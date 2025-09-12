मेक्सिको-अमेरिकी धर्माध्यक्ष : प्रवासियों को अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है
वाटिकन न्यूज
पिएड्रास नेग्रास, शुक्रवार 12 सितंबर 2025 : अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहे मैक्सिकन प्रवासियों को लगातार खतरनाक और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
कोआहुइला के पिएड्रास नेग्रास में हाल ही में हुई एक बैठक के बाद, मैक्सिको-अमेरिका सीमा पर स्थित धर्माध्यक्षों ने एक बार फिर हज़ारों लोगों को प्रभावित करने वाली विकट परिस्थितियों की निंदा की। उन्होंने न केवल सरकारों से, बल्कि नागरिक समाज से भी एक कड़ी अपील जारी की, जिसमें युद्ध, हिंसा और अत्यधिक गरीबी से भाग रहे लोगों द्वारा झेले जा रहे मानवीय सम्मान के उल्लंघन की जवाबदेही तय करने का आह्वान किया गया।
धर्माध्यक्षों ने मैक्सिको से होकर जाने वाले प्रवासी मार्ग को "दुनिया का सबसे खतरनाक" मार्ग बताया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार, अपने गृह देशों में विनाशकारी परिस्थितियों से बचकर आने वाले प्रवासियों को मैक्सिकन क्षेत्र से यात्रा करते समय अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
मुश्किलें और भी जटिल
जनवरी से, अमेरिका ने शरण पाने के प्रमुख कानूनी रास्ते बंद कर दिए हैं, जिनमें सीबीपी वन ऐप और मानवीय परमिट के ज़रिए आवेदन करना शामिल है। इसके अलावा, जबरन स्थानांतरण, परिवारों का अलग होना और तीसरे देशों में निर्वासन भी हुआ है। इस रास्ते में असुरक्षा का स्तर बेहद चिंताजनक है क्योंकि अपहरण, जबरन वसूली, जबरन मजदूरी और यौन हिंसा रोज़मर्रा के खतरे बन गए हैं।
अमेरिकी नीति के तहत प्रवासी आश्रयों को खत्म करने से प्रवासियों की भेद्यता और अदृश्यता और भी बढ़ गई है—खासकर उन बाहरी इलाकों में जहाँ वे हिरासत में लिए जाने या जबरन निकाले जाने के डर में रहते हैं और जहाँ उनके पास बुनियादी सेवाओं तक पहुँच नहीं है।
सान अंतोनियो के धर्माध्यक्ष गुस्तावो गार्सिया सिलर ने वर्तमान अमेरिकी आव्रजन नीतियों पर गहरी निराशा व्यक्त की: "प्रवासन हमेशा जटिल होता है—निःसंदेह, यह आसान नहीं है। हम, धर्माध्यक्ष के रूप में, बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन इन नीतियों के सामने, हम दरवाज़े बंद होते और रक्षात्मक रुख़ इतना कड़ा होता देख रहे हैं कि हमें नई रणनीतियाँ तलाशनी पड़ रही हैं।"
बेहतर भविष्य के लिए बेताब
समाचार एजेंसी एसआईआर के अनुसार, धर्माध्यक्षों की यह बैठक न केवल आत्मचिंतन का एक क्षण था, बल्कि एक प्रवासी आश्रय स्थल का दौरा भी था, जहाँ उन्होंने उन लोगों से सीधे बात की जिन्होंने इस यात्रा का अनुभव किया था।
पिएड्रास नेग्रास के धर्माध्यक्ष अल्फोंसो मिरांडा गार्डियोला द्वारा "हृदय विदारक" बताई गई इन गवाही ने उन लोगों की गहरी निराशा को उजागर किया जिन्होंने इस यात्रा के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। कई लोगों ने आपराधिक नेटवर्कों से लगातार भुगतान और धमकियों की कहानियाँ साझा कीं।
सीमा पर कार्यरत मानवीय संगठन—जो आश्रय, कानूनी सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करते हैं—भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब अपने जीवन रक्षक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता
अपने अंतिम वक्तव्य में, धर्माध्यक्षों ने "सबसे कमज़ोर प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए सुरक्षित और कानूनी मानवीय गलियारे खोलने" के लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने अपने इस विश्वास की पुष्टि की कि जहाँ प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है, वहीं मानव जीवन की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना भी उसकी ज़िम्मेदारी है कि प्रवास सुरक्षित, व्यवस्थित और मानवीय हो—इसमें शरण के अधिकार का सम्मान भी शामिल है।
"कलीसिया परिवारों, विशेष रूप से प्रवासी और शरणार्थी परिवारों, जो अब और भी अधिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, की रक्षा के लिए कानून के शासन की तत्काल आवश्यकता की पुष्टि करती है।"
