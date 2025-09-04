गज़ा पर फादर फाल्तास : 'यह सचमुच एक अमानवीय स्थिति है'
गज़ा, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2025 (रेई) : "गज़ा में स्थिति भयावह है", उक्त बात पवित्र भूमि के संरक्षक फ्रांसिस्कन फादर इब्राहिम फाल्तास ने इटली की अपनी यात्रा के दौरान कही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भूमध्यसागरीय युवा परिषद के साथ एक बैठक सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस्राएल ने गज़ा शहर पर आक्रमण जारी रखा है।
एक साप्ताहिक इतालवी प्रकाशन, तोस्काना ओज्जी से बात करते हुए, फादर फाल्टास ने गज़ा की वर्तमान स्थिति पर विचार किया।
हर चीज़ से वंचित
उन्होंने स्थिति को अमानवीय बताया, जहाँ "लोग भूख, प्यास और गर्मी से मर रहे हैं।" और मार्मिक रूप से, फ्रांसिस्कन पादरी ने दो प्रश्न पूछे: "अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ है? मानवाधिकार कहाँ हैं?"
1 सितंबर को, फादर फाल्तास ने बताया कि पूरे पवित्र भूमि, बेथलहम और येरूसालेम में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। हालाँकि, गजा में, बच्चे दो साल से स्कूल नहीं जा रहे हैं।
"वे हर चीज़ से वंचित हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, न डॉक्टर हैं, न दवाएँ"। उन्होंने आगे कहा कि इन बच्चों के लिए खेलना भी असंभव है। उन्होंने "युद्ध, पलायन, छिपने, विनाश और मलबे के अलावा कुछ नहीं देखा है।"
हालाँकि, फादर फाल्टास ने ज़ोर देकर कहा कि मानवीय संकट सिर्फ गज़ा तक सीमित नहीं है: "बेथलहम एक खुली जेल बन गया है।" उन्होंने बताया कि जाँच चौकियाँ बंद होने के कारण, जो लोग युद्ध से पहले इस्राएल में दैनिक कार्य परमिट के साथ काम करते थे, वे अब ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वे न तो काम कर सकते हैं और न ही जा सकते हैं। जिन लोगों की आजीविका पर्यटन पर निर्भर थी, उन्होंने दो साल से काम नहीं किया है।
फादर फाल्तास ने बताया कि बेथलहम में ख्रीस्तीय समुदाय भी पीड़ित है क्योंकि लगभग 185 परिवार, यानी 700 से ज़्यादा लोग, वहाँ से चले गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि "अगर हालात ऐसे ही रहे, तो सचमुच कोई ख्रीस्तीय नहीं बचेगा।"
आशा का एक सशक्त संकेत
युद्ध की भयावहता के बीच, फादर फाल्टास ने आशा और एकजुटता के एक कार्य का भी ज़िक्र किया। जून में, टस्कनी के धर्माध्यक्षों ने येरुसालेम और बेथलहम की तीर्थयात्रा की, जिसे फ्रांसिस्कन फादर ने "साहसिक" और उस क्षेत्र में रहनेवाले ख्रीस्तीयों के लिए एक महत्वपूर्ण, प्रभावशाली संकेत बताया। उन्होंने बताया कि बिशपों की यात्रा ने "वहाँ के लोगों में आशा जगाई: "सभी ने इस यात्रा की सराहना की - लोग आज भी इसे याद करते हैं।"
