युद्ध विराम और शांति हेतु संत पापा की अपील

वाटिकन सिटी, बुधवार 7 अगस्त 2024 : संत पापा फ्राँसिस ने 7 अगस्त को अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान इतालवी भाषी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर मध्य पूर्व के युद्ध प्रभावित देशों में स्थायी शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की।

संत पापा ने कहा, “मैं बड़ी चिंता के साथ मध्य पूर्व की स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। मैं संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से अपनी अपील दोहराता हूँ ताकि संघर्ष न फैले और गाजा से शुरू होकर सभी मोर्चों पर आग तुरंत बंद हो जाए, जहां मानवीय स्थिति बहुत गंभीर और अस्थिर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि शांति की ईमानदार खोज विवादों को खत्म कर दे, प्यार नफरत पर काबू पा ले और बदला माफी से खत्म हो जाए।”

जुलाई में गर्मियों के “विराम” के बाद अपने पहले आम दर्शन समारोह में, संत पापा फ्राँसिस ने भी विश्वासियों से “शहीद यूक्रेन, म्यांमार और सूडान” के “युद्ध-ग्रस्त लोगों” के लिए अपनी प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए कहा, “मैं आपसे पीड़ित यूक्रेन, म्यांमार, सूडान के लिए भी मेरी प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहता हूँ: युद्ध से प्रताड़ित इन आबादी को जल्द ही वांछित शांति मिले।”

2014 में क्रीमिया के अवैध कब्जे के बाद से यूक्रेन में सैकड़ों हज़ार लोग मारे गए या घायल हुए हैं और लाखों नागरिक विस्थापित हुए हैं, जिसके बाद डोनबास में संघर्ष हुआ और बाद में 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण हुआ। फरवरी 2021 में म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ गया जब तत्माडॉ (देश की सेना) ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। इस युद्ध में कम से कम 50,000 लोग मारे गए हैं, और लगभग 2.3 मिलियन लोग विस्थापित हुए हैं।

सूडान में, अप्रैल 2023 से प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुटों के बीच गृहयुद्ध चल रहा है, जिसमें कम से कम 13,000 से 15,000 लोग मारे गए हैं और 33,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। लगभग 7.7 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं, और 2 मिलियन से ज़्यादा लोग देश छोड़कर भाग गए हैं।

संत पापा ने जातीय भेदभाव का सामनाकर रही पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी महिलाओं को भी याद किया और इस भेदभाव को खत्म करने के प्रयासों में एकजुट होने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, “आइए, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जातीय भेदभाव, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों और प्रार्थनाओं को एकजुट करें।”

