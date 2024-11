सड़क नियम की कद्र का अर्थ जीवन में निवेश करना, पोप फ्राँसिस

वाटिकन न्यूज

पोप फ्राँसिस ने अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ के प्रतिनिधियों का अभिवादन करते हुए उन्हें इटली के सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करते हुए हार्दिक निमंत्रण दिया तथा उन्होंने बताया कि बहुत से युवाओं का जीवन दांव पर लगा है, जो मोटरसाइकिल चलानेवाले "चैंपियन" की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सवारी करने में "अक्सर खतरों से अनजान" होते हैं।

संघ के दोहरे कार्य पर प्रकाश डालते हुए पोप ने मोटरसाइकिलिंग की दुनिया को दिशा देनेवाले मामलों पर उनके ध्यान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की भूमिका को याद किया। उन्होंने सड़क और नियमों की शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया और बताया कि कैसे संगठन के क़ानून सड़क के नियमों के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए "स्कूलों में आयोजित किए जानेवाले पाठ्यक्रमों" का प्रावधान करते हैं।

पोप ने कहा कि युवाओं से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी संख्या की दुखद वास्तविकता उनके काम को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि "कई मामलों में, सुरक्षा नियमों के बारे में कम जानकारी या उन्हें लागू करने में विफलता न केवल ड्राइवरों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।" उन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और सड़क मुद्दों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के उनके प्रयासों को "जीवन में निवेश" बताया।

संत पापा ने उन्हें हार्दिक शुभकामना एवं आशीष देते हुए, उनसे अपने लिए प्रार्थना का आग्रह किया। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि "मेरा काम बहुत तेज गति का है और मेरी 'बाइक' पुरानी हो गई है और ठीक से काम नहीं कर रही है!"

