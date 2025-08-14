अमेरिकी काथलिक मृत्युदंड समाप्ति प्रयासों में संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की ओर देखते हैं

काथलिक कलीसिया द्वारा संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के पर्व के अवसर पर, काथलिक मोबिलाइज़िंग नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भविष्य में मृत्युदंड के उन्मूलन के लिए अपनी आशाएँ व्यक्त कीं।

वाटिकन समाचार

वाशिंगटन, गुरुवार 14 अगस्त 2025 : 14 अगस्त को संत मैक्सिमिलियन कोल्बे का पर्व मनाया जाता है, जिन्होंने 1941 में ऑशविट्ज़ के नाज़ी मृत्यु शिविर में एक युवा पिता की जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे।

अब जीवन समर्थक आंदोलन के संरक्षक संत, पोलिश फादर उन काथलिकों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो मृत्युदंड को समाप्त करना चाहते हैं, जैसा कि काथलिक मोबिलाइज़िंग नेटवर्क, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी लक्ष्य के लिए काम करने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन है।

2018 में, संत पापा फ्राँसिस ने काथलिक कलीसिया के धर्मशिक्षा के पाठ को संशोधित करके मृत्युदंड की स्पष्ट रूप से निंदा की, जो अब इस प्रकार है: "कलीसिया, सुसमाचार के प्रकाश में, यह सिखाती है कि 'मृत्युदंड अस्वीकार्य है क्योंकि यह व्यक्ति की अखंडता और गरिमा पर हमला है'।"

काथलिक मोबिलाइज़िंग नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक क्रिसैन वैलानकोर्ट मर्फी ने वाटिकन न्यूज़ के साथ बातचीत में मृत्युदंड की वर्तमान स्थिति और कैसे जनता की धारणा और कानून धीरे-धीरे बदल रहे हैं, इस पर अपनी राय दी।

प्रश्न: 2025 में इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड परिदृश्य की कुछ वर्तमान वास्तविकताएँ क्या हैं?

क्रिसैन वैलानकोर्ट मर्फी : दिसंबर में, मृत्युदंड विरोधी आंदोलन ने संघीय मृत्युदंड की सजा में छूट के लिए एक ऐतिहासिक और सफल अभियान का जश्न मनाया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे 40 में से 37 व्यक्तियों की सजा कम कर दी।

अब, केवल सात महीने बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य-स्तरीय फांसी की सजा में हाल ही में वृद्धि देखी गई है।

इस वर्ष अब तक, दस राज्यों ने 28 व्यक्तियों की जान ली है - जो 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई कुल 25 फांसी की सजाओं से अधिक है। और अगले महीने ही, चार और लोगों को राज्य द्वारा अनुमोदित मृत्युदंड का सामना करना पड़ रहा है।

हमने राज्यों को मृत्युदंड के नए तरीकों का उपयोग करते हुए भी देखा है, जिसमें नई या पुनर्जीवित फांसी पद्धतियाँ शामिल हैं, और कुछ राज्यों में, मृत्युदंड के लागू होने के तरीके का विस्तार करने के लिए कानून भी शामिल हैं।

प्रश्न: आप मृत्युदंड उन्मूलन आंदोलन के बारे में, फाँसी की संख्या की सुर्खियों से परे, सब कुछ जानते हैं। लोगों के लिए इस क्षण के बारे में क्या जानना ज़रूरी है जो वे अन्यथा नहीं जानते होंगे?

क्रिसैन वैलानकोर्ट मर्फी : फाँसी की संख्या में इस वृद्धि को देखते हुए, कई लोगों ने पूछा है: मृत्युदंड उन्मूलन की प्रगति के लिए इसका क्या अर्थ है?

कई मायनों में, मृत्युदंड उस प्रकाश की तरह है जो हमें दूर के तारों से दिखाई देता है—यह इसलिए नहीं जलता क्योंकि यह जीवित और स्वस्थ है, बल्कि इसलिए जलता है क्योंकि हमें यह देखने में समय लगता है कि यह पहले ही मर चुका है।

यह आज की अमेरिकी मृत्युदंड प्रणाली के बारे में बिल्कुल सच है।

इस वर्ष जिन लोगों को फाँसी दी गई, उनमें से कई को 20 या 30 साल से भी पहले मौत की सजा सुनाई गई थी। कभी-कभी, उन्हें ऐसे कानूनों के तहत सजा सुनाई गई थी जिन्हें बाद में बदल दिया गया है—जैसे कि न्यायाधीश द्वारा जूरी की अवहेलना करने का अधिकार—लेकिन उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया गया था। और कई मामलों में, जूरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर उन्होंने आज उपलब्ध सभी सबूत देखे होते जो मुकदमे में पेश नहीं किए गए थे, तो वे पहले कभी भी मौत की सजा के पक्ष में मतदान नहीं करते।

ये मामले अतीत के अवशेष हैं। लेकिन जब हम वर्तमान पर नज़र डालते हैं, तो हमें एहसास होता है कि आशा के और भी कई सबूत हैं।

उदाहरण के लिए, नई मृत्युदंड की सज़ाएँ ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर हैं। 2025 में अब तक, केवल छह राज्यों में केवल दस लोगों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है—जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30% कम है।

जनमत सर्वेक्षण और विश्लेषण यह भी दर्शाते हैं कि अमेरिकी आबादी मृत्युदंड के प्रति कम होती जा रही है। नवंबर 2024 में, गैलप ने बताया कि मृत्युदंड के समर्थन में केवल 53% की गिरावट आई है—जो 1970 के दशक के बाद से सबसे कम है।

युवा वयस्क इस मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कथित तौर पर जेन Z के 42% लोग मृत्युदंड के पक्ष में हैं, जबकि बेबी बूमर्स के 62% लोग इसके पक्ष में हैं।

दो दशक पहले, इन सभी पीढ़ी समूहों ने मृत्युदंड का समर्थन उस दर पर किया था जो राष्ट्रीय औसत से केवल तीन अंक कम थी। जैसे-जैसे युवा पीढ़ी वयस्कता में प्रवेश कर रही है, वे इस औसत से अलग होते जा रहे हैं और मृत्युदंड का समर्थन कम होता जा रहा है।

प्रश्न: मृत्युदंड के समर्थन से दूर जाने में काथलिकों की क्या भूमिका है?

क्रिसैन वैलानकोर्ट मर्फी : अन्य अध्ययनों ने इस गिरावट को पीढ़ीगत अंतराल के कारण नहीं, बल्कि धार्मिक संबद्धताओं के कारण खोजा है।

सकारात्मक रूप से, 1970 और 2022 के बीच मृत्युदंड के प्रति काथलिक समर्थन में किसी भी अन्य धार्मिक जनसांख्यिकी की तुलना में अधिक गिरावट आई है। मृत्युदंड के प्रति काथलिक समर्थन में गिरावट उन लोगों में और भी अधिक थी जो साप्ताहिक प्रार्थना सभा में जाते थे। (धर्म डेटा अभिलेखागार से संबंध)।

यह विश्लेषण दर्शाता है कि कलीसिया जो सिखाती है वह सचमुच मायने रखता है, और जो लोग इस शिक्षा को सुनने के लिए सभाओं में बैठते हैं, वे मृत्युदंड पर अपने विचारों में उन मान्यताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

प्रश्न: कैथोलिक होने के नाते, हमें इन क्षणों के बावजूद, जो शायद रुकावट जैसे लग सकते हैं—खासकर इस जयंती वर्ष में—आशा को कैसे थामे रखना चाहिए?

क्रिसैन वैलानकोर्ट मर्फी : संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए कार्यरत राष्ट्रीय काथलिक गैर-लाभकारी संस्था के कार्यकारी निदेशक के रूप में, मुझे चुनौतियों के बावजूद भी, हमारे निरंतर कार्य के लिए दृढ़ संकल्प और आशा दोनों मिलती है—क्योंकि मैंने जो प्रगति देखी है, खासकर वह प्रगति जो काथलिकों के नेतृत्व में हुई है।

इस वर्ष, हम अपने बीच आशा की तलाश में विशेष रूप से समर्पित हैं क्योंकि हम जयंती वर्ष के आशा के तीर्थयात्री बनने के आह्वान का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इस विशेष स्मरणोत्सव से भी परे, हमें एक धार्मिक कैलेंडर का आशीर्वाद प्राप्त है जिसमें हर साल, पूरे वर्ष आशा के संकेत शामिल होते हैं।

संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, ओ.एफ.एम.

इनमें से एक संकेत आज (14 अगस्त) को मिलता है, जब हम अपने संरक्षक संत, संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, ओ.एफ.एम. का पर्व मनाते हैं।

संत मैक्सिमिलियन, एक मठवासी फ्रांसिस्कन, को जर्मन गेस्टापो ने गिरफ्तार कर लिया और नाज़ी मृत्यु शिविर, ऑशविट्ज़ में डाल दिया। वहाँ कैद रहते हुए, संत मैक्सिमिलियन ने एक युवा पिता का स्थान लिया, जिसे भूख-कक्ष में मरने के लिए चुना गया था।

तीन हफ़्ते तक बिना भोजन के रहने के बाद, संत मैक्सिमिलियन भूख-कक्ष में जीवित बचे एकमात्र कैदी थे। उन्हें कार्बोलिक एसिड का घातक इंजेक्शन देकर मार डाला गया।

जिस युवा पिता, फ्रांसिसज़ेक गजोनिज़ेक, की जान संत मैक्सिमिलियन ने बचाई थी, 1995 तक जीवित रहे। आज, संत मैक्सिमिलियन को कैदियों, परिवारों और जीवन-समर्थक आंदोलन के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है।

मैं प्रार्थना करता हूँ कि संत मैक्सिमिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्युदंड को समाप्त करने के हमारे चल रहे प्रयासों में हमारे लिए मध्यस्थता करते रहेंगे, और वे उन लोगों के लिए आशा का प्रकाश लाएंगे जो राज्य द्वारा अनुमोदित मृत्यु के भारी बोझ से दबे हुए हैं।