेंगे। वे रोम वापस जाने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन के साथ बैठक करके अपनी यात्रा का समापन करेंगे। वे शाम 7 बजे के आसपास रोम पहुँचेंगे।

अपने प्रस्थान की सुबह 7 बजे से कुछ पहले, कार्डिनल कोनराड क्रायेस्की, संत पापा के दानदाता के साथ, लगभग दस बेघर लोगों के एक समूह ने, जो संत पेत्रुस प्रांगण के कॉलोनेड के नीचे अपनी रातें बिताते हैं, संत पापा फ्राँसिस का अजासियो के लिए प्रस्थान से पहले कासा सांता मार्था में अभिवादन किया।

