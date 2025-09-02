सृष्टि दिवस : ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की ओर से एक बहुमूल्य उपहार

फिलीपीन्स के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सामाजिक कार्य आयोग के अध्यक्ष, इस बात पर चिंतन करते हैं कि सृष्टि की देखभाल के लिए प्रार्थना दिवस किस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने और ख्रीस्तीयों को उनकी सृष्टि की देखभाल करने के लिए प्रेरित करने का अवसर है।

फिलीपींस, मंगलवार, 2 सितम्बर 2025 (रेई) : 1 सितंबर को, हम अन्य ख्रीस्तीय कलीसियाओं के साथ मिलकर सृष्टि दिवस मनाते हैं, जिसे सृष्टि का पर्व या सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस भी कहा जाता है। यह दिन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की स्तुति करने, येसु ख्रीस्त में सृष्टि के महान रहस्य का स्मरण करने और ईश्वर की सृष्टि की देखभाल करने हेतु हमें प्रेरित करने का दिन है। हालाँकि यह उत्सव दुनिया भर में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी उतनी व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है जितनी होनी चाहिए। दस साल पहले, यह दिन विश्वव्यापी कलीसिया के ध्यान में आया था। लेकिन जिस तरह से यह घटित हुआ, वह अप्रत्याशित था। जून 2015 को, पत्रकारों से खचाखच भरे वाटिकन हॉल में दुनिया के सामने लौदातो सी के प्रेरित विश्वपत्र का अनावरण किया गया। ध्यान पोप के पत्र की नवीनता पर केंद्रित था, लेकिन उस महत्वपूर्ण अवसर पर एक और बीज बोया गया - जिस पर उस दिन ध्यान नहीं दिया गया, वह बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ।

उस प्रेस सम्मेलन में एक वक्ता थे पेरगामोन के ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के धर्माध्यक्ष जॉन जिजिलुस, चूँकि इस विश्वपत्र में ख्रीस्तीय एकतावर्धक वार्ता के प्राधिधर्माध्यक्ष बार्थोलोम्यू का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया। महान जिजिलुस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए 1 सितंबर को अपने धर्मविधिक वर्ष के पहले दिन और प्रार्थना तथा सृष्टि पर चिंतन के अवसर के रूप में महत्व दिया। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि 1989 में ही ऑर्थोडॉक्स ने पहली बार "संपूर्ण ख्रीस्तीय जगत" को उस विशेष दिन, एक साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया था। अप्रत्याशित रूप से, उन्होंने इस निमंत्रण को दोहराया: "क्या यह सभी ख्रीस्तीयों के लिए प्रार्थना का दिन नहीं बन सकता?" संत पापा इसे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। एक महीने बाद, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर को काथलिक कलीसिया के लिए विश्व प्रार्थना दिवस घोषित किया।

यद्यपि कई काथलिकों के लिए यह एक नई चीज थी, लेकिन फिलीपींस वासियों के लिए बिलकुल नयी नहीं थी। फिलीपींस के धर्माध्यक्षों ने 2003 से ही सृष्टि दिवस मनाना शुरू कर दिया था।

उस साल फिलीपींस के काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ओरलांदो क्वेवेदो ने धर्माध्यक्षों की ओर से एक प्रेरितिक पत्र जारी की। जिसका शीर्षक था, “सृष्टि दिवस और सृष्टि काल का उत्सव”।

फिलीपींस के धर्माध्यक्ष कहते हैं कि 1 सितम्बर को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ख्रीस्तीय कलीसियाएँ सृष्टि दिवस मनाती हैं। हम अपने काथलिक विश्वासियों को इस दिन से परिचित कराना चाहते हैं और सर्वशक्तिमान एवं प्रेममय सृष्टिकर्ता के उस अमूल्य उपहार, 'सृष्टि' को स्वीकार करना चाहते हैं। जब से पोप फ्रांसिस ने विश्व स्तर पर प्रार्थना दिवस की शुरुआत की है, तब से इसकी गति और भी तेज़ हो गई है। यह बेहद लोकप्रिय और व्यापक हो गया है।

दशकों से, हम देखते आ रहे हैं कि सृष्टि दिवस ऑर्थोडॉक्स कलीसिया की ओर से एक अविश्वसनीय रूप से अनमोल उपहार है - एक प्रेरितिक उपहार और एक ईशशास्त्रीय-धर्मविधिक उपहार दोनों। एक ओर, जैसा कि हमारे 2003 के पत्र में ज़ोर दिया गया था, ईश्वर की सृष्टि का अपमान फिलीपींस में हम लोगों के लिए "जीवन और मृत्यु का प्रश्न" है। हम न केवल अपने पारिस्थितिक तंत्रों के स्थानीय विनाश को लेकर चिंतित हैं, बल्कि शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वैश्विक जलवायु आपातकाल और यह हमारे द्वीपों को कैसे तबाह कर रहा है, इस बारे में चिंतित हैं। हाल के दशकों में, हमारी जलवायु में मानवीय व्यवधान के कारण तूफान बहुत अधिक बार और घातक हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित सबसे गरीब लोग हो रहे हैं। सृष्टि दिवस सृष्टि के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने में मदद कर रहा है, जो वैश्विक दक्षिण में हममें से कई लोगों के लिए एक अस्तित्वगत प्रेरितिक अनिवार्यता है।

दूसरी ओर, सृष्टि दिवस एक ईशशास्त्रीय उपहार भी है, जिसकी जड़ें ऑर्थोडॉक्स धर्मविधि पद्धति में प्राचीन काल से हैं। पाँचवीं शताब्दी से, यह दिन ईश्वर द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना का प्रतीक रहा है। इस प्रकार, सृष्टि दिवस हमारी दृष्टि को हमारे विश्वास के एक महान रहस्य की ओर आकर्षित करता है जिस पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। जैसा कि पोप बेनेडिक्ट सोलहवें ने कहा था, "सृष्टि के सिद्धांत का नवीनीकरण और सृष्टि एवं मुक्ति की अविभाज्यता की एक नई समझ सर्वोच्च महत्व रखती है।" चूँकि दोनों रहस्यों के बीच की कड़ी ईसा मसीह हैं, इसलिए 2025 सृष्टि पर्व मनाने के लिए और भी विशेष वर्ष है - या, इससे भी बेहतर, मसीह में सृष्टि पर्व।

अर्थात्, अब हमारे पास निसिया की महासभा के 1700 वर्षों के स्मरणोत्सव का एक अतिरिक्त तत्व है। परिषद और धर्म-सिद्धांत के मूल में मसीह की ईश्वरीयता की यही निर्णायक पुष्टि थी। जैसा कि हम धर्म-सिद्धांत में घोषणा करते हैं, "उसी के द्वारा सब कुछ बना है", जो योहन की प्रस्तावना की प्रतिध्वनि है। सृष्टि दिवस हमें मसीह के रहस्य के इस अनदेखे पहलू का और भी अधिक जानबूझकर उत्सव मनाने में मदद कर सकता है।

इस वर्ष, इतिहास में पहली बार, हमारे पास एक पवित्र मिस्सा में प्रार्थना जोड़ा गया है जो हमें इस अवसर के लिए अनुकूलित धर्मविधि ग्रंथों के साथ, वेदी के चारों ओर सृष्टि दिवस मनाने का अवसर देता है। परमधर्मपीठ द्वारा उठाया गया यह पहला कदम हमें इस दिन की विशाल प्रेरितिक और धार्मिक क्षमता को साकार करने का अवसर देता है, यही कारण है कि हमारा धर्माध्यक्षीय सम्मेलन इस दिन को मनाने के लिए फिलीपींस भर के सभी पल्लीयों को प्रेरित कर रहा है। जब हम इस पर्व को मनाने के लिए यूखिस्तीय मेज के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, तो हम खुशी से गाते हैं "पृथ्वी तेरी रचनाओं से परिपूर्ण है" (भजन 104:24), जिसकी देखभाल करने के लिए हम पुनः प्रतिबद्ध होंगे, और हम मसीह की स्तुति करेंगे क्योंकि "सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया है" (कलो 1:16)। इसके अलावा, हम इस बीजान्टाईन उपहार के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि वह विभिन्न ईसाई कलीसियाओं का मार्गदर्शन करे ताकि वे मसीह में सृष्टि के महान रहस्य को और अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से एक साथ मना सकें।

संत कार्लोस धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष और फिलीपीन्स काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के सामाजिक कार्य आयोग के अध्यक्ष।