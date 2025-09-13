'मैं मौन चाहती हूँ:' सिस्टर वेरोनिका और स्वीडिश कॉन्वेंट में जीवन केअर्थ की खोज

सिस्टर वेरोनिका एक फ्रांसीसी धर्मसंघ में रहीं और बाद में उन्हें स्वीडन भेज दिया गया। रोगल में, उनकी मुलाक़ात ऐसे लोगों से हुई जो काथलिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे आत्म-साक्षात्कार और मौन की तलाश में डोमिनिकन धर्मबहनों के कॉन्वेंट आते हैं।

मारियो गैलगानो - रोगल, स्वीडन

दक्षिणी स्वीडिश क्षेत्र स्केन में स्थित रोगल कॉन्वेंट, मौन का स्थान है। रविवार को, कुछ निवासियों के अलावा, माल्मो, स्टॉकहोम और लुंड जैसे शहरों से भी मेहमान स्थानीय गिरजाघर में आते हैं।

सिस्टर वेरोनिका, जो कुछ वर्षों से डोमिनिकन समुदाय का हिस्सा रही हैं, ने बताया कि उनमें से कई काथलिक नहीं हैं। उन्होंने कहा, "वे कहते हैं: मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे मौन चाहिए। मैं खुद को खोजना चाहती हूँ।"

सिस्टर वेरोनिका पेरिस से हैं और इस छोटे से समुदाय में एकमात्र विदेशी हैं। रोगल कॉन्वेंट में शामिल होने से पहले, उन्होंने कई साल एक आम समुदाय में बिताए। उन्होंने केवल नौ साल बाद काथलिक कलीसिया को अपना लिया। अपने वरिष्ठ जनरल के अनुरोध पर, वे 2021 में स्वीडन चली गईं।

"मैं बहुत खुश थी। मैंने छोटी बच्ची के रूप में निल्स होल्गरसन [संपादकीय टिप्पणी: स्वीडिश लेखिका सेल्मा लेगरलोफ़ द्वारा लिखित एक बाल पुस्तक] के बारे में किताब पढ़ी थी," उसने मुस्कुराते हुए याद किया।

हालाँकि, स्वीडन में स्थिति बिल्कुल अलग थी। "जब मैं वहाँ पहुँची, तो मेरे मन में कई पूर्वाग्रह थे," उसने पुष्टि की। वह यह देखकर हैरान थी कि काथलिक कलीसिया के बारे में कितना कम जाना जाता था।

उसने कहा, "बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि काथलिक ईसाई हैं।" अब वह तीन अन्य धर्मबहनों के साथ रोगल में रहती है।

रोगल की दोमिनिकन बहनें पत्रकारों के एक समूह को अपने मठवासी जीवन के बारे में बताती हैं।

स्वीडन में काथलिक कलीसिया छोटी है, लेकिन यही बात बाहरी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाती है।

कॉन्वेंट अपने इतिहास को फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर उपलब्ध कराता है। इस तरह, जो लोग धार्मिक नहीं हैं, लेकिन मौन के अनुभव के लिए खुले हैं, वे भी इसके करीब आ सकते हैं।

दोमिनिकन आध्यात्मिकता उन लोगों को एक स्थान प्रदान करती है जो दिशा की तलाश में हैं।

सिस्टर वेरोनिका ने कहा, "लोग काथलिक कलीसिया की तलाश में नहीं आते। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे खुद की तलाश में हैं।"