वियतनाम के मेजर सेमिनरी एकीकृत, मसीह-केंद्रित प्रशिक्षण मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं

वियतनाम भर से लगभग 70 सेमिनरी शिक्षक, 2025 के मेजर सेमिनरी सम्मेलन के लिए थान होआ धर्मप्रांत के सैम सोन पल्ली में एकत्रित हुए।

वियतनाम, गुरुवार 14 अगस्त 2025 : पुरोहित एवं सेमिनेरियन आयोग के अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष जोसेफ डो क्वांग खांग के नेतृत्व में सेमिनरी प्रशिक्षणकर्ताओं की वार्षिक बैठक 4 से 6 अगस्त तक हुई और इसमें वियतनाम में पुरोहित प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली को 2016 के मौलिक पुरोहिती प्रशिक्षण प्रणाली के अनुरूप संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बिशप खांग ने इस अद्यतन को "एक महत्वपूर्ण और सार्थक कार्य" बताया जो देश में पुरोहित प्रशिक्षण के भविष्य को आकार देगा।

सम्मेलन में समिति सचिव फादर जोसेफ फाम वान ट्रोंग के साथ 11 प्रमुख सेमिनरियों के निदेशक और संकाय सदस्य शामिल हुए।

प्रारंभिक दिवस की शुरुआत थान होआ धर्मप्रांतीय नेतृत्व के स्वागत और सैम सोन पल्ली के इतिहास के परिचय के साथ हुई, जिसके बाद प्रारंभिक यूखरीस्तीय आराधना हुई।

शाम के सत्र ने सम्मेलन के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए और कार्य समूहों को नियुक्त करते हुए, आने वाले दिनों के लिए माहौल तैयार किया।

अगले दो दिनों में, प्रतिभागियों ने 2012 और 2016 के प्रणाली दस्तावेज़ों की तुलना करते हुए छह प्रस्तुतियों का अध्ययन किया, जिनमें प्रशिक्षण के चार आयामों - मानवीय, आध्यात्मिक, बौद्धिक और प्रेरिताई - पर चर्चा की गई।

विषयों में धर्मशास्त्रीय आधार, शिक्षा प्रबंधन ढाँचे और आधुनिक प्रशिक्षण मॉडलों, जैसे संदर्भ-आदान-प्रक्रिया-उत्पादन (सीआईपीओ) दृष्टिकोण और योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम (सीबासी) का एकीकरण शामिल था।

चर्चाओं ने रेशियो 2016 के ख्रीस्तीय दृष्टिकोण की पुष्टि की, जिसमें पुरोहित को पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित, समुदाय के साथ एकता में रहने वाला और सुसमाचार का प्रचार करने में उत्साही बताया गया है।

प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गठन के चार आयामों को इन गुणों को धारण करने वाले पुरोहितों को प्रशिक्षण देने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।

अंतिम दिन, प्रतिभागियों ने अपने-अपने सेमिनरी के लिए प्रस्थान करने से पहले धन्यवाद प्रार्थना सभा का आयोजन किया।

आयोजकों ने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन के परिणाम वियतनाम में पुरोहिताई प्रशिक्षण के मिशन और कार्यप्रणाली दोनों को मज़बूत करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सार्वभौमिक कलीसिया के दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान बना रहे।

