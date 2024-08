संत पापा ने 33 साल जेल में रहने के बाद बरी हुए सार्दिनिया के चरवाहे के साथ मुलाकात की

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, शनिवार 24 अगस्त 2024 : संत पापा ने बेनियामिनो ज़ुंकेड्डु से प्रेरितिक भवन की लाइब्रेरी में मुलाकात की। बेनियामिनो को 1991 में 26 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था और अब उनकी उम्र 60 साल है। उनका कहना है कि उन्होंने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया है जिसने उन्हें तीन लोगों के हत्यारे के रूप में पहचाना था, लेकिन बाद में आरोप वापस ले लिया।

इटली की अपील अदालत ने 33 साल जेल में रहने के बाद जनवरी 2024 में श्री ज़ुंकेड्डु को बरी कर दिया।

श्री ज़ुंकेड्डु ने अपने वकील के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है 'इयो सोनो इनोचेन्तो' (मैं निर्दोष हूँ), जिसे उन्होंने शुक्रवार की सुबह संत पापा के समक्ष प्रस्तुत किया।

अपनी किताब में, श्री ज़ुंकेड्डु ज़ुंचेडु ने उस दुखद अनुभव का वर्णन किया है जो उन्होंने इतने लंबे समय तक झेला। उन्होंने तीन अलग-अलग जेलों में समय बिताया, कभी-कभी ग्यारह लोगों के साथ एक छोटी सी कोठरी में रहते थे, यहाँ तक कि नहाने और सोने में भी उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

इसे एक अमानवीय अनुभव बताते हुए, उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की मदद करने में सक्षम थे जो उनसे भी बदतर स्थिति में थे। श्री ज़ुंकेड्डु ने कहा कि उन्हें ईश्वर पर भरोसा करने और अपने परिवार के बारे में सोचने से ताकत मिली।

उन्होंने कहा कि किताब में, उसने उस व्यक्ति को माफ कर दिया है जिसने उन पर हत्यारा होने का आरोप लगाया था और बाद में अपने आरोपों को वापस ले लिया।

