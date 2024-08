स्काउट नेताओं से संत पापा: भाईचारे के साथ वंचितों की सेवा करने का प्रयास करें

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, सोमवार, 26 अगस्त 2024 : एजीईएससीआई के नेताओं बैठक के प्रतिभागियों को दिए गए संदेश में, संत पापा फ्राँसिस ने "बच्चों, किशोरों और युवा लोगों के प्रति शैक्षिक प्रतिबद्धता" के महत्व पर जोर दिया, जिन्हें बुद्धिमानी से मार्गदर्शन और स्नेह के साथ समर्थन की आवश्यकता है।" उन्होंने गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा: "शिक्षक शब्दों से ज़्यादा अपने जीवन द्वारा सिखाते हैं।" उन्होंने कहा कि इतालवी काथलिक गाइड और स्काउट एसोसिएशन को "ख्रीस्तीय जीवन का एक स्कूल, भाईचारे के लिए एक अवसर, दूसरों की सेवा का एक स्कूल होना चाहिए, खासकर सबसे वंचित और ज़रूरतमंदों के लिए।"

उत्तरी इतालवी शहर वेरोना में आयोजित एजीईएससीआई सामुदायिक नेताओं के बैठक में लगभग 18,000 लोग भाग लिया, जिसका समापन रविवार 25 अगस्त को हुआ।

संत पापा ने प्रोत्साहित करते हुए कहा, "कठिनाइयों से घबराएँ नहीं, बल्कि हमेशा ईश्वर द्वारा आप में से प्रत्येक के लिए नियोजित योजना की खोज में आगे बढ़ें।"

उन्होंने स्काउट नेताओं से आग्रह किया कि वे "शिक्षक और मित्र येसु में विश्वास का नया उत्साह प्राप्त करें, कलीसिया के भीतर मानवीय और आध्यात्मिक यात्रा पर खुशी के साथ आगे बढ़ें, समाज में सुसमाचार की गवाही दें।"

संदेश में, संत पापा ने "गुणवत्ता प्रशिक्षण" की आवश्यकता पर, साथ ही "दूसरों की बात सुनने और उनके साथ सहानुभूति रखने की प्रवृत्ति जोर दिया, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहाँ सुसमाचार प्रचार जड़ पकड़ता है और फल देता है।"

उन्होंने उन्हें "सुनने की क्षमता और संवाद की कला" विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा कि यह "प्रार्थना के जीवन से उपजा है, जहाँ व्यक्ति प्रभु के साथ संवाद में प्रवेश करता है, उनकी उपस्थिति में रहकर उनसे प्रेम की कला सीखता है जो खुद को समर्पित कर देती है," ताकि जीवन धीरे-धीरे "प्रभु के हृदय के साथ सामंजस्य में आ सके।"

संत पापा फ्राँसिस ने याद दिलाया कि "येसु जानते थे कि कब उपस्थित रहना है या अनुपस्थित रहना है, कब सुधार करने या प्रशंसा करने का समय है, कब साथ देना है या कब प्रेरितों को मिशनरी चुनौती का सामना करने के लिए भेजना है।"

इन "रचनात्मक हस्तक्षेपों" की बदौलत, शिष्यों ने धीरे-धीरे "अपने जीवन को प्रभु के जीवन जैसा बना लिया।"

संत पापा ने अपने संदेश का समापन इस बात पर ज़ोर देकर किया कि शिक्षक मुख्य रूप से " शब्दों से ज़्यादा, अपने जीवन से " सिखाते हैं, और कहा कि उनका "निरंतर मानवीय और आध्यात्मिक विकास" एक प्रभावी "युवा पीढ़ियों की सेवा" के लिए "मौलिक" है।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here