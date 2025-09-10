काथलिक नेता : जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई हेतु वैश्विक शांति जरूरी

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक सदस्य ने बसरा में जलवायु नियंत्रित इकाइयों में उगाए गए अंकुरित जौ का निरीक्षण किया।

कोप 30 के पहले एक संयुक्त बयान में पैक्स ख्रीस्ती अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कारितास और सीआईडीएसई ने प्रकृति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि “जलवायु न्याय के बिना सच्ची शांति संभव नहीं है।”

वाटिकन न्यूज

वाटिकन सिटी, बुधवार, 10 सितंबर 2025 (रेई) : पैक्स क्रिस्टी इंटरनेशनल, कारितास इंटरनेशनलिस और सीडीएसई (विकास और एकजुटता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग) के सदस्यों ने “न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए आशा के तीर्थयात्री” शीर्षक से एक संयुक्त बयान जारी किया।

दुनिया भर के काथलिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने, जो शांति, न्याय और पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित हैं, एक साथ आकर दोहराया है: “एक सरल, लेकिन महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि जलवायु न्याय के बिना सच्ची शांति संभव नहीं है, और शांति के बिना जलवायु न्याय भी संभव नहीं है।”

तुरंत कार्रवाई की जरूरत है

काथलिक नेताओं ने जोर देकर कहा कि पर्यावरणीय संकट, वैश्विक व्यवस्था का टूटना और लगातार बढ़ती गरीबी अलग-अलग समस्याएँ नहीं हैं, बल्कि ये एक वैश्विक खतरे के जाल में फंसी हुई हैं। उनका कहना है कि "हम वर्तमान में भारी पीड़ा और भविष्य में होनेवाले नुकसान के जोखिम का सामना कर रहे हैं, जो एक ऐसे राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम की वजह से है जो पूरी तरह से ध्वस्त होने के कगार पर है।"

पोप फ्राँसिस के विश्वपत्र 'लौदातो सी' का हवाला देते हुए, बयान में बताया गया है कि ये मौजूदा संकट भविष्य की पीढ़ियों और हमारे कार्यों के परिणामों पर ध्यान न देने का नतीजा है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस गिरावट को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, तो ग्रह "अपने सबसे बुरे दौर" का सामना कर सकता है।

दुनिया में मौजूदा संघर्षों की स्थिति पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण खराब हो चुकी है। नेताओं का कहना है कि चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, संसाधनों की उपलब्धता में बदलाव और जमीन के रहने लायक न रहने से बड़ी संख्या में लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ेगा - दुनिया भर के कई देशों, जैसे सीरिया और दक्षिण सूडान में, हम इसके कुछ उदाहरण पहले ही देख चुके हैं।

इसके अलावा, कमजोर क्षेत्रों में और अधिक जोखिम होगा, और मौजूदा तनाव और बढ़ेगा। इसलिए, "जलवायु पर कार्रवाई न केवल पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, बल्कि वैश्विक शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।"

लोगों से ज्यादा मुनाफा = गलत सोच

जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या और वैश्विक सुरक्षा के बीच का संबंध “सिर्फ़ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह भी उसी छोटी सोच, अमानवीयता और गलत सोच से पैदा हुआ है।”

कई सालों से लोगों की भलाई के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता दी गई है, जिससे ऐसे लोगों को सत्ता मिली है जो विनाश और फूट से फायदा उठाते हैं। अपने मुनाफे बढ़ाने की जरूरत से चलनेवाले उद्योग राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। वे “अस्थिरता, असमानता, लगातार शोषण और कुछ लोगों के दबदबे पर पनपते हैं – और पीछे छोड़ते हैं बर्बाद जमीन, टूटे समुदाय और एक घायल दुनिया।”

इसका समाधान हमारी साझा मूल्य-व्यवस्था है

संयुक्त बयान में जोर दिया गया है कि इन सभी चुनौतियों की जड़ एक ही है: अल्पकालिक राजनीतिक हितों और केंद्रित सत्ता पर आधारित एक वैश्विक प्रणाली। पिछले कुछ दशकों में, निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ चुनिंदा देशों के नियंत्रण में रही है और ऐसा विश्व का दृष्टिकोण, जहाँ हर देश – चाहे उसका आकार या प्रभाव कुछ भी हो – अपनी बात कह सके, भुला दिया गया है।

इसके अलावा, ये काथलिक नेता 'मल्टीपोलर' दुनिया की ओर बढ़ते इस बदलाव को रोकने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ 'बल ही सब कुछ है'। वे जोर देते हैं कि एकजुटता, आम भलाई और सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित साझा मूल्यों से इन मुश्किलों पर काबू पाया जा सकता है।

इन संकटों से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की मदद के लिए फैसले लेने चाहिए और सबसे जरूरी बात यह है कि "हमें गरीबों के प्रति प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए, ताकि सबसे ज्यादा कमजोर लोगों को पहले मदद मिले।"

भविष्य अभी से शुरू हो रहा

बयान में आगे सभी से वैश्विक पद्धति और वित्तीय संस्थानों को फिर से सोचने, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने और समुदाय आधारित समाधानों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा, मूल निवासियों के ज्ञान और उनकी ज़मीन पर रहने के अधिकार पर ध्यान देना जरूरी है।

आगे का रास्ता क्या है? इस लक्ष्य की ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बयान में कहा गया है कि काथलिक सामाजिक शिक्षा के सिद्धांत ऐसे दिशा-निर्देश हैं, जो "नैतिक स्पष्टता के साथ-साथ एक शांतिपूर्ण और सतत दुनिया बनाने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन भी देते हैं।"

पोप लियो और अन्य धर्मगुरुओं की बात का समर्थन करते हुए, पैक्स क्रिस्टी इंटरनेशनल, कैरिटस इंटरनेशनलिस और सीडीएसई के सदस्य हिंसा के रास्ते को खत्म करने, दिशा बदलने और शांति के प्रति जुनून को फिर से जगाने की मांग करते हैं। वे इस विश्वास को फिर से जगाने का आग्रह करते हैं कि एक शांतिपूर्ण, हरा-भरा और बेहतर दुनिया संभव है।