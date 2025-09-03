चेलम थियोलॉजिकल सेंटर ने पान-अमेरिकन इकोसिस्टम परियोजना प्रस्तुत की

लैटिन अमेरिका एवं करिबियाई काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (चेलम) के थियोलॉजिकल सेंटर के एक सदस्य ने पोप को "टुगेदर" नामक पहल प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि यह विभिन्न भाषाओं में पान-अमेरिकन क्षेत्र के लिए सिनॉडालिटी पर प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्यक्रम प्रदान करता है।

वाटिकन न्यूज

लातीनी अमरीका, बुधवार, 3 सितंबर 2025 (रेई): पोप लियो 14वें के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात में, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन एपिस्कोपल काउंसिल (सीईएलएएम) के बाइबिल-प्रेरितिक थियोलॉजिकल सेंटर के निदेशक और धर्मप्रचारक राफेल लुसियानी ने चेलम द्वारा आयोजित पान-अमेरिकन सिनॉडल इकोसिस्टम परियोजना, "टुगेदर" प्रस्तुत की। अगले महीने सिनॉडल टीमों की जयंती के दौरान, इस परियोजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया जाएगा।

"टुगेदर", एक साथ

चेलम ने बर्कले स्थित जेसुइट स्कूल ऑफ थियोलॉजी, लैटिन अमेरिकन कॉन्फेडरेशन ऑफ रिलीजियस मेन एंड वीमेन, और अमेरिकन सिनॉडैलिटी ऑब्जर्वेटरी के साथ मिलकर "टुगेदर" की स्थापना की।

परियोजना विभिन्न भाषाओं में होगा एवं इसका लक्ष्य ईशशास्त्र एवं प्रेरितिक मिशन में नेटवर्कों के नेटवर्क बनाना है। साथ मिलकर, वे पान-अमेरिकन क्षेत्र में धर्मसभा के साथ प्रशिक्षण और व्यावहारिक जुड़ाव के कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे।

परियोजना शुरू हो चुकी है

परियोजना के पहले भाग में 30 से अधिक धर्मसभा विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के साथ-साथ इतालवी धर्मसभा जैसी अन्य धर्मसभा प्रक्रियाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक विशाल, निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स शामिल है। जिसमें दुनिया भर से हज़ारों प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है।

यह कोर्स धर्माध्यक्षों की धर्मसभा की 16वीं साधारण महासभा के अंतिम दस्तावेज़ के प्रमुख तत्वों को शामिल करेगा। जहाँ धर्मसभा के महासचिव, कार्डिनल मारियो ग्रेक, कार्डिनल जोन-क्लाउड होलेरिक और सिस्टर नथाली बेक्वार्ट एक्सएमसीजे अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे।

अंतिम दस्तावेज़ की आवश्यक सामग्री को समझाने के लिए विभिन्न भाषाओं में बनाए गए 10 मिनट के वीडियो की एक श्रृंखला शामिल की जाएगी। विचार यह है कि ये सामग्रियाँ दुनिया भर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक उपकरण बन जाएँगी।

धर्माध्यक्ष लिजार्दो एस्त्रादा हेरेरा, ओएसए, चेलम के महासचिव; जोस लुइस लोयोला, एमएसपीएस, सीएलएआर के अध्यक्ष; बर्कले में जेसुइट स्कूल ऑफ थियोलॉजी के डीन, एग्बोन्खियानमेघे ई. ओरोबेटर, एस.जे., और सीईएलएएम के उप महासचिव फादर एरिक गार्सिया, सभी इस नए कोर्स के उद्घाटन में भाग लेंगे।

एक और कदम आगे

यह पहल लैटिन अमेरिकी और कारेबियाई कलीसिया के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम है—विशेषकर अखिल अमेरिकी संदर्भ में—और साथ ही सिनॉडालिटी पर धर्मसभा के तीसरे चरण को साकार करने में मदद करती है। यह पूरी यात्रा 2028 में रोम में होनेवाली भव्य विश्व कलीसियाई सभा के साथ समाप्त होगी।