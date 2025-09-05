धन्य एडवर्ड प्रोफितलिक 'अपने दिए खून के कारण एस्तोनियाई'

एस्तोनिया में महाधर्माध्यक्ष एडवर्ड प्रोफितलिक की धन्य घोषणा से पहले, धर्माध्यक्ष एवं धर्मप्रांतीय पोस्टोलेटर फिलीप जोर्दन ने बाल्टिन राष्ट्र के काथलिक समुदाय के आनन्द को साझा किया है। यह कहते हुए कि उनका जीवन ईश्वर द्वारा विश्वास और शांति के लिए दिए गए संदेश का प्रमाण है।

वाटिकन न्यूज

एस्तोनिया, शुक्रवार, 5 सितंबर 2025 (रेई) : विएना के पूर्व महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल क्रिस्टोफ शोनबोर्न, 6 सितंबर 2025, शनिवार को एस्तोनिया के तालिन में महाधर्माध्यक्ष एडवर्ड प्रोफितलिक, एसजे (1890-1942) की धन्य घोषणा का समारोही ख्रीस्तयाग अर्पित करेंगे।

बाल्टिक देश में काथलिक समुदाय के लोग इस ऐतिहासिक घटना का कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब एस्तोनिया के पूर्व प्रेरितिक प्रशासक की संत घोषणा की प्रक्रिया, वाटिकन के संत प्रकरण विभाग में चल रही थी। मूल रूप से 17 मई 2025 को निर्धारित यह समारोह, पोप फ्रांसिस की मृत्यु और 8 मई को पोप लियो 14वें के चुनाव के कारण स्थगित कर दिया गया था।

तालीन के धर्माध्यक्ष, बिशप फिलिप जॉर्डन के अनुसार, अब एस्तोनिया के काथलिकों की उम्मीद पूरी होनेवाली है, क्योंकि लगभग 400 साल बाद लूथरन बहुसंख्यक नॉर्दिक यूरोप में पहली धन्य घोषणा होगी।

संत: पहले फूट का कारण, अब एकता की उम्मीद

वाटिकन न्यूज़ से बात करते हुए, बिशप जॉर्डन ने कहा कि सुधार आंदोलन के बाद संतगण ख्रीस्तीयों में फूट के कारण बने, क्योंकि प्रोटेस्टेंट यह मानने से इनकार कर रहे थे कि संत ईश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।

हालांकि, एस्तोनिया में सिविल सोसाइटी और लूथरन नेताओं द्वारा महाधर्माध्यक्ष प्रोफिटलिक के प्रति दिखाए गए भारी उत्साह को देखते हुए, फ्रांस में जन्मे धर्माध्यक्ष ने कहा कि अब संत फिर से ख्रीस्तीयों को एकजुट कर सकते हैं।

धर्माध्यक्ष जोर्दन ने कहा, “मैं कहूँगा कि खासकर, गैर-काथलिक देशों में, अपने खुद के धन्य या संत होना बहुत जरूरी है।” “यह दिखावा करने के लिए नहीं कि हम दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह काथलिक कलीसिया की विश्वसनीयता का मामला है, क्योंकि हम येसु ख्रीस्त का उपदेश देते हैं और पवित्र जीवन जीने की कोशिश भी करते हैं।”

27 दिसंबर 1936 को तालिन में आर्कबिशप एडुआर्ड प्रोफिटलिक, एसजे का धर्माध्यक्षीय अभिषेक

धर्माध्यक्ष ने कहा, “अगर कलीसिया हमेशा पवित्र जीवन जीने का उपदेश देता रहे, लेकिन ऐसे लोगों का कोई उदाहरण न हो जो सच में पवित्र जीवन जिएँ, तो यह इस बात का संकेत होगा कि कलीसिया लोगों को ईश्वर के करीब नहीं ला सकती।” उनकी धन्य घोषणा यह दिखाती है कि पवित्र जीवन जीना संभव और वांछनीय दोनों है।

बिशप जॉर्डन ने कहा, “जब देश में काथलिक मुख्यतः जर्मन और पोलिश थे, तब महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक ऐसे पहले पुरोहित थे जिन्होंने एस्तोनियाई भाषा बहुत अच्छी तरह सीखी और एस्तोनियाई भाषा में उपदेश दिया और लिखा। उन्होंने सभी के प्रति अपना ज्ञान और खुलेपन से समाज में काथलिक धर्म की स्थिति को ऊंचा किया।”

महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक का जन्म जर्मनी में हुआ था। उन्होंने पोलैंड में येसु समाजी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया और 1931 से 1942 तक एस्तोनिया के प्रेरितिक प्रशासक रहे।

एस्तोनिया पर सोवियत संघ के आक्रमण के बाद, उन्हें जेल से बचने के लिए जर्मनी लौटने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने पोप पीयुस 12वें को पत्र लिखकर उनसे सलाह माँगी। पोप ने जवाब दिया कि महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक को वही करना चाहिए जो उन्हें एस्तोनियाई काथलिक कलीसिया के लिए करना अच्छा लगे, और कहा कि चाहे जो भी हो, उन्हें एस्तोनिया में रहकर कलीसिया की मदद करनी चाहिए।

धर्माध्यक्ष जॉर्डन ने कहा, “उन्होंने हजारों एस्तोनियाई लोगों के दुखद भाग्य में शामिल होने का फैसला किया।”

सोवियत संघ की सरकार ने एस्तोनिया पर हमला करने के एक साल बाद महाधर्माध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें साइबेरिया की जेल में भेज दिया, जहाँ उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक नजरबंद शिविर में रखे गये, जहाँ 22 फरवरी, 1942 को, सजा मिलने से पहले ही, कीरोव जेल में ठंड लगने से उनकी मौत हो गई।

“हम कह सकते हैं कि वे इसलिए एस्तोनियाई नहीं थे कि उन्हें एस्तोनियाई खून मिला था, बल्कि इसलिए कि उसने अपना खून बहाया।”

दूसरों की सेवा में बिताया गया जीवन की पवित्रता, और मसीह के प्रति निष्ठा

शनिवार को होनेवाले समारोह में आस-पास के फिनलैंड, स्वीडन और लातविया के काथलिक समुदाय, साथ ही जर्मनी से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं।

तलीन के धर्मप्रांत के संचार निदेशक और महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक की संत प्रक्रिया के पोस्टुलेटर मार्ज-मैरी पास ने कहा कि बहुत से लोग ऐसे व्यक्ति की पवित्रता के साक्षी बनने के लिए उत्साहित हैं, जिन्होंने अपने गोद लिए देश एस्तोनिया से बहुत प्यार किया और एस्तोनियाई लोगों के लिए शहीद होकर अपना जीवन बलिदान कर दिया।

सुश्री पास ने कहा, "लुथेरन, बैप्टिस्ट और ऑर्थोडॉक्स धर्म के अनुयायी सरकार के मंत्रियों के साथ धन्य घोषणा समारोह में शामिल होकर खुशी बांटना चाहते हैं। वे काथलिकों के साथ मिलकर 'विश्वास और शांति' के अर्थ पर विचार-विमर्श करने के लिए आ रहे हैं, जो महाधर्माध्यक्ष प्रोफितलिक का प्रेरितिक नारा था।"

जल्द ही धन्य घोषित होनेवाले महाधर्माध्यक्ष के परिवार के सदस्य अपने पूर्वजों को लिखे प्रोफितलिक की आखिरी चिट्ठी भी लेकर आये हैं, जिसे धन्य घोषणा समारोह के दौरान एक पवित्र अवशेष के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

पास ने कहा, “प्रोफितलिक हमें पवित्रता के वास्तविक अर्थ की याद दिलाते हैं। उन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताया और शहीद होने तक भी, यानी अपनी जान की परवाह किए बिना, वे हमेशा ईसा मसीह के प्रति सच्चे रहे।”