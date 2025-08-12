अमेज़न: आदिवासी कलीसिया के प्रति धर्मबहनों की प्रतिबद्धता

पेरू के कुस्को जंगल के बीचों-बीच, रोज़री की दोमिनिकन मिशनरी, सिस्टर जोवाना लेरेना अल्फ़ारो, निचले उरुबाम्बा के आदिवासी समुदायों के साथ-साथ चलती हैं, एक स्थानीय आदिवासी कलीसिया को बढ़ावा देती हैं और चिंतन से उत्पन्न उपदेश देती हैं।

सिस्टर एलेन कास्त्रो मथेउज़ - वाटिकन सिटी

पेरु, मंगलवार 12 अगस्त 2025 (वाटिकन न्यूज) : पेरू का अमेज़न एक विशाल क्षेत्र है जिसकी विशेषता अपार जैव विविधता, स्वदेशी समुदाय और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। यह आध्यात्मिकता का एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति और पवित्रता हर कोने में एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में, सुसमाचार को जीने और उसका प्रचार करने का मिशन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके लिए सभी चीज़ों में ईश्वर की उपस्थिति को सुनना, मनन करना और उसका सम्मान करना आवश्यक है।

जंगल में चारिटी का आह्वान

रोसरी की दोमिनिकन मिशनरी, सिस्टर जोवाना लेरेना अल्फारो, सात वर्षों से पेरू के कुस्को जंगल के एक कोने में एक विशेषाधिकार प्राप्त वातावरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं, जो उन्हें इन भूमियों में आने वाले पहले मिशनरियों के मिशन को जारी रखने का अवसर प्रदान करता है। सिस्टर जोवाना ने बताया, "रोज़री की तीन दोमिनिकन मिशनरी धर्मबहनें और दो दोमिनिकन फ्रायर्स हमारे साथ हैं। हम निचले उरुबाम्बा के आदिवासी लोगों के साथ रहने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिन विभिन्न समुदायों में हम जाते हैं, वहाँ प्रेरितिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके एक अमेज़ोनियन चेहरे वाले स्वदेशी कलीसिया को बढ़ावा देते हैं।"

एकता की भावना में, सिस्टर जोवाना का मिशन "अपने जूते उतारने के महत्व को याद दिलाता है, क्योंकि जिस स्थान पर आप चलते हैं वह पवित्र है," और आगे कहती है: "यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों, अपनी मानसिक संरचनाओं, अपनी आत्म-केंद्रितता को उतार दें, और पहचानें कि हम एक पवित्र स्थान पर हैं, एक मुलाकात का स्थान, अंतर्संबंध का स्थान, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का स्थान; एक ऐसा स्थान जहां ईश्वर है।"

निचले उरुबाम्बा के आदिवासी समुदायों के साथ, , सिस्टर जोवाना लेरेना अल्फ़ारो

हृदय से जन्मा एक आह्वान

सिस्टर जोवाना को पेरू के जंगल में अपना जीवन समर्पित करने हेतु प्रेरित करने वाला एक गहरा विश्वास है जो उनके अस्तित्व और उनकी धर्मसंघ के करिश्मे से उपजा है। वे कहती हैं: "मुझे लगता है कि यह मेरे धर्मसंघ के डीएनए में है; मेरा मिशनरी आह्वान मेरे धर्मसंघ के करिश्मे से पूरित होता है, जो उन जगहों पर सुसमाचार प्रचार करना है जहाँ कलीसिया को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अभी मेरा मानना है कि अमेज़न में कलीसिया को हमारी ज़रूरत है।"

वे याद करती हैं कि युवावस्था से ही उन्हें जंगल में एक मिशनरी बनने का मन था और इसी भावना के साथ, 2017 में उन्होंने कुस्को के जंगल क्षेत्र के एक अस्पताल में नर्स के रूप में अपनी सेवा शुरू की। तभी उनके धर्मसमाज ने पेरू के अमेज़न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। "2018 में, उनकी खोज सफल हुई और बाजो उरुबाम्बा में पहला मिश्रित और भ्रमणशील दोमिनिकन समुदाय बना।"

आदिवासी समुदायों के प्रति प्रेम और सेवा

सिस्टर जोवाना का मिशन चार जातीय समूहों: मात्सिगेनकास, अशानिन्कास, काकिंटेस और नैन्टिस से संबंधित 26 समुदायों के साथ चलना है। इन गाँवों तक पहुँचने के लिए, वह और उनका समुदाय तेज़ बहती नदियों के किनारे घंटों यात्रा करते हैं और ईश्वर का संदेश और आशा उन जगहों तक पहुँचाते हैं जहाँ समय मानो रुक गया हो।

इन देशों में आने वाले पहले मिशनरियों का यहाँ के निवासियों के साथ मित्रता और निकटता उनके कार्य की आधारशिला रही है। सिस्टर जोवाना और उनका समुदाय प्रचार के अपने मिशन को जारी रखता है और वे ऐसे प्रेरितिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं जो कदम दर कदम, इन समुदायों की संस्कृति और रीति-रिवाजों में निहित एक आदिवासी कलीसिया का निर्माण करते हैं।

सिस्टर जोवाना द्वारा संचालित किरिगुएती और टिम्पिया के मिशन केंद्रों में विभिन्न आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए आवास हैं। वहाँ युवा अपने माध्यमिक शिक्षा पूरी करते हैं, जो उनके गाँवों में इस स्तर की शिक्षा के अभाव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन आवासों की उपस्थिति अकादमिक प्रशिक्षण से कहीं आगे जाती है; ये मुलाकात और समग्र विकास के स्थान हैं, जहाँ सिस्टर जोवाना और उनका समुदाय युवाओं को भविष्य के नेता बनने में सक्षम बनाने के लिए काम करते हैं जो विश्वास और प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने समुदायों को बदलने में सक्षम हों।

प्रचारकों के धर्मसमाज के जनरल, फादर जेरार्ड टिमोनर, ओ.पी., अमेज़न समुदाय का दौरा करते हैं

एक मौन आह्वान के साक्षी

2018 में किरिगुएती की अपनी पहली यात्रा के बाद से, धर्मबहन ने समुदायों से एक मौन आह्वान, उपस्थिति और संगति का आह्वान देखा है। हाल के वर्षों में, समुदाय ने गहन परिवर्तनों का अनुभव किया है, जो प्रशिक्षण और विश्वास निर्माण की प्रक्रिया से और भी मज़बूत हुए हैं। सिस्टर जोवाना ने बताया कि, उनके मिशन में, "प्रेरितिक कार्यकर्ताओं के पास क्षेत्र में मौजूद शोषणकारी कंपनियों के विरुद्ध अपने अधिकारों और अपनी स्थिति की रक्षा के लिए अधिक संसाधन और उपकरण हैं।" मौन और प्रतीक्षा के समय में बोए गए मित्रता और निकटता के बंधन अब एक आदिवासी कलीसिया में फल-फूल रहे हैं जो स्वयं को इस भूमि और इसकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग मानती है।