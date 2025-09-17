सत्य, एकता और प्रेम: संत पापा लियो 14वें की अगुस्टीनियन भावना

2025.08.28संत थॉमस के अगुस्टीनियन प्रांत के प्रमुख, फादर रॉबर्ट हैगन से संत अगुस्टीन का पदक प्राप्त करते हुए संत पापा लियो 14वें

17 सितंबर को संत पापा लियो 14वें के नाम दिवस के अवसर पर, विलानोवा के संत थॉमस के अगुस्टीनियन प्रांत के प्रमुख ने कहा कि संत पापा "प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं जो ईश्वर और लोगों की सुनते हैं।"

वाटिकन न्यूज़

वाटिकन सिटी, बुधवार 17 सितंबर 2025 : संत पापा लियो 14वें के नाम दिवस पर, संत रॉबर्ट बेलारमिनो के सम्मान में, विलानोवा के संत थॉमस के अगुस्टीनियन प्रांत के प्रमुख, फादर रॉबर्ट हैगन ओएसए ने कहा कि अगुस्टीनियन मानते हैं कि उनके भाई का संत पेत्रुस के सिंहासन पर चयन दुनिया के लिए संत अगुस्टीन के मूल्यों: सत्य, एकता और प्रेम को पुनः खोजने का एक अवसर है।

फादर हैगन, जो संत पापा लियो को 27 वर्षों से जानते हैं, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि उनमें ईश्वर के साथ एक गहन प्रार्थनापूर्ण बंधन और लोगों के करीब रहने की इच्छा का अद्भुत संगम है। जैसा कि वे बताते हैं, "प्रभु के साथ उनके प्रार्थनापूर्ण संबंध और लोगों के साथ रहने की प्रेमपूर्ण इच्छा का अद्भुत संयोजन है। अगुस्टीन का यह पुत्र अब हम सभी के लिए अच्छा चरवाहा है।"

वे फादर रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट (वर्तमान संत पापा लियो) के साथ अपनी मुलाकातों को याद करते हैं जब वे शिकागो में प्रोविशियल थे और बाद में धर्मसंघ के पूर्व जनरल बने। "मैंने पूर्व जनरल रॉबर्ट प्रीवोस्ट के समक्ष अपनी प्रतिज्ञाएँ लीं। वे दयालु और मिलनसार थे और अब हम सभी के लिए इस भूमिका में, आप देख सकते हैं कि ईश्वर ने उन्हें क्यों चुना।"

अगुस्टीनियन नींव

फादर हैगन के अनुसार, संत पापा लियो 14वें की आध्यात्मिकता संत अगुस्टीन के मूल्यों में गहराई से निहित है। वे कहते हैं, "पोंटिफिक्स का अर्थ है पुल बनाने वाला," और आगे कहते हैं कि उनके शब्द अगुस्टीनियन लहजे की प्रतिध्वनि है : शांति, मित्रता और समुदाय का आह्वान।

वे कहते हैं कि संत पापा दुनिया को यह समझने में मदद करते हैं कि आज उसे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है: "वेरिटास, यूनिटास, करिटास - सत्य, एकता, प्रेम, मित्रता।"

फादर हैगन के अनुसार, संत पापा ने अपनी संवाद शैली: शांत, स्पष्ट और सुलभता, के माध्यम से विश्वासियों का समर्थन प्राप्त किया है। "लोग उन्हें पसंद करते हैं। युवाओं को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो लोग पीछे छूट गए थे, वे भी वापस आने का निमंत्रण सुन रहे हैं।"

मिशन और समुदाय का व्यक्ति

संत लियो 14वें की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका मिशनरी कार्य है। "वे अमेरिकी हैं, लेकिन उन्होंने पेरू में 20 वर्षों तक सबसे गरीब लोगों के साथ भी सेवा की। उन्होंने न केवल भाषा सीखा, बल्कि संस्कृति भी सीखी। हमारे लिए, पूर्व जनरल एक छोटे पोप की तरह थे।"

'बालकनी में कौन है? वह हमारा भाई है'

फादर हैगन चुनाव के दिन की भावनाओं को याद करते हैं। "उस बालकनी में कौन है? रॉबेर्टो फ्रांसिस्को प्रीवोस्ट! वह हमारा भाई है।" उन्हें याद है कि विलानोवा स्थित प्रांतीय कार्यालय में लोग रो रहे थे, हँस रहे थे और गले मिल रहे थे, जबकि छात्र टिप्पणी कर रहे थे: "उन्होंने कहा, वह इन्हीं रास्तों पर चले थे, उन्होंने इन्हीं कक्षाओं में पढ़ाई की थी, उन्होंने इन्हीं कफेटेरिया में खाना खाया था। और अब वह संत पापा हैं।" फादर हैगन आगे कहते हैं कि परमाध्यक्ष बनने के बाद पहले महीनों में, संत पापा लियो 14वें ने शांति और मेल-मिलाप का संदेश दिया है।

संत पापा के साथ अगुस्टीनियन धर्मसंघी

15 सितंबर को, संत पापा लियो ने अगुस्टीनियन महासभा के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने उनसे कहा: "यदि हम अपने सामुदायिक जीवन और प्रेरितिक कार्य को पूर्णता से जीना चाहते हैं, और अपनी भौतिक वस्तुओं के साथ-साथ अपनी मानवीय और आध्यात्मिक वस्तुओं को भी साझा करना चाहते हैं, तो हमें ईश्वरीय दया के अकथनीय उपहार की ओर ध्यान देना चाहिए।" उन्होंने अपने अगुस्टीनियन भाइयों से आग्रह किया कि वे महासभा के कार्य को "भ्रातृभावपूर्ण आनंद और आत्मा के सुझावों का स्वागत करने के लिए तत्पर हृदय के साथ" जारी रखें, और प्रार्थना करें कि "प्रभु का प्रेम आपके विचारों और आपके कार्यों को प्रेरित करे और आपको दुनिया में सुसमाचार के प्रेरित और साक्षी बनाए।"