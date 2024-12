संत पापा की मैक्रों से मुलाकात के साथ कोर्सिका यात्रा संपन्न हुई

वाटिकन न्यूज

कोर्सिका, सोमवार 16 दिसंबर 2024 : एक शांत, उत्सव का दिन, अजासिओ के लोगों की गर्मजोशी के बीच, सामाजिक जीवन और आस्था के दैनिक जीवन में विश्व शांति और सद्भाव की अपील, राष्ट्रपति मैक्रॉन से बातचीत के बाद हाथ मिलाना जो संत पापा के प्रस्थान के समय से काफी आगे तक चली। उड़ान शाम 6.15 बजे से 7.13 बजे तक एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

"मैं यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, संवाद की चाहत रखता है। आपने मुझे जो समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद," फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन ने कोर्सिका से रवाना होने से कुछ समय पहले संत पापा फ्राँसिस से कहा।

संत पापा और राष्ट्रपति शाम 6 बजे से कुछ समय पहले नेपोलियन बोनापार्ट हवाई अड्डे के छोटे से कमरे में एक साथ दाखिल हुए। अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन्होंने वाटिकन सिटी, फ्रांस और यूरोप के झंडों से सजे कमरे में अपनी जगह ली।

पिछले दर्शकों की तरह, वाटिकन में या 2023 में मार्सिले में और जी 7 शिखर सम्मेलन में, राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रोन ने संत पापा के प्रति गर्मजोशी व्यक्त की।

उन्होंने तुरंत उन्हें नोट्रे डेम महागिरजाघर को समर्पित एक बड़ी किताब भेंट की, जिसे हाल ही में 2019 की विनाशकारी आग के बाद मरम्मत किया गया था और एक सप्ताह पहले ही जनता के लिए फिर से खोला गया था।

संत पापा ने अपने परमाध्यक्षीय पदक और अपने मजिस्टेरियम से दस्तावेज़ों को उपहार में दिया। विशेष रूप से, संत पापा फ्राँसिस ने इवांजली गौडियम की एक प्रति सौंपी और उस पृष्ठ को खोला, जहाँ संत थोमस मूर की सिफारिश - जिसे संत पापा अक्सर अपने भाषणों में दोहराते हैं - कभी भी अपनी हास्य भावना को न खोएँ। राष्ट्रपति मैक्रोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और संत पापा से हाथ मिलाया।

एक दूसरे के बगल में बैठे, दोनों ने हाथ मिलाया, और फ्रांसीसी नेता ने संत पापा को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोर्सिका के लोगों की खुशी देखी है, जो संत पापा का स्वागत करने पर "बहुत गर्व" महसूस कर रहे थे।

राष्ट्रपति मैक्रॉन ने "कोर्सिका और फ्रांस की ओर से" संत पापा को धन्यवाद दिया, साथ ही फ्रांसीसी द्वीपसमूह मायोटे में आए चक्रवात के कारण हुई पीड़ा को भी स्वीकार किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और जिसे संत पापा ने देवदूत प्रार्थना के दौरान याद किया था। इसके बाद बंद कमरे में चर्चा हुई, जो हवाई अड्डे पर विदाई समारोह से पहले अंतिम कार्य था, जिसके साथ एक तूफानी यात्रा समाप्त हुई जिसने इस भूमध्यसागरीय द्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।

