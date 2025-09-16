तीर्थयात्रा पर गये काथलिक की पाकिस्तान में हत्या के बाद सुधार की मांग

हाल ही में लाहौर महाधर्मप्रांत में तीर्थयात्रा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिए गए 42 वर्षीय व्यक्ति की हत्या पर दुःख और सदमे के साथ, पाकिस्तान के प्रमुख विशेषज्ञ इस घटना से निपटने के लिए गंभीर और प्रभावी सामाजिक सुधारों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, सुधार की मांग कर रहे हैं।

वाटिकन न्यूज

पाकिस्तान, मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (रेई) : शाहबाज भट्टी मिशन एसोसिएशन के अध्यक्ष पौल जेकब भट्टी ने पाकिस्तान के लाहौर महाधर्मप्रांत के एक ख्रीस्तीय गाँव मरियामाबाद में धन्य कुँवारी मरियम के राष्ट्रीय तीर्थस्थल की तीर्थयात्रा के दौरान मारे गए 42 वर्षीय श्री अफजल मसीह के लिए शोक व्यक्त करते हुए कहा, “उसे चरमपंथी युवकों के एक दल ने मार डाला, जिन्होंने जैसे ही उसके गले में क्रूस देखा, उसे बंदूक से गोली चला दी।

भट्टी ने बतलाया, “यह 7 सितंबर को हुआ था, जब हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जो दृढ़ता से मानता है कि ख्रीस्तीयों की हत्या करना एक अच्छी बात है।"

भट्टी के संघ का नाम उनके भाई शाहबाज़ के नाम पर रखा गया था, जो पाकिस्तान के संघीय धार्मिक अल्पसंख्यक और राष्ट्रीय सद्भाव मंत्री थे। शाहबाज़ की 2011 में हत्या कर दी गई थी और अब काथलिक कलीसिया में उन्हें ईश सेवक का सम्मान प्राप्त है।

उन्होंने ऐसे कई दृश्य देखे हैं और बढ़ती हिंसा की निंदा करते हैं।

बढ़ती हिंसा के बीच सुधार की आवश्यकता

आज, पाकिस्तान अनियंत्रित जनसांख्यिकीय वृद्धि का सामना कर रहा है, और गंभीर एवं प्रभावी सामाजिक सुधारों का अभाव है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में।

भट्टी के अनुसार, चरमपंथ तेजी से बढ़ रहा है, जो, केवल ख्रीस्तीयों को प्रभावित नहीं करता।

उन्होंने बताया, "इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे चरमपंथी दल विकसित हो गए हैं - मुसलमानों में भी - कि वे आपस में भी टकराते हैं," और आगे कहा, "यह विचारधारा वास्तव में बहुत मजबूत है।"

खतरनाक विचारधारा

जेकब भट्टी ने आगे कहा, "कई गरीब बच्चों को इन दलों द्वारा संचालित अनौपचारिक स्कूलों में ले जाया जाता है, और वहाँ, उन्हें खाने-पीने का झांसा देकर, उनका दिमाग धो दिया जाता है।"

आवश्यक सुधार

भट्टी ने यह भी बताया कि सरकार का ज़्यादातर ध्यान इस समय पंजाब क्षेत्र में हाल ही में आई बाढ़ से हुए गहरे ज़ख्मों को भरने पर है।

इसी वजह से, उन्होंने कहा, "सुधारों को लागू करने के लिए जरूरी मानवीय और वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं - जिनमें नागरिक और सामाजिक शिक्षा भी शामिल है जो मानवीय गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे।"

तत्काल प्रतिक्रिया

अफजल मसीह की हत्या के बाद, देश की सरकार ने प्रतिक्रियास्वरूप उपाय लागू किए, लेकिन भट्टी ने जोर देकर कहा कि ये उपाय "समय आने पर ही फल देंगे।"

उन्होंने कहा, "लेकिन, हमारा लक्ष्य एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहाँ हर कोई बिना किसी डर के रह सके।"