बेनिन, मसीह के प्रकाश की दासियाँ, नेत्रहीनों के साथ काम कर रही हैं

धर्मबहनें 1993 से, सिलोए सेंटर चला रही हैं, जो नेत्रहीन बच्चों, किशोरों और युवाओं का स्वागत और समर्थन करता है, उन्हें शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसका लक्ष्य उन्हें परित्याग और भीख माँगने से मुक्त करना और मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।

सिस्टर चिबी नताशा दातो - वाटिकन सिटी

13 जुलाई मैक्सिम के छुट्टियों पर जाने की लगभग पूर्व संध्या है। वह अपने माता-पिता से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन उस महिला द्वारा बनाए गए प्रेमपूर्ण माहौल में बिताए महीनों की उसे अभी से याद आ रही है जिसे वह "अपनी दूसरी माँ" मानता है: सिस्टर एडिलेड टोग्निज़िन, जो बेनिन की राजधानी कोटोनोउ से लगभग 83 किलोमीटर दूर स्थित जांगलानमे में सिलो सेंटर की निदेशक हैं।

दक्षिण-पश्चिम में क्लोएकान्मे नगरपालिका के एक गाँव के मूल निवासी, मैक्सिम पाँच साल की उम्र में इस केंद्र में आने पर पूरी तरह से हताश थे। वे कहते हैं, "मैं जन्म से ही अंधा था। 2015 में सिलोए केंद्र में आने से पहले, मुझे लगता था कि मेरे अंधेपन की वजह से मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है।" धर्मबहनों के मार्गदर्शन की बदौलत, उन्होंने जुलाई 2025 में अपनी स्नातक की डिग्री (बीईपीसी) प्राप्त की। उन्हें सिलोए में रहते हुए "कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच बोलना और पढ़ना" सीखने और साथ ही "स्कूल में दाखिला लेने" का भी सौभाग्य मिला, इस बात पर भी उन्हें आश्चर्य होता है। इसके अलावा, यह किशोर खुशी से कहता है: "केंद्र ने मुझे जीने का एक नया मौका दिया है।"

बेनिन में, हाल के वर्षों में विधायी सुधारों के बावजूद, दृष्टिबाधित लोगों की स्थिति अभी भी सामान्य रूप से अच्छी नहीं है। धर्मबहनों की सुपीरियर जनरल, मदर नादिन अदजाग्बा, दुःख जताते हुए कहती हैं, "उन्हें अक्सर उनके परिवारों में अकेला छोड़ दिया जाता है और 'अमानवीय' समझा जाता है।" इसी संदर्भ में, लोकोसा (दक्षिण-पश्चिम) धर्मप्रांत के तत्कालीन धर्माध्यक्ष रॉबर्ट सास्त्रे के सहयोग से, सिस्टर मारिया एग्बोवन, येसु के पवित्र हृदय की दया की एक पुत्री, ने 3 जनवरी, 1983 को सिलो सेंटर की स्थापना की।

"दृष्टिबाधित लोगों की स्वतंत्रता का विकास"

1993 में, जब धर्माध्यक्ष सास्त्रे ने सिलोए केंद्र को धर्मबहनों को सौंपा, तो लक्ष्य स्पष्ट था: इसे "एक ऐसा स्थान बनाना जहाँ छात्रावास में रहने वाले - नेत्रहीन और दृष्टिबाधित - न केवल पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर सकें, बल्कि अपनी स्वतंत्रता का विकास भी कर सकें।" इस प्रकार, केंद्र 6 वर्ष की आयु से दृष्टिबाधित बच्चों का स्वागत करता है। मदर नादिन बताती हैं कि यहाँ दो विकल्प दिए जाते हैं: "जो अभी भी स्कूल जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें ब्रेल लिपि में दीक्षा दी जाती है; दूसरी ओर, जो स्कूल लौटने के लिए बहुत बड़े हैं, उन्हें अन्य व्यवसाय सिखाए जाते हैं।"

सिस्टर एडिलेड टोग्निज़िन हमें आश्वस्त करती हैं कि इसकी स्थापना के बाद से अब तक 300 से ज़्यादा मेहमान इस केंद्र से होकर गुज़र चुके हैं। इन पूर्व अतिथियों में, वे शिक्षकों, गुरुओं और कारीगरों का ज़िक्र करती हैं। सिस्टर एडिलेड बड़े गर्व से कहती हैं, "इनमें से कुछ तो विदेश में, फ़्रांस में, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं।"

"हमें इन बच्चों को फलते-फूलते देखकर सुकून मिलता है।"

खुशी और उम्मीद के इन कारणों के बावजूद, एसएलसी धर्मबहनों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने आस-पास की हर चीज़ से अनजान होने के अलावा, ज़्यादातर बोर्डर्स अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। जीन कहती हैं, "मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने और अपनी विकलांगता और कौशल के अनुरूप नौकरी ढूँढ़ने के अवसर ढूँढ़ना है।" दरअसल, मदर अदजाग्बा बताती हैं, "मुख्य समस्या उनका पेशेवर एकीकरण है; उनके लिए देश में काम ढूँढ़ना आसान नहीं है।"

इसके अलावा, मसीह के प्रकाश की दासियाँ कभी-कभी इन बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी अकेले ही उठाती हैं। सिस्टर टोग्निज़िन दुखी होकर कहती हैं, "कई माता-पिता अपने बच्चे को केंद्र को सौंपने के बाद अब जानकारी नहीं लेते।" इसी तरह, "जब केंद्र उन्हें छुट्टी पर भेजता है, तो माता-पिता हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं होते।" फिर बोझ बढ़ता जाता है, "कभी-कभी उनके पोषण, स्वास्थ्य और कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते—यह एक बहुत बड़ा बोझ है।" फिर भी, सिस्टर टोग्निज़िन ज़ोर देकर कहती हैं, "हमारी सबसे बड़ी खुशी और सांत्वना इन बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ते और फलते-फूलते देखना है।"