तंजानिया में कार्मेलाइट मिशनरियों ने सुपीरियर जनरल और तीन धर्मबहनों के निधन पर शोक व्यक्त किया

तंजानिया की कलीसिया और बालक येसु की संत तेरेसा की कार्मेलाइट मिशनरी धर्मबहनें, अपने धर्मसमाज की सुपीरियर जनरल और उनके ड्राइवर सहित चार धर्मबहनों की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रही हैं, जिनकी 15 सितंबर को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

वाटिकन न्यूज

तंजानिया, बुधवार 17 सितंबर 2025 : यह दुर्घटना तंजानिया के म्वांजा ​​में रात लगभग 11:00 बजे हुई, जब पाँच धर्मबहनों और उनके चालक को ले जा रहा वाहन एक ट्रक से टकरा गया। वे दार एस सलाम जाने के लिए म्वांजा ​​हवाई अड्डे जा रहे थे।

इस दुर्घटना में मारे गए पाँच लोगों में बालक येसु की संत तेरेसा की कार्मेलाइट मिशनरी धर्मबहनों (एमसीएसटी) की सुपीरियर जनरल सिस्टर लिलियन कपोंगो, धर्मसमाज की महासचिव सिस्टर नेरिना, सिस्टर डामारिस मथेका, सिस्टर स्टेलामारिस और उनका चालक शामिल थे।

एक धर्मबहन दुर्घटना में बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई और वर्तमान में बुगांडो अस्पताल, म्वांजा ​​में उसका इलाज चल रहा है।

ये धर्मबहनें अपने तीन सदस्यों के आजीवन व्रतधारण समारोह में शामिल होने के लिए आई थीं, यह समारोह शनिवार को आयोजित किया गया था।

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, दार एस सलाम के महाधर्माध्यक्ष जूड थदेयुस रुवाइची, ओ.एफ.एम. कैप. ने गहरा दुःख व्यक्त करते हुए इस दुर्घटना को "न केवल कार्मेलाइट मिशनरी धर्मबहनों के लिए, बल्कि तंजानिया में ईश्वर के समस्त लोगों के लिए एक भारी क्षति" बताया।

महाधर्माध्यक्ष रुवाइची ने कहा कि यह दुर्घटना "जिसने हमें बालक येसु की संत तेरेसा की कार्मेलाइट मिशनरी धर्मबहनों की चार प्रतिष्ठित धर्मबहनों से वंचित कर दिया है, वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है।"

उन्होंने कहा, "मैं इस शोक की घड़ी में कार्मेलाइट सिस्टर्स के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी प्रिय सिस्टर्स को चिर शांति प्रदान करें।"

महाधर्माध्यक्ष रुवाइची ने सभी श्रद्धालुओं से मृतकों की आत्मा की शांति और अस्पताल में भर्ती सिस्टर के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करने का आग्रह किया।