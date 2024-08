कुँवारी मरियम हमें अनन्त जीवन की ओर अग्रसर करती हैं

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 15 अगस्त 24 (रेई) : संत पापा ने अपने संदेश में कहा, “आज हम धन्य कुँवारी मरियम के स्वर्गोदग्रहण का महापर्व मना रहे हैं।” धर्मविधि के सुसमाचार में हम नाजरेथ की उस युवती पर विचार करते हैं, जो स्वर्गदूत की घोषणा सुनकर अपनी चचेरी बहन एलिज़ाबेथ से मिलने निकल पड़ती है।”

"मरियम चल पड़ी" (लूका 1:39) सुसमाचार में यह अभिव्यक्ति अति सुंदर है। इसका अर्थ है कि मरियम ने स्वर्गदूत से प्राप्त समाचार को विशेषाधिकार नहीं माना, बल्कि इसके विपरीत, वे घर छोड़कर अपनी चचेरी बहन की सेवा करने की उत्सुकता के साथ, उस व्यक्ति की तरह शीघ्रता से निकल पड़ी जो उस आनन्द की घोषणा दूसरों से करना चाहता है।

वास्तव में, यह पहली यात्रा उनके पूरे जीवन का एक रूपक है, क्योंकि उस क्षण से, मरियम हमेशा स्वर्ग राज की शिष्या के रूप में येसु का अनुसरण करती रहेगी। और, अंत में, उनकी सांसारिक तीर्थयात्रा स्वर्ग में उनके प्रवेश के साथ समाप्त होगी, जहाँ वे अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन का आनंद लेंगी।

संत पापा ने कहा, “भाइयो और बहनो, हमें मरियम की कल्पना "एक गतिहीन मोम की मूर्ति" के रूप में नहीं, बल्कि उस "बहन के रूप में करनी चाहिए ... जिसके चप्पल घिस गए हों... और जिसकी नसों में बहुत थकान हो।" प्रभु का अनुसरण करने और भाइयों एवं बहनों से मिलने तथा स्वर्ग की महिमा में अपनी यात्रा समाप्त करने वाली के रूप में। इस तरह, धन्य कुँवारी मरियम वे हैं जो यात्रा में हमारे आगे चलती हैं, हम सभी को याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन भी प्रभु के साथ अंतिम मिलन की ओर एक सतत यात्रा है।”

संत पापा ने विश्वासियों को याद दिलाते हुए कहा, “आइए हम अपने दिलों में इस बात को अच्छी तरह बैठा लें: प्रभु ने हमें स्वर्ग के आनंद के लिए बनाया है, उनका सपना है कि वे हमें अपने साथ अनंत जीवन में हमेशा के लिए ले जाएँ। इसलिए, हमारा जीवन एक ऐसी यात्रा नहीं है जिसका कोई अर्थ या उद्देश्य न हो, बल्कि यह प्रेम की परियोजना है, एक तीर्थयात्रा है जो हमें दिन-प्रतिदिन उनके साथ मुलाकात करने और उस अनंत आनंद की ओर ले जाती है जिसे उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है।”

संत पापा ने स्वर्ग जाने की आशा बनाये रखने का प्रोत्साहन देते हुए कहा, “प्रिय भाइयो और बहनो, हमारी जीवन यात्रा को इसी आशा से पोषित होना चाहिए, खासकर, तब जब यह सबसे कठिन हो। और इस पर्व के दिन हमें खुद से यह पूछना अच्छा लगता है: क्या मैं इस आशा को पोषित करता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे साथ प्रभु हैं और वे मेरी सांसारिक यात्रा के अंत में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? क्या मैं अपने जीवन में एक यात्रा पर हूँ, या क्या मैं अपनी दिनचर्या को जीने में व्यस्त हूँ? क्या मुझे याद है कि मैं स्वर्ग के लिए बना हूँ, प्रभु की खोज करता हूँ और अपने भाइयों और बहनों से प्यार करता हूँ, या क्या मैं केवल अपने बारे में सोचता हूँ और सांसारिक चीजों से जुड़ा रहता हूँ?”

संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, “आइये, हम मरियम की ओर देखें और हमारी मध्यस्थता करने के लिए अर्जी करें, ऐसा न हो कि हम महिमा के उस भाग्य और अनन्त आशा को भूल जाएं जिसके लिये प्रभु ने हमें बुलाया है (एफे 1:18)।

इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here