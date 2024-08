निकारागुआ ने मटागाल्पा के कारितास की वैधता रद्द कर दी

वाटिकन न्यूज

निकारागुआ, मंगलवार, 13 अगस्त 2024 (रेई) : निकारागुआ के आंतरिक मंत्रालय (एमआईएनटी) ने कारितास दी निकारागुआ की आठ शाखाओं में से एक, मटागाल्पा के कारितास धर्मप्रांतीय संगठन की कानूनी स्थिति को रद्द कर दिया; और 14 अन्य गैर सरकारी संगठनों में से नौ स्वैच्छिक रूप से विघटित हो गये। निकारागुआ के आधिकारिक राजपत्र गैसेटा में कल, सोमवार, 12 अगस्त को प्रकाशित दो मंत्रिस्तरीय समझौतों के अनुसार, आंतरिक मंत्री मारिया अमेलिया कोरोनेल द्वारा मनागुआ में इस उपाय को मंजूरी दी गई थी।

मटागाल्पा काथलिक कलीसिया द्वारा प्रशासित एक सामाजिक कल्याण केंद्र के रूप में कार्य करता है। 26 मार्च 2009 को पंजीकृत, हाल के वर्षों में, इसने "माटागाल्पा विभाग में सबसे दूरस्थ समुदायों के विकास को बढ़ावा दिया है, जिसमें आबादी के सबसे गरीब तबके और बुनियादी ढाँचे की कमीवाले लोगों को प्राथमिकता दी गई है: स्वास्थ्य और शिक्षा," जैसा कि संगठन के आधिकारिक सोशल पेजों पर बताया गया है।

कारितास का प्रतिबंध माटागाल्पा में तनाव की पृष्ठभूमि में आया है, जहां हाल के महागिरजाघरों में पुरोहितों की गिरफ़्तारी और निष्कासन की एक श्रृंखला दर्ज की गई है। देश के आंतरिक मंत्रालय के खिलाफ, कारितास का बंद का जाना, "गैर-अनुपालन" से प्रेरित है, क्योंकि संगठन 2020-2023 की अवधि में अपने वित्तीय प्रस्तुतिकरण विवरण में विफल रहा और निदेशक मंडल की अवधि 27 सितंबर 2022 को समाप्त होने का लक्ष्य था। कारितास और अन्य छात्रों की संपत्ति अब निकारागुआन राज्य को वैध हो जाएगी; मंत्रालय ने संकेत दिया कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय अचल और चलित वस्तुओं के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होगा।

