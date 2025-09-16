भारत : मणिपुर काथलिक समुदाय जातीय संघर्ष में शांति के सेतु के रूप में

मणिपुर में सुरक्षित स्थान में जाने के लिए तैयार करती पुलिस (AFP or licensors)

भारतीय राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच, इम्फाल के महाधर्माध्यक्ष लिनुस नेली ने बताया कि शांति केवल बातचीत, चंगाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

वाटिकन न्यूज

भारत, मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (रेई) : दो साल पहले, भारत के एक छोटे से राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा ने संघर्ष को जन्म दिया था, क्योंकि दो सबसे बड़े समूह—बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी—के बीच सत्ता और क्षेत्र को लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी। इस साल की शुरुआत में, मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद हिंसा फिर से भड़क उठी।

ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, दो समूहों—मुख्यतः हिंदू मैतेई और मुख्यतः ईसाई कुकी-ज़ो—के बीच संघर्ष ने राज्य को व्यावहारिक रूप से दो जातीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, जिनके बीच पुलिस चौकियों और सुरक्षा बलों के गश्ती दल का एक बफर ज़ोन है।

वाटिकन की फिदेस समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में, पूर्वोत्तर भारत में राज्य की राजधानी इम्फाल के महाधर्माध्यक्ष लिनुस नेली ने प्रधानमंत्री की भारत के इस हिस्से की हालिया यात्रा के प्रभाव के बारे में बताया।

समस्या की जड़

मणिपुर के लोगों को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति, समृद्धि एवं विकास की बात कही। उन्होंने आर्थिक सहायता पैकेज, राष्ट्र की एकता और क्षेत्र की अखंडता पर भी बात की।

महाधर्माध्यक्ष नेली ने बताया कि प्रधानमंत्री की "यात्रा इस गंभीर और निर्णायक समस्या का समाधान करने में विफल रही: मणिपुर की आबादी संघर्ष के कारण विभाजित है और दो वर्षों से अलग-अलग क्षेत्रों में रह रही है।"

महाधर्माध्यक्ष ने रेखांकित किया कि किस तरह दोनों जातीयों के करीब 50,000 से अधिक लोग शरणार्थी शिविरों में कष्ट झेल रहे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, चंगाई और मेल-मिलाप का रास्ता।

हालांकि, महाधर्माध्यक्ष नेली ने दोहराया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान "युद्धरत दलों के बीच संबंध, नफरत और आंतरिक व सांप्रदायिक शांति बहाल करने की तात्कालिकता" के बारे में बात करने में विफल रहे।

समाधान, न कि अस्थायी हल

फिलहाल, सेना दोनों समूहों को अलग रखकर, क्षेत्र पर नियंत्रण कर और सुरक्षा प्रदान करके संकट से निपट रही है। महाधर्माध्यक्ष ने चेतावनी दी कि यह आगे की हिंसा को रोकने के लिए एक अस्थायी उपाय है, लेकिन यह समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, "जमीनी स्तर पर स्थिति गंभीर है। और अगर कोई उन्हें भरने के लिए कुछ नहीं करता है, तो ये घाव बने रहेंगे।"

महाधर्माध्यक्ष नेली के अनुसार, सुलह प्रक्रिया और शांति बहाली तभी संभव है जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों पक्षों की सद्भावना और राजनीतिक, राज्य और संघीय अधिकारियों की मध्यस्थता की आवश्यकता है।

महाधर्माध्यक्ष नेली ने कहा, "यदि मौजूदा मुद्दों को खुले तौर पर और निष्पक्षता व न्याय के मानदंडों के अनुसार, बाधाओं और ध्रुवीकरण को दूर करके हल किया जाए, तो सुलह संभव है: यही अच्छी राजनीति का काम है।"

सभी के लिए काथलिक सेवा

इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि काथलिक कलीसिया शरणार्थियों को मानवीय सहायता और शांति व सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित अंतर-सांस्कृतिक और अंतर-धार्मिक सहायता के माध्यम से दोनों समूहों की मदद करने में सक्रिय है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि काथलिक समुदाय संघर्ष में "एक सेतु के रूप में कार्य करने और चंगाई व मेलमिलाप की प्रक्रिया शुरू करने" का प्रयास कर रहा है।

पुनर्निर्माण प्रक्रिया के एक हिस्से में सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट किए गए तीन गिरजाघरों का पुनर्निर्माण शामिल है, जिसने समुदाय की सुविधाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि वे बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं।