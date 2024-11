सेमिनरी छात्रों से पोप : अपने धर्माध्यक्ष के करीब न रहनेवाला पुरोहित अपाहिज

वाटिकन न्यूज

"सुप्रभात। आप कितने शांत हैं!" इन शब्दों के साथ, पोप फ्रांसिस ने स्पेन के टोलेडो स्थित सेमिनरी से आए ब्रादरों का अभिवादन किया। उन्होंने मजाक में उनसे पूछा कि वे पर्यटन के लिए अथवा प्रायश्चित के लिए रोम आए हैं।

उपस्थित धर्माध्यक्षों, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों और सेमिनरी छात्रों को एक सरल आध्यात्मिकता विकसित करने की चुनौती देते हुए, पोप ने उनसे चार प्रकार के लोगों से निकटता बढ़ाने की सलाह दी : सबसे पहले, उन्हें ईश्वर के करीब होना चाहिए, ताकि "वे प्रभु को खोज सकें।" दूसरा पारस्परिक निकटता, जो पुरोहितों और धर्माध्यक्षों के बीच होना है। पोप फ्रांसिस ने चेतावनी दी, "एक पुरोहित जो अपने धर्माध्यक्ष के करीब नहीं है, वह 'अपाहिज' है और वह कुछ खो रहा है।"

इसके अलावा, उन्होंने दल को याद दिलाया कि उन्हें एक-दूसरे के बीच एकजुटता की भावना रखनी चाहिए, “जो सेमिनरी में शुरू से होती है।” अंतिम समूह जिनके साथ पुरोहितों को घनिष्ठता बनाये रखना है, वे हैं लोकधर्मी, “ईश्वर की पवित्र और वफादार प्रजा।”

पोप फ्रांसिस ने सेमिनरी दल द्वारा एक प्राचीन परंपरा की तैयारी की याद की, जो पहली बार पवित्र संदुक में पवित्र परमप्रसाद रखे जाने की याद दिलाती है, जिसे उन्होंने "आरक्षित" उत्सव का जुलूस कहा। उन्होंने इस परंपरा में तीन महत्वपूर्ण क्षणों पर प्रकाश डाला: मिस्सा बलिदान, दिनभर पवित्र यूखरिस्त की उपस्थिति और समापन जुलूस। पोप ने इस बात पर जोर दिया कि यह स्मरणोत्सव पुरोहिताई के मूलभूत पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

पहला है ख्रीस्तयाग, क्योंकि यह वह क्षण है जब येसु हमारे जीवन में आते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, "येसु हमें कलीसिया के रूप में पुरोहितों और लोगों में, संस्कारों और वचनों में खुद को उपस्थित करने के लिए बुलाते हैं।" पवित्र मिस्सा के बाद, दिनभर पवित्र संस्कार को मोनस्ट्रंस में प्रदर्शित किया जाता है। पोप ने सेमिनारी छात्रों और पुरोहितों को ईश्वर को सुनने के अवसर के रूप में यूखरिस्ट के सामने समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, यह "केवल एक व्यक्तिगत मुलाकात, एक प्रेमपूर्ण मुलाकात है, जिसमें येसु हमारे सांसारिक दिन को आलोकित बनाए रखते और सहारा देते हैं।"

पर्व का तीसरा और अंतिम भाग मोनस्ट्रंस का जुलूस है। पोप फ्रांसिस ने इसका इस्तेमाल एक अनुस्मारक के रूप में किया कि पुरोहितीय प्रेरिताई का उद्देश्य ख्रीस्त को अपने लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने मुलाकात के अंत में दल को शुभकामनाएँ देते हुए कहा, "मुझे उम्मीद है कि जो हमारा नेतृत्व करता है, उससे अपनी नज़रें हटाए बिना, हम उस मुलाकात की आशा में एक साथ चलना सीखेंगे जिसका स्वाद हम पहले ही यहाँ संस्कारों के रूप में चख चुके हैं।"

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here