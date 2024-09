संत पापा: लेबनान में स्थिति 'अस्वीकार्य' है, तनाव को बढ़ने से रोकें

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 25 सितंबर 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने पवित्र भूमि में युद्ध जारी रहने के कारण लेबनान में बढ़ते तनाव के खिलाफ अपील की। संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के समापन पर संत पापा फ्राँसिस ने क्षेत्र में अस्थिर स्थिति की निंदा की।

संत पापा ने कहा, "मैं लेबनान से आने वाली खबरों से दुखी हूँ, जहां हाल के दिनों में, तीव्र बमबारी ने कई लोगों को पीड़ित और विनाश का कारण बना दिया है।" संत पापा ने कहा कि यह वृद्धि "अस्वीकार्य" है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हिंसा को रोकने के लिए "हर संभव प्रयास" करने का आग्रह किया।

हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली छापों में अब तक 550 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें नागरिक और बच्चे भी शामिल हैं।

संत पापा ने युद्ध से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना की और फिर से युद्धग्रस्त यूक्रेन की ओर रुख किया। उन्होंने कहा, "आइए, हम सभी के लिए, युद्ध के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए, हम शहीद यूक्रेन, म्यांमार, फिलिस्तीन, इजरायल, सूडान, सभी शहीद लोगों को न भूलें। आइए, हम शांति के लिए प्रार्थना करें।"

संत पापा फ्राँसिस ने पोलिश विश्वासियों को अपने अभिवादन में "युद्ध की त्रासदी" को याद किया, जो दो वर्षों से अधिक समय से रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन को तबाह कर रही है।, साथ ही बाढ़ जिसने पोलैंड को तबाह कर दिया है।

उन्होंने कहा, "स्वार्थ और उदासीनता पर काबू पाएं।" ईश्वर की मदद से, उन लोगों की सहायता करें जो पीड़ित हैं और ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें अक्सर कोई उम्मीद नहीं दिखती।"

अंत में, संत पापा ने विश्वासियों से 26 से 29 सितंबर तक लक्ज़मबर्ग और बेल्जियम की अपनी प्रेरितिक यात्रा के लिए प्रार्थना करने को कहा, "ताकि यह उन देशों में विश्वास की नई लहर का अवसर बन सके।"

“मैं आपकी प्रार्थनाओं के तहत अपनी यात्रा सौंपता हूँ, मैं कल लक्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा करूंगा, ताकि यह उन देशों में विश्वास की एक नई लहर लगाने का अवसर हो।”

इस यात्रा से पहले संत पापा फ्राँसिस ने इस महीने की शुरुआत में 2 से 13 सितंबर तक चार देशोः इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर-लेस्ते और सिंगापुर की प्रेरितिक यात्रा की थी।

