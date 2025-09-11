भारत : कार्लो अकुतिस को समर्पित पहला गिरजाघर

पोप लियो 14वें ने 7 सितंबर को जब संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्राँगण में पियर जोर्जो फ्रसाती और कार्लो अकुतिस को संत घोषित किया, वहीं वेरापोली महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ कलाथिपारंबिल ने संत कार्लो अकुतिस के नाम पर एक गिरजाघर का प्रतिष्ठापन और उद्घाटन किया। यह गिरजाघर भारत और दुनिया का पहला गिरजाघर बन गया है जो इटली के इस युवा संत को समर्पित है।

वाटिकन न्यूज

वेरापोली, बृहस्पतिवार, 11 सितम्बर 2025 (फिदेस एजेंसी) : महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि संत कार्लो अकुतिस को समर्पित गिरजाघर एरनाकुलम जिले के पल्लीकारा में, कोच्चि क्षेत्र में स्थित है और "यह युवाओं को समर्पित एक प्रेरितिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।"

महाधर्माध्यक्ष ने जोर देकर कहा, “हमारी स्थानीय कलीसिया को उम्मीद है, कि संत कार्लो अकुतिस का जीवन उन युवाओं को प्रेरित करेगा जो आध्यात्मिकता और आधुनिक तकनीक को एक साथ अपनाने की कोशिश करते हैं; और यह नया गिरजाघर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने में मदद करेगा।”

अकुतिस के बारे बोलते हुए उन्होंने कहा, "हम उनके यूखरिस्त के प्रति असाधारण प्रेम से बहुत प्रभावित हैं, जिसको उन्होंने अपने जीवन में और इंटरनेट के माध्यम से भी दिखाया है।"

भारतीय युवाओं की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, वे कहते हैं: "हमारे युवा बहुत सक्रिय हैं।" हम एक ऐसे सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यावसायिक माहौल में जी रहे हैं, जहाँ युवा नई टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं; वे डिजिटल नेटिव हैं, और इसलिए, इस संदर्भ में, हमें उम्मीद है कि अकुतिस उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। संत अकुसित युवाओं को पवित्रता के महत्व की याद दिलाने के लिए एक आदर्श हैं।

इटली के इस संत का कहना है: "आज भी पवित्रता संभव है।" यह बात धर्माध्यक्ष एंथोनी वलंगल ने कही, जो पुरोहित के रूप में युवाओं के साथ काम कर चुके हैं, फिर काक्कनाड में संत जोन माइनर सेमिनरी के निदेशक और उसके बाद वेरापोली महाधर्मप्रांत के अंतर्गत अलवाय में परमधर्मपीठीय संत जोसेफ सेमिनरी के आध्यात्मिक निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं।

वेरापोली में संत कार्लो अकुतिस गिरजाघर के फादर सोजन माइकल के अनुसार, जहाँ संत के अवशेष भी सुरक्षित हैं, वहाँ स्थानीय लोगों में पहले से ही उनकी भक्ति बहुत ज़्यादा है। "लोग उनसे नौ दिवसीय प्रार्थना करते हैं और भक्त लोग प्रार्थना करने आते हैं, खासकर, युवाओं के भविष्य और उनकी परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा, “संत कार्लो भारतीय युवाओं के लिए एक बेहतरीन उदाहरण और हम सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं।" वेरापोली में लगभग 3.8 मिलियन लोगों में से 370,000 काथलिक हैं, जो 183 पल्लियों में रहते हैं।