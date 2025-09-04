पूर्वी कलीसियाओं से समाचार – सितम्बर 4, 2025
ख्रीस्तीय गज़ा शहर छोड़ने से इंकार कर रहे हैं
“हम रूकेंगे।” ये शब्द गज़ा में संत पोरफेरियुस ग्रीक ऑर्थोडॉक्स गिरजाघर के पुरोहित के हैं, जो इस्राएली सैनिकों के आदेश के बावजूद हटने से इंकार कर रहे हैं।
500 से अधिक गज़ावासी गिरजाघर में शरण लिये हुए हैं, जिनमें बीमार, बुजूर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।
कई दिनों से इस्राएल, शहर पर पूरा कब्जा करना का अपना अभियान जारी रखा है जहाँ करीब 10 लाख लोग रहते हैं।
आबादी को एन्क्लेव के दक्षिण की ओर धकेला जा रहा है, जो पहले से ही भीड़भाड़ वाला और गरीब क्षेत्र है।
26 अगस्त को, जेरूसालेम के लैटिन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्राधिधर्माध्यक्ष ने एक संयुक्त बयान जारी कर पुरोहितों के "कलीसिया में शामिल सभी लोगों की देखभाल जारी रखने" के इरादे की पुष्टि की।
कारेकिन द्वितीय ने आर्तसख की स्वतंत्रता का जश्न मनाया
2 सितंबर को, आर्तसख गणराज्य के स्वतंत्रता दिवस पर, सभी अर्मेनियाई लोगों के कथोलिकोस (धर्मगुरू), कारेकिन द्वितीय ने स्मरण और आशा का संदेश दिया।
उन्होंने 2020 और 2023 की त्रासदियों को याद किया, जिनमें युद्ध, अर्मेनियाई आबादी का जबरन पलायन और बाकू में अधिकारियों और सैनिकों की बंदी शामिल थी।
इस प्रतीकात्मक दिवस पर, उन्होंने शहीद वीरों की स्मृति को नमन किया और बंदियों की मुक्ति और शांति के लिए प्रार्थना का आह्वान किया।
कथोलिकोस ने विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा, अर्मेनियाई आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और एकता का आग्रह किया, और भविष्य में विश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
मध्य पूर्वी की धर्मबहनों के लिए अवकाश
मध्य पूर्व की 45 धर्मबहनें अगस्त में कुछ सप्ताह आराम करने के लिए फ्रांस में रहीं।
2023 की गर्मियों से, लचेउव्रे दी ओरिएंत और कोर्रेफ की बदौलत, फ़्रांसीसी कलीसियाएँ लेबनान, सीरिया, मिस्र या फिलिस्तीन की धर्मबहनों के लिए अपने दरवाजे मुफ्त में खोल रही हैं।
अपने देशों में, उन्हें भारी कार्यभार और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
लगातार बढ़ती संख्या में उनकी यात्राएँ इस पहल की सफलता की पुष्टि करती हैं। धर्मबहनें गर्मजोशी से किए गए स्वागत की सराहना करती हैं, और उनकी उपस्थिति फ्राँसीसी समुदायों में खुशी और ताजगी लाती है।
