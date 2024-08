संत पापा फ्राँसिस: युद्ध में उलझे कई देशों के लिए शांति हेतु प्रार्थना

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार 28 अगस्त 2024 : आम दर्शन समारोह के अंत में संत फ्राँसिस के विचार एक बार फिर संघर्ष और हिंसा से टूटे हुए देशों पर लौटते हैं। संत पापा उन लोगों के लिए चिंतित हैं जो गंभीर कठिनाइयों और पीड़ा के बीच में रहते हैं।

आइए, युद्धरत देशों, युद्धरत अनेक देशों के बारे में सोचें। आइए, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, पीड़ित यूक्रेन के बारे में सोचें, आइए म्यांमार, उत्तरी किवु के बारे में सोचें।

संत पापा दोहराते हैं, "कई देश युद्ध में हैं", जो तब शत्रुता और झड़पों को रोकने के लिए ईश्वर का आह्वान करते हैं।

संत पापा फ्राँसिस ने पोलिश विश्वासियों को अपने अभिवादन में यूक्रेन को भी याद किया, जिन्होंने कुछ वर्षों से "युद्ध शरणार्थियों के लिए महान सहायता और महान समझ" दिखाई है। संत पापा ने उनसे अपने अच्छे कार्यों को जारी रखने का आग्रह किया।

संत पापा ने कहा, “उन लोगों का आतिथ्य सत्कार करना जारी रखें जो सब कुछ खोकर आपकी दया और भाईचारे की मदद पर भरोसा करते हुए आपके पास आए हैं। नाज़रेथ का पवित्र परिवार इसमें आपका समर्थन करे, जिसने खतरे के क्षण में, विदेश में शरण मांगी थी।”

आज कलीसिया संत अगुस्टीन का पर्व मना रही है, इस दिन फ्रेंच भाषी तीर्थयात्रियों को अपने अभिवादन में संत पापा उन्हें संत अगुस्टीन का आह्वान करने के लिए भी आमंत्रित किया ताकि वे लोगों के बीच एकजुटता को प्रेरित कर सकें।

“आइए, हम संत अगुस्टीन से प्रार्थना करें, जिनका हम आज पर्व मनाते हैं, कि समुद्र और रेगिस्तान ऐसे स्थान बनें जहां ईश्वर स्वतंत्रता और भाईचारे के रास्ते खोल सकें।”

फिर जर्मन भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए, संत पापा फ्राँसिस हिप्पो के धर्माध्यक्ष की "अनुसंधान की लंबी आंतरिक यात्रा" को याद करते हैं, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर "हमसे कितना प्यार करते हैं और हमारे बेचैन दिल अंततः केवल उन्हीं में आराम और शांति पाते हैं", "ईश्वर की शांति, जो सभी बुद्धिमत्ता से बढ़कर है।""इस अनुभव की कामना करते हुए अंत में, अंतिम आशीर्वाद से पहले, संत पापा ने संत अगस्टुन का अनुकरण करने, "सच्चे ज्ञान के लिए प्यासे" होने और "शाश्वत प्रेम के जीवित स्रोत, प्रभु की निरंतर खोज" करने के लिए आमंत्रित किया।

Thank you for reading our article. You can keep up-to-date by subscribing to our daily newsletter. Just click here