अमेरिकी काथलिक नेताओं ने समाज में 'संकट के इस दौर' में प्रार्थना का आह्वान किया

रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या पर शोक और प्रार्थना करने के लिए जुटे लोग (AFP or licensors)

यूटा में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या के बाद, अमेरिकी काथलिक नेताओं ने प्रार्थना का आह्वान किया है, जिससे देश भर के समुदायों पर पड़ने वाली हिंसा के व्यापक पैटर्न पर प्रकाश डाला गया है।

यूटा, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 : संयुक्त राज्य अमेरिका में काथलिक धर्माध्यक्षों और कलीसिया के नेताओं ने रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या पर शोक व्यक्त किया है और शांति की अपील की है। किर्क की 10 सितंबर को यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक भाषण कार्यक्रम के दौरान गोली लगने से मृत्यु हो गई थी।

31 वर्षीय किर्क अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। उनकी हत्या देश भर के समुदायों को झकझोर देने वाली हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला के बीच हुई है।

पीड़ितों को ईश्वर के हाथों समर्पित

अर्लिंग्टन धर्मप्रांत ने कहा कि यह त्रासदी "राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था के उस क्रूर पैटर्न" को और बढ़ा देती है जिसने हाल के हफ़्तों में कई निर्दोष पीड़ितों की जान ले ली है।

इनमें मिनियापोलिस के एक स्कूल में हुई गोलीबारी में मारे गए दो बच्चे और चार्लोट लाइट रेल ट्रेन में मारी गई यूक्रेनी शरणार्थी इरीना ज़ारुत्स्का शामिल हैं; और अब टर्निंग पॉइंट एक्शन के संस्थापक, अमेरिकी रूढ़िवादी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क भी शामिल हैं।

धर्मप्रांत के बयान में कहा गया है, "हम इन सभी पीड़ितों को अपने स्वर्गीय पिता और प्रत्येक मानव जीवन के रचयिता ईश्वर और उनके पुत्र येसु मसीह, जो हमारी अलौकिक आशा के कारण हैं, के सिपुर्द करते हैं।"

गहरी आस्था और एकता का आह्वान

कलीसिया के नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की हिंसा की जड़ें ईश्वर और मानव गरिमा के प्रति अस्वीकृति में निहित हैं। बयान में आगे कहा गया है, "हम इन बुराइयों को केवल ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, ईसा मसीह और सुसमाचार के प्रति गहरी भक्ति, कानून में प्रतिबिम्बित लोगों के प्रति सच्चे प्रेम और न्याय एवं सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति नई प्रतिबद्धता के माध्यम से ही मिटा सकते हैं।"

उन्होंने चेतावनी दी कि राष्ट्र एक "खतरनाक दौर" से गुज़र रहा है, न केवल राजनीतिक असहमतियों और नीतिगत विवादों के संदर्भ में, बल्कि आस्था, परिवार और शांति से साथ रहने की साझा प्रतिबद्धता को बनाए रखने की गहरी चुनौती के संदर्भ में भी।

शांति के लिए प्रार्थना

इस त्रासदी के बाद, पूरे अमेरिका में धर्माध्यक्ष और काथलिक अधिकारी किर्क के परिवार, हाल ही में हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों और अमेरिकी समाज में सुलह की नई भावना के लिए प्रार्थना करने का आह्वान कर रहे हैं।

साल्ट लेक सिटी के धर्माध्यक्ष ऑस्कर ए. सोलिस ने कहा, "यह हत्या हमारे देश और मानवता के लिए एक त्रासदी है।" उन्होंने श्रद्धालुओं से शांति और एक ऐसे राष्ट्रीय न्याय के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया जो "हमें हमेशा के लिए निरर्थक हिंसा से मुक्ति दिलाए।"