गज़ा में फादर रोमानेली : पोप के साथ बात करना एक आशीर्वाद

गज़ा में पवित्र परिवार के पल्ली पुरोहित फादर रोमानेली ने मंगलवार को पोप लियो 14वें से फोन पर बात करने के बाद कहा कि यह उनके लिए एक आशीर्वाद था। पल्ली ने अभी भी 450 लोगों को शरण दे रखी है, जिनमें बुजूर्ग, बीमार और बच्चे भी शामिल हैं।

वाटिकन न्यूज

गज़ा, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर 2025 ( रेई) : गज़ा में पवित्र परिवार पल्ली के फादर गाब्रिएल रोमानेली ने एक वीडियो संदेश में बतलाया कि इस्राएल द्वारा गज़ा शहर से लोगों को निकल जाने के आदेश के बाद पोप लियो 14वें से, उन्हें फोन आने पर वे बहुत खुश हुए।

अर्जेंटीना के इस फादर ने कहा, “हमने उन्हें बताया कि हम ठीक हैं, भले ही हालात मुश्किल हैं।” “पोप ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारे लिए एवं शांति के लिए प्रार्थना की। वे सब कुछ ध्यान से देख रहे हैं और युद्ध खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

पवित्र परिवार पल्ली अभी भी लगभग 450 विस्थापित लोगों को, जिनमें बुजुर्ग, बीमार और बच्चे शामिल हैं, शरण दे रहा है। फादर रोमानेली ने बताया, “ज्यादातर लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते।” “हर जगह खतरा है, लेकिन कई लोग शहर में ही रहना चाहते हैं। हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं।”

पीड़ा के बावजूद पल्ली ने हाल ही में एक विवाह समारोह मनाया और एक बालक के जन्म का स्वागत किया जिसका नाम मारकोस रखा गया। फादर ने कहा, “इस बहुत अधिक दुःख के बीच ईश्वर हमें जीवन और आनन्द के चिन्हों से आशीष प्रदान करते हैं।”

फादर रोमानेली ने प्रार्थना में शामिल होने की अपील के साथ अपना संबोधन समाप्त किया: “हम शांति के लिए, गजा के लिए, मध्य-पूर्व के लिए और पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु, माता मरियम की कृपा से, हमें शांति का चमत्कार प्रदान करें।”