पोप : ‘संगठित अपराध समाज पर एक गहरा घाव करता है’

“संगठित अपराध लाखों पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ हमला करता है, जिन्हें अपना जीवन जीने और अपने बच्चों को सम्मान के साथ पालने का अधिकार है, उन्हें भूख और हिंसा, उत्पीड़न या अन्याय के डर से मुक्त होना चाहिए।” पोप फ्राँसिस ने गुरुवार को "लिबेरा" एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भेजे गए संदेश में यह आकलन पेश किया।

इस कार्यक्रम का शीर्षक था “माफिया से जब्त की गई संपत्तियों के सामाजिक उपयोग पर सम्मेलन।”

पोप ने कहा कि संगठित अपराध दुनियाभर के समाजों पर घाव करता है। उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय समस्या के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ लड़ाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस बलों को संगठित अपराध संगठनों की संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें बरामद करने के लिए सीमाओं के पार मिलकर काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हालांकि, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि संपत्ति की वसूली इस आपराधिक नीति उद्देश्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आम भलाई को बढ़ावा देने और पुनर्निर्माण से प्रेरित होनी चाहिए।"



पोप फ्राँसिस ने कहा कि संगठित अपराध की क्रूरता आम भलाई पर हमला करती है, और “सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को अपना शिकार बनाती है जो खास रूप से कमज़ोर हैं।” उन्होंने कहा, “इन पीड़ितों को भूलना न तो संभव है और न ही बर्दाश्त करने योग्य है क्योंकि केवल उनके बारे में सोचने से ही कोई संगठित अपराध से होनेवाले नुकसान को समझ सकता है।”

उन्होंने सम्मेलन में भाग लेनेवालों को "सभी लोगों, पुरुषों और महिलाओं, हर एक की भलाई को पुनः प्राप्त करने की तात्कालिकता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु आमंत्रित किया, जहाँ हर किसी की गिनती होती है और किसी को भी त्यागा नहीं जाता है, जहाँ मानव गरिमा की सेवा में आम परियोजना, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत राशि से बढ़कर है।" पोप फ्रांसिस ने सभी को पीड़ितों और समुदाय की दृष्टि को कभी न खोने के लिए आमंत्रित करते हुए मुलाकात को अंत किया कि वे एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

